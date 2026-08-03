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RAZPIS REFERENDUMA DOVOLJEN

Prišli odzivi po odmevni odločitvi ustavnega sodišča: »Parlamentarna večina ni nad ustavo«

Iz opozicije veje zadovoljstvo, ker je dovoljen razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
V Gibanju Svoboda pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča. FOTO: Jure Makovec Afp
V Gibanju Svoboda pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. J.
 3. 8. 2026 | 17:49
 3. 8. 2026 | 18:24
5:44
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V opoziciji so zadovoljni ob odločitvi ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V koalicijskih vrstah so razumljivo nezadovoljni. Po besedah prvaka Demokratov Anžeta Logarja je referendum treba zmagati.

»V Svobodi pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je prepoznalo, da je referendum tako pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izničiti z 'zakonodajno zvijačo',« so v sporočilu za javnost zapisali v največji opozicijski stranki. Z odločbo je ustavno sodišče po njihovih navedbah povedalo, da je treba izjeme, kadar referendum ni dopusten, razlagati v duhu namena, s katerim so bile določene. »Drugače bi s takšnimi zvijačami ustavno pravico do referenduma izvotili oziroma izničili,« so prepričani. V odločitvi ustavnih sodnikov vidijo velik ne vladajoči koaliciji in stranki Resnica. »Ta koalicija je v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se nato z zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvu,« so ponovili svoje stališče. »Ta koalicija je želela ljudem vzeti moč, ustavno sodišče jo je ljudem vrnilo,« so dodali.

SD: Šlo je za zlorabo zakonodajnega postopka

Da je odločitev ustavnega sodišča jasna in nedvoumna, so medtem opozorili v SD. »DZ je s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma,« so zapisali v izjavi za javnost. »Ko je koalicijska večina pod krinko interventnega zakona združila nepovezane in trajne sistemske posege v zdravstvo, pokojninski sistem, trg dela, davke in socialne prispevke, nato pa skušala z davčnimi določbami preprečiti referendum o celotnem zakonu, ni šlo zgolj za slabo zakonodajno prakso. Šlo je za zlorabo zakonodajnega postopka in nedopusten poseg v pravico ljudi do neposrednega odločanja,« so kritični. Ustavno sodišče je tako, kot so podčrtali, potrdilo njihova opozorila, da gre za grobo zlorabo ustave. »Referendumske pravice ni dopustno izničiti tako, da se v en zakon umetno združijo vsebine, o katerih je referendum dopusten, in posamezne določbe, o katerih ga ustava ne dovoljuje,« so prepričani. »Parlamentarna večina ni nad ustavo, politična moč pa nikomur ne daje pravice, da demokratične postopke prilagaja svojim trenutnim interesom,« so pristavili.

Od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez »relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov« ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov. Pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. »Šlo je za zavestno odločitev koalicijske večine, ki je bila v nasprotju s temeljnimi načeli demokratičnega odločanja,« so argumentirali.

V Levici že vabijo k oddaji podpisa na stojnicah

V Levici so za STA medtem zapisali, da odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo. »Potrdila je, da je bila prepoved referenduma proti zakonu za bogate protiustavna in da demokratičnih pravic ni mogoče omejevati mimo ustavnih standardov,« so navedli. Veselijo se referendumske kampanje in zbiranja overjenih podpisov, da se »ljudem da priložnost, da sami odločijo, ali podpirajo davčne odpustke za najbogatejše«. Na omrežju X so medtem zapisali, da je ustavno sodišče razveljavilo »nedemokratično prepoved referenduma proti zakonu za bogate«, in volivce pozvali k oddaji podpisa na stojnicah.

Logar pravi, da bo treba zmagati na referendumu

Predsednik koalicijskih Demokratov Logar nad odločitvijo ustavnega sodišča seveda ni zadovoljen. »Demokrati smo šli v vlado, da naredimo konkretne spremembe na področju boja zoper korupcijo, oblikovanja ugodnejšega gospodarskega okolja in delujočega javnega zdravstva. Tisti, ki prisegajo na 'status quo', so preko referendumskih pobud napovedali vojno vsem iniciativam za razvojno in uspešno Slovenijo. Za Demokrate 'status quo Slovenija' ni opcija!« je Logar zapisal na družbenem omrežju X.

Ustavno sodišče je šlo z danes objavljeno odločitvijo po Logarjevih navedbah močno naproti opoziciji in sindikatom. Temeljno ustavno vprašanje pa so ustavni sodniki po njegovem mnenju pustili neodgovorjeno. Gre za vprašanje, »kakšen je učinek morebitnega zavrnilnega referenduma na določbe zakona, ki sploh ne bi smele biti na referendumu«. »Kot da bi se namenoma odločili za pravno dvoumnost, nekakšen ustavno(u)sodni lock-down,« je ocenil. »Ja nič, treba bo zmagati referendum. Ustavno sodišče je odločitev o nižjih davkih, nižjem DDV za hrano, o oprostitvi plačila (nedelujoče) dolgotrajne oskrbe za upokojence - prepustilo ljudem,« ugotavlja Logar. »Če želimo delujočo, uspešno Slovenijo z nižjimi davki in manj birokracije, potem bo treba iti na referendum in glasovati ZA,« je pozval.

Kritični so tudi v NSi. Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so za STA v odzivu zapisali v NSi. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj Slovenije ali proti njemu.

Odločitev ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je v danes objavljeni odločbi razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu in državