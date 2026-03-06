Iz jame so privlekli tudi avto

​Dobličica je kraška reka v Beli krajini pri Črnomlju, njeno podzemno zaledje pa je znano po močerilu, to je izjemno redki črni močeril (Proteus anguinus parkelj), ki živi zgolj na belokranjskem plitvem krasu in nikjer drugje na svetu. Odkrili so ga šele leta 1986 v izviru Dobličice. Kraške jame, izviri in reke pa so izpostavljeni onesnaževanju, Bela krajina pri tem ni izjema. Zaradi onesnaženosti in omenjenega jubileja odkritja so slovenski jamarji zavihali rokave, da bi izboljšali stanje habitata črnega močerila in pitne vode na tem koncu Slovenije. Razmere niso ravno bajne, prej drugače.

Naš cilj je, da ozavestimo ljudi, kaj je v jamah, kakšna škoda se dela.

»Onesnaženje jam je v Sloveniji potekalo desetletja, danes imamo več kot 3000 onesnaženih jam, samo v Beli krajini več kot 200,« nam je povedal znanstveni sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU dr. Jure Tičar. Onesnaženost jam je raziskoval v okviru doktorske naloge in nadaljeval proučevanje v okviru projektne naloge, ki sta jo podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS ter ministrstvo za naravne vire in prostor. Kraške podzemne vode in habitate ogrožajo številni dejavniki, najpogostejši so neustrezne kmetijske prakse, razpršena poselitev, pomanjkljiva komunalna opremljenost ter nelegalno odlaganja odpadkov.

Ogrožena pitna voda

V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO

Pred dnevi je v Dobličah potekala predstavitev z naslovom Grehi preteklosti: Čiščenje onesnaženih jam v Beli krajini, kjer so svoje delo na tem področju predstavili člani Jamarskega kluba Novo mesto, Jamarskega kluba Krka ter Zavoda RS za varstvo narave. JK Novo mesto obenem na območju Dobličice izvaja projekt PROTEctUS – Čiščenje in varovanje jamskih habitatov za zaščito črnega močerila, ki ga podpira podjetje GEN-I. »Predstavili smo tako onesnažene kot očiščene jame v zaledju Dobličice, ki ga želimo očistiti s čistilnimi akcijami dveh društev ter tako tudi zaščititi vir pitne vode, Dobličico in celoten habitat,« je poudaril Tičar in razkril, da je v 200 onesnaženih belokranjskih jamah kar 1200 kubičnih metrov odpadkov, velik delež tega na ekološko pomembnih območjih Nature 2000 in celo vodovarstvenih območjih, ki so vir pitne vode za prebivalce Bele krajine.

Jamarji iz JK Krka so v oktobru in novembru 2025 očistili sedem jam na širšem območju Črnomaljskega ravnika in vznožja Poljanske gore, skupaj okoli osem kubičnih metrov odpadkov, JK Novo mesto pa je očistil 28 jam in iz njih odstranili približno 10 kubičnih metrov odpadkov. Letos načrtujejo zahtevnejše akcije, očistili bodo še sedem močno onesnaženih jam.

Kradejo odpadke

»Trudimo se, da bi tovrstne aktivnosti postale sistemske in da bi bilo urejeno financiranje za čiščenje jam. Ohranjanje čistega okolja je pomembno tako za ogrožene živali kot za naselja, ki iz Dobličice dobijo pitno vodo,« je jasen Matej Simčič z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. »Naš cilj je, da ozavestimo ljudi, kaj je v jamah, kakšna škoda se dela,« razloži Leopold Bregar, predsednik JK Krka. Bregar je povedal, kaj vse so našli: od čevljarskih odpadkov in kemikalij do plastike in živalskih kadavrov. V uteho nam je lahko le, da gre za starejše odpadke, kar pomeni, da so ljudje vendarle opustili takšno prakso.

3000 ONESNAŽENIH jam je v Sloveniji.

»V jami je bila tudi razrezana karoserija enega avta. Odločeni smo bili, da jo izvlečemo,« nam je o odkritju v Mali Tratnikovi jami nad Tančo Goro zaupal Janez Jerman, član JK Krka. »Ker je bilo odpadkov res veliko, nismo odpeljali vseh naenkrat. Tako smo karoserijo pustili dan ali dva na površju, ko pa smo se vrnili, ni bilo niti koščka več, o karoseriji pa ne duha ne sluha!« »Vsaka jama – ne glede na velikost – ima tudi jamsko okrasje. Ko je ta jama očiščena, ko je spodaj samo zemlja brez najmanjšega odpadka, je to zelo zelo lep občutek. In potem uživaš nekaj časa v tej jami. In ta občutek, da smo nekaj storili za naravo, je res prijeten. Zato smo jamarji in zato delamo take stvari,« se je odprl Janez, ki se je šele v abrahamovih letih zapisal jamarstvu in mu nikakor ni žal.

Ne upajo si težiti

»Za naše društvo so aktivnosti jamarjev pomembne predvsem zaradi varstva črne človeške ribice, tudi bele, seveda. Večina teh vodnih izvirov je nadpovprečno obremenjena z nitrati, ki so smrtno nevarni za človeško ribico, saj je izjemno občutljiva. V društvu smo aktivni in se borimo, da se v prvi fazi jame očistijo, v drugi fazi pa si prizadevamo, da se uredi odvajanje komunalnih odplak iz gospodinjstev, in to tudi na tistih območjih, kjer nikoli ne bo kanalizacije. Vsak lastnik je odgovoren za odvajanje in za svojo greznico, če po domače povem. Konec lanskega leta se je iztekel rok, ko so ljudje, ki nimajo pravilno urejenega odvajanja odpadnih voda, v prekršku. Tega si danes nihče ne upa povedati in mi je prav hudo, da moramo to storiti v našem društvu. Tisti, ki so izvoljeni, si ne upajo težiti ljudem, ker potem nisi več popularen,« je opozoril Niko Šuštarič, častni predsednik društva Proteus.

Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO

Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO

V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto

S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto

Komaj 40 let vemo, da obstaja.