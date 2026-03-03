Danes prvo reševanje Slovencev! Golob ima zanje sporočilo, Saša medtem: »Moja sestra je v Omanu in ni dobesedno nič od njih ...« (VIDEO)

Iz Omana proti Sloveniji naj danes bi poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve poletov po sobotnem ameriško-izraelskem vojaškem napadu na Iran.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov in Omana zagotovila čarterske polete do Ljubljane. Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je na ministrstvo in veleposlaništvo v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno 100 še v Omanu in drugod po Bližnjem vzhodu.

Danes en polet, v sredo še dva

Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. V sredo sta načrtovana še dva. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Polet proti Sloveniji v večernih urah

Iz kabineta predsednika vlade so nato dopoldne sporočili, da so davi po lokalnem času štirje avtobusi slovenskih državljanov, družin z otroki, s policijskim spremstvom krenili iz Dubaja proti Omanu in so na poti na letališče v Maskatu. V večernih urah bo prvo letalo poletelo proti Sloveniji. Njihov prihod v domovino pričakujejo v sredo v dopoldanskih urah, so še sporočili. Za zdaj ni znano, ali bodo potniki prileteli v Slovenijo ali na katero drugo bližnje letališče.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Odmevih na TVS pojasnila, da bodo ljudi do Omana prepeljali po kopnem, saj imajo trenutno varnostna zagotovila z veleposlaništva, da je pot do Maskata varna: »Upam, da bomo lahko v prihodnjih urah res priča temu, da bo poletelo prvo letalo, predvidoma iz Omana, se pa razmere spreminjajo iz ure v uro,« je dejala.

Premier Robert Golob se je zahvalil ekipam, ki so iskale rešitve in usklajevale aktivnosti za vrnitev slovenskih državljanov v domovino, posebno ekipi veleposlaništva v Abu Dabiju z veleposlanico Natalijo Al-Mansour.

»Moja sestra je v Omanu in ni dobesedno nič od njih. Na klice se ne odzivajo ...«

Slovenija ima sicer v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo treba zagotoviti še dodatne prevoze. S potniki, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, je stik neposredno vzpostavilo slovensko veleposlaništvo v Abu Dabiju z natančnimi navodili glede nadaljnjih korakov. Tako je veleposlaništvo v ponedeljek zvečer začelo zbiranje prijav slovenskih državljanov za odhod iz Emiratov.

Na omrežju X pa se je znašel tale zapis: »Veleposlaništvo je neodzivno. Moja sestra je v Omanu in ni dobesedno nič od njih. Na klice se ne odzivajo. Na poslan mail pa da dobiš odgovor, da se zahvaljujejo za poslano ... bla, bla, bla.«

Golobovo sporočilo Slovenkam in Slovencem, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu

Predsednik vlade je posnel sporočilo Slovenkam in Slovencem, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu: »Naša absolutna prioriteta je, da vse, ki želijo domov, varno pripeljemo nazaj, še posebno družine z otroki, ki so se znašle v negotovosti.«