  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC NEKEGA OBDOBJA

Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji clio

V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile.
FOTO: Arhiv Dela

FOTO: Arhiv Dela

FOTO: arhiv Dela

FOTO: arhiv Dela

FOTO: Arhiv Dela

FOTO: Arhiv Dela

Novi Renault Clio. FOTO: Renault

Novi Renault Clio. FOTO: Renault

FOTO: Arhiv Dela
FOTO: arhiv Dela
FOTO: Arhiv Dela
Novi Renault Clio. FOTO: Renault
STA. N. Č.
 2. 7. 2026 | 14:40
3:00
A+A-

Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov, narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Proizvodnji električnega twinga bo sledila še proizvodnja dveh električnih modelov Dacie in Nissana.

Zadnji clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Konec proizvodnje omenjenega priljubljenega avtomobila so v tovarni obeležili z internim dogodkom, spominskim fotografiranjem na montaži in obiskom direktorice za področje industrije EV Motion Renault Group Anne-Catherine Brieux, so za STA povedali v Revozu.

FOTO: arhiv Dela
FOTO: arhiv Dela

Clia prve generacije so v novomeški tovarni začeli izdelovati leta 1993. Do leta 1998 so jih naredili nekaj manj kot 300.000. Sledila je izdelava clia 2. Do leta 2015 so jih naredili nekaj manj kot 1,5 milijona. Sledili sta dve leti premora, dokler niso leta 2017 začeli izdelovati model clio 4. Naredili so jih nekaj manj kot 163.000. Leta 2019 je sledila še proizvodnja clia 5. Do sredine junija letos, ko je s traku prišel še zadnji, so jih naredili nekaj manj kot 300.000.

Clio ima v zgodovini Revoza prav posebno mesto, kar niti ne preseneča, saj omenjeni Renaultov model predstavlja skoraj polovico vseh avtomobilov, ki so jih v tovarni naredili do zdaj, so izpostavili v podjetju.

FOTO: Arhiv Dela
FOTO: Arhiv Dela

Kljub temu pa v Revozu že gledajo naprej. Kot so pojasnili, se trenutno osredotočajo na izdelavo električnega twinga. Izdelajo jih 300 na dan, prodaja avtomobila pa je močno presegla njihova pričakovanja.

»Samo v Sloveniji v celotni zgodovini prodaje Renaultovih avtomobilov v prvih štirih mesecih ni bilo toliko naročil, kot jih je trenutno za električni twingo. Izjemen odziv beležijo tudi v drugih državah,« so navedli v Revozu.

Novi Renault Clio. FOTO: Renault
Novi Renault Clio. FOTO: Renault

Hkrati se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov. Že kmalu naj bi začeli izdelovati dva nova manjša avtomobila, ki bosta imela enako konstrukcijsko osnovo, kot jo ima twingo - Dacio spring in še enega od modelov Nissana, katerega imena pa še ne razkrivajo. Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne, druge izmene, skupna proizvodnja pa naj bi do konca leta narasla na okoli 500 vozil na dan.

Z ukinitvijo proizvodnje izdelave clia v Revozu pa proizvodna tega avtomobila za Renault ni končana. V njegovi tovarni v Turčiji so namreč že začeli izdelovati model clio 6.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

RevozRenaultelektrični avtomobiliavtomobilska industrijarenault clioClio
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOVO MAKADAMKANJE

Predpraznično makadamkanje okoli Bleda

Država praznuje in mi z njo. Veliko starejša je od pojava makadamkanja.
Miroslav Cvjetičanin2. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POZOR

Spite z vklopljeno klimatsko napravo? Preverite, kaj to povzroča telesu

V poletnih mesecih je klimatska naprava za mnoge nepogrešljiva pomoč pri mirnem spancu.
2. 7. 2026 | 15:00
14:40
Novice  |  Slovenija
KONEC NEKEGA OBDOBJA

Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji clio

V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile.
2. 7. 2026 | 14:40
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ŠOK

Na tržaški plaži moške in ženske ločuje zid (FOTO)

Ob slovensko-italijanski meji betonska pregrada ločuje kopalce po spoluŽenske so na svoji strani lahko zgoraj brez
2. 7. 2026 | 14:35
14:26
Bulvar  |  Tuji trači
SAMOPROMOCIJA

Neokusna poteza Melanie Trump

Prva dama ZDA je, potem ko je objavila redko politično stališče in ga pospremila še s promocijo svoje avtobiografije, na družbenih omrežjih sprožila burne odzive.
2. 7. 2026 | 14:26
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Pri naselju Velike Poljane zjutraj zletel s ceste in se zagozdil med drevesi

Reševalci NMP so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto.
2. 7. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki