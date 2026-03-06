  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČISTILNA AKCIJA

Iz jame so privlekli tudi avto

Člani Jamarskega kluba Novo mesto, Jamarskega kluba Krka ter Zavoda RS za varstvo narave so združili moči pri čiščenju.
Iznesene odpadke so jamarji prepeljali v Zbirni center Črnomelj. FOTO: Arhiv JK Krka

Iznesene odpadke so jamarji prepeljali v Zbirni center Črnomelj. FOTO: Arhiv JK Krka

Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO

Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO

V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO

V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO

Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO

Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO

Janez Jerman se je nad jamami navdušil precej pozno. FOTO: DRAGO PERKO

Janez Jerman se je nad jamami navdušil precej pozno. FOTO: DRAGO PERKO

V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto

V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto

S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto

S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto

Komaj 40 let vemo, da obstaja.

Komaj 40 let vemo, da obstaja.

Iznesene odpadke so jamarji prepeljali v Zbirni center Črnomelj. FOTO: Arhiv JK Krka
Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO
V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO
Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO
Janez Jerman se je nad jamami navdušil precej pozno. FOTO: DRAGO PERKO
V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto
S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto
Komaj 40 let vemo, da obstaja.
Drago Perko
 6. 3. 2026 | 16:15
5:35
A+A-

​Dobličica je kraška reka v Beli krajini pri Črnomlju, njeno podzemno zaledje pa je znano po močerilu, to je izjemno redki črni močeril (Proteus anguinus parkelj), ki živi zgolj na belokranjskem plitvem krasu in nikjer drugje na svetu. Odkrili so ga šele leta 1986 v izviru Dobličice. Kraške jame, izviri in reke pa so izpostavljeni onesnaževanju, Bela krajina pri tem ni izjema. Zaradi onesnaženosti in omenjenega jubileja odkritja so slovenski jamarji zavihali rokave, da bi izboljšali stanje habitata črnega močerila in pitne vode na tem koncu Slovenije. Razmere niso ravno bajne, prej drugače.

Naš cilj je, da ozavestimo ljudi, kaj je v jamah, kakšna škoda se dela.

»Onesnaženje jam je v Sloveniji potekalo desetletja, danes imamo več kot 3000 onesnaženih jam, samo v Beli krajini več kot 200,« nam je povedal znanstveni sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU dr. Jure Tičar. Onesnaženost jam je raziskoval v okviru doktorske naloge in nadaljeval proučevanje v okviru projektne naloge, ki sta jo podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS ter ministrstvo za naravne vire in prostor. Kraške podzemne vode in habitate ogrožajo številni dejavniki, najpogostejši so neustrezne kmetijske prakse, razpršena poselitev, pomanjkljiva komunalna opremljenost ter nelegalno odlaganja odpadkov.

Ogrožena pitna voda

V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO
V Dobličah so pozorno prisluhnili jamarjem. FOTO: DRAGO PERKO
Pred dnevi je v Dobličah potekala predstavitev z naslovom Grehi preteklosti: Čiščenje onesnaženih jam v Beli krajini, kjer so svoje delo na tem področju predstavili člani Jamarskega kluba Novo mesto, Jamarskega kluba Krka ter Zavoda RS za varstvo narave. JK Novo mesto obenem na območju Dobličice izvaja projekt PROTEctUS – Čiščenje in varovanje jamskih habitatov za zaščito črnega močerila, ki ga podpira podjetje GEN-I. »Predstavili smo tako onesnažene kot očiščene jame v zaledju Dobličice, ki ga želimo očistiti s čistilnimi akcijami dveh društev ter tako tudi zaščititi vir pitne vode, Dobličico in celoten habitat,« je poudaril Tičar in razkril, da je v 200 onesnaženih belokranjskih jamah kar 1200 kubičnih metrov odpadkov, velik delež tega na ekološko pomembnih območjih Nature 2000 in celo vodovarstvenih območjih, ki so vir pitne vode za prebivalce Bele krajine.

Jamarji iz JK Krka so v oktobru in novembru 2025 očistili sedem jam na širšem območju Črnomaljskega ravnika in vznožja Poljanske gore, skupaj okoli osem kubičnih metrov odpadkov, JK Novo mesto pa je očistil 28 jam in iz njih odstranili približno 10 kubičnih metrov odpadkov. Letos načrtujejo zahtevnejše akcije, očistili bodo še sedem močno onesnaženih jam.

Kradejo odpadke

»Trudimo se, da bi tovrstne aktivnosti postale sistemske in da bi bilo urejeno financiranje za čiščenje jam. Ohranjanje čistega okolja je pomembno tako za ogrožene živali kot za naselja, ki iz Dobličice dobijo pitno vodo,« je jasen Matej Simčič z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. »Naš cilj je, da ozavestimo ljudi, kaj je v jamah, kakšna škoda se dela,« razloži Leopold Bregar, predsednik JK Krka. Bregar je povedal, kaj vse so našli: od čevljarskih odpadkov in kemikalij do plastike in živalskih kadavrov. V uteho nam je lahko le, da gre za starejše odpadke, kar pomeni, da so ljudje vendarle opustili takšno prakso.

