Luka Mesec je kandidat Levice za župana: »Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo«

Sredi novembra se bomo ponovno odpravili na volišča. Tokrat bomo izbirali ljudi, ki bodo vodili naše občine, kandidati in kandidatke pa se počasi že razkrivajo. V Ljubljani so kandidaturo že napovedali aktualni župan Zoran Janković, prvi mož Piratov in mestni svetnik Jasmin Feratović, publicist in civilnodružbeni aktivist Aleš Primc, nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc ter s skupno listo nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in nekdanji premier Anton Rop. Da bo na volitvah izzval župana Jankovića, je napoved tudi priljubljeni vplivnež Aleksandar Repić, govorilo se je, da naj bi bila med kandidati tudi televizijska Rosvita Pesek. Svojega kandidata je po dolgem ugibanju izbrala tudi stranka Levica, že dolgo se je namreč govorilo, da bi lahko za župana ali županjo Mestne občine Ljubljana kandidirala sokoordinatorja Luka Mesec in Asta Vrečko, saj ima Levica v prestolnici tradicionalno veliko podporo.

Namesto Aste bo na glasovnicah Luka

Po nekaj tednih negotovosti so v Levici le sporočili svojega kandidata, ki se podal v boj za županski stolček - izbrali so Luko Mesca, da bo prav on županski kandidat Levice, se je sicer govorilo že nekaj časa. Njegovi kolegi so Mesca pospremili s transparenti z napisi »Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo«, sokoordinatorka Levice Asta Vrečko, pa je ob predstavitvi njihovge kandidata dejala, da je čas, da se po 20 letih župan Ljubljane zamenja.

Luka Mesec je ob tem dejal, da se bo kot župan boril za cenovno dostopno Ljubljano, za dostopna stanovanja in vrtce, urejen javni promet in kolesarske poti, dostopno in urejeno dolgotrajno oskrbo, čist zrak, bolj razvite mestne četrti, ... »Ljubljančanke in Ljubljančani želimo živeti v mestu z dušo, kjer ulice niso kulisa za turiste, ampak prostor za srečevanje,« je dejal Mesec, ki je še pojasnil, zakaj se je odločil, da kandidira za župana: »Odgovor je preprost - ker imam Ljubljano rad.«

»S kandidaturo napovedujem, da bom naslednje štiri mesece obiskal vsako sosesko, da odpremo pogovor z ljudmi, da poslušam ljudi, da skupaj ugotovimo, kakšno Ljubljano želimo ustvariti, v kakšni Ljubljani želimo živeti. Moje vizije ne boste prejeli v nabiralink, ustvarjali jo bomo skupaj,« je še dejal Mesec in s tem požel glasen aplavz ter navdušene vzklike podpornikov iz Levice.