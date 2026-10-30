V opoziciji besnijo zaradi interne komunikacije strank za spodbujanje napadov na posameznike

Skupine na aplikacijah za spletne klepete za komunikacijo s člani uporablja več političnih strank, ki pa poudarjajo, da ni pomemben kanal, pač pa vsebina. V Svobodi in Levici so kritični do uporabe skupin za širjenje sovražnega govora in spodbujanje napadov na posameznike. V Resnici pa si želijo več argumentirane razprave o raznih predlogih.

Tednik Mladina je danes poročal, da SDS iz kabineta predsednika vlade vodi dezinformacijske kampanje prek komunikacije v zaprtih skupinah na aplikacijah za spletne klepete. Svetovalka za odnose z javnostmi v premierjevem kabinetu Kristina Hacin naj bi člane skupin na aplikacijah za spletni klepet spodbujala k deljenju diskreditacij in drugih objav, tudi med volilnim molkom. Hacin pojasnjuje, da gre za običajen način komunikacije s člani in podporniki, v skupinah, v katerih je sicer administratorka prek zasebne telefonske številke, pa da le delijo sicer javne objave z družbenih omrežij.

Sukič prepričana, da je sovražna kampanja »napad na našo demokracijo«

Drži, da SDS ni edina politična stranka, ki za komunikacijo s svojimi člani in podporniki uporablja skupine na aplikacijah za klepete. Tudi v Levici uporabljajo kanale za sprotno komuniciranje, »ampak izključno za obveščanje o aktivnostih in stališčih«, ob tem poudarja poslanka Levice Nataša Sukič. Prepričana je, da je sovražna kampanja, s katero želi SDS diskreditirati politične nasprotnike, nevladnike, novinarje in drugače misleče »napad na našo demokracijo«. Kritična je bila tudi do tega, da v SDS to počnejo iz kabineta predsednika vlade. Za razliko od SDS v Levici namreč po njenih zagotovilih ne prakticirajo tega, da bi prek tovrstnih kanalov dajali navodila svojim podpornikom, kako naj govorijo, ali jih usmerjali, koga naj napadajo po spletu. »Razlika med Levico in SDS je v tem, da mi delamo na pozitivnem programu, SDS pa je tovarna sovraštva in propagande, ki spodkopava našo demokracijo z zrežiranimi napadi na politične nasprotnike,« je poudarila. Sukič je prepričana, da si v SDS po svoje razlagajo tudi, kaj je in ni dopustno pri volilnem molku. Poudarila je, da lahko državljani prosto komunicirajo tudi med volilnim molkom, tega pa ne smejo početi stranke. »Ampak preko tega obvoda, ki ga oni imajo, so očitno s to orkestrirano armado točno to počeli, recimo razpečevali video Janeza Janše na dan volilnega molka,« je dejala.

Ostra obsodba Svobode

V Svobodi so v odzivu za STA ostro obsodili sovražni govor, hujskanje in napade na posameznike, neodvisne institucije in medije. Zatrdili so, da v stranki metod načrtnega blatenja in diskreditacij ljudi ne uporabljajo, saj se zavzemajo za spoštljivo komunikacijo in argumentirano kritiko. »V primeru razkrite komunikacije stranke SDS se nam zdi poleg same vsebine sporno tudi to, da takšna ravnanja prihajajo neposredno iz kabineta predsednika vlade,« so navedli. Pojasnili so, da v Svobodi uporabljajo različne skupine za komunikacijo članov stranke. Uporabljajo jih za obveščanje o političnem dogajanju, dogodkih stranke, za deljenje raznih vsebin in objav članov ter informacije o gostovanjih v različnih oddajah.

V Resnici prepričani, da je pri komunikaciji bistvena predvsem vsebina sporočil

V stranki Resnica s članstvom komunicirajo prek objav na družbenih omrežjih in pošiljanja e-novic. Objave so javno dostopne, e-novice pa vsebujejo povzetke posameznih objav ter obvestila, povezana s stranko in njenim članstvom, na primer pozive k prijavi v volilne odbore, so zapisali v odzivu za STA. Tudi oni so prepričani, da je pri komunikaciji bistvena predvsem vsebina sporočil, ne pa aplikacija oziroma kanal, prek katerega so posredovana. Ključno je, kaj se prek komunikacijskih aplikacij sporoča in s kakšnim namenom, so prepričani. »Ob tem pa se moramo vprašati, do kod smo prišli kot družba, če je pomembneje, katero politično stran nekdo podpira, kot pa, da prebere vsebino predloga zakona, program politične stranke ali gradivo, povezano z referendumskim vprašanjem, ter se na podlagi lastne presoje in vesti odloči, kaj podpira,« so bili kritični. V Resnici menijo, da nobena politična stranka nima podpornikov, ki bi se z vsemi njenimi stališči strinjali stoodstotno. Ocenjujejo, da bi prav zato morali več pozornosti namenjati vsebini predlogov, argumentom in dejstvom, manj pa političnemu razvrščanju na leve in desne ter ustvarjanju nasprotij med ljudmi. V koalicijski NSi, SLS in Fokus ter Demokratih zadeve niso želeli komentirati, prav tako se za zdaj niso odzvali v SD.