3000 ONESNAŽENIH jam je v Sloveniji.

»V jami je bila tudi razrezana karoserija enega avta. Odločeni smo bili, da jo izvlečemo,« nam je o odkritju v Mali Tratnikovi jami nad Tančo Goro zaupal Janez Jerman, član JK Krka. »Ker je bilo odpadkov res veliko, nismo odpeljali vseh naenkrat. Tako smo karoserijo pustili dan ali dva na površju, ko pa smo se vrnili, ni bilo niti koščka več, o karoseriji pa ne duha ne sluha!« »Vsaka jama – ne glede na velikost – ima tudi jamsko okrasje. Ko je ta jama očiščena, ko je spodaj samo zemlja brez najmanjšega odpadka, je to zelo zelo lep občutek. In potem uživaš nekaj časa v tej jami. In ta občutek, da smo nekaj storili za naravo, je res prijeten. Zato smo jamarji in zato delamo take stvari,« se je odprl Janez, ki se je šele v abrahamovih letih zapisal jamarstvu in mu nikakor ni žal.

Ne upajo si težiti

»Za naše društvo so aktivnosti jamarjev pomembne predvsem zaradi varstva črne človeške ribice, tudi bele, seveda. Večina teh vodnih izvirov je nadpovprečno obremenjena z nitrati, ki so smrtno nevarni za človeško ribico, saj je izjemno občutljiva. V društvu smo aktivni in se borimo, da se v prvi fazi jame očistijo, v drugi fazi pa si prizadevamo, da se uredi odvajanje komunalnih odplak iz gospodinjstev, in to tudi na tistih območjih, kjer nikoli ne bo kanalizacije. Vsak lastnik je odgovoren za odvajanje in za svojo greznico, če po domače povem. Konec lanskega leta se je iztekel rok, ko so ljudje, ki nimajo pravilno urejenega odvajanja odpadnih voda, v prekršku. Tega si danes nihče ne upa povedati in mi je prav hudo, da moramo to storiti v našem društvu. Tisti, ki so izvoljeni, si ne upajo težiti ljudem, ker potem nisi več popularen,« je opozoril Niko Šuštarič, častni predsednik društva Proteus.

Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO
Zemljevid onesnaženosti jam FOTO: DRAGO PERKO

Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO
Dr. Jure Tičar se z ekipo trudi za ohranitev našega podzemnega sveta. FOTO: DRAGO PERKO

V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto
V Beli krajini je po sedanjih podatkih najmanj 200 onesnaženih jam, večina jih leži na zavarovanih območjih. FOTO: Arhiv JK Novo mesto

S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto
S smetmi zasuto vhodno brezno v okolici Tanče Gore FOTO: Arhiv JK Novo mesto

Komaj 40 let vemo, da obstaja.
Komaj 40 let vemo, da obstaja.

Janez Jerman se je nad jamami navdušil precej pozno. FOTO: DRAGO PERKO
Janez Jerman se je nad jamami navdušil precej pozno. FOTO: DRAGO PERKO

Več iz teme

jamarjičistilna akcijasmetionesnaženjeodpadkijame
ZADNJE NOVICE
18:25
Šport  |  Tekme
ZAČETEK DIRKALNE SEZONE ZA POGIJA

Pogačar lovi rekord na belih cestah! Strade Bianche - makadamska mučilnica

Na 203 kilometra dolgi trasi s 3567 metri višinske razlike in kar 64 kilometri makadama bo v središču pozornosti svetovni prvak Tadej Pogačar.
Miroslav Cvjetičanin6. 3. 2026 | 18:25
18:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO INCIDENTU NA FUŽINAH

Generalni direktor policije svojcem pokojnega Petra (25) izrekel sožalje: Žal drugače ni šlo

Strelov je bilo več, nadaljnja preiskava pa bo pokazala, kam so bili usmerjeni prvi streli in kaj je bilo v nadaljevanju.
6. 3. 2026 | 18:18
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Čista petka

Nove Huaweijeve slušalke freebuds pro 5 prinašajo odličen zvok, napredno odpravo hrupa, zmogljivo baterijo in napredne funkcije.
Staš Ivanc6. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Sobota bo dan za resnico, intuicijo in iskrene odnose

Astrološki utrip za soboto, 7. marca.
6. 3. 2026 | 18:00
17:36
Novice  |  Svet
TRETJA SVETOVNA VOJNA

Tudi Italija že aktivirala vojsko, odhajajo v obrambo Cipru

Francoska letalonosilka Charles de Gaulle je danes prečkala Gibraltarska vrata in vplula v Sredozemsko morje.
6. 3. 2026 | 17:36
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Spodbudimo svojo notranjo deklico

Dovolimo si preizkušati nove stvari in se veselimo preprostih trenutkov.
6. 3. 2026 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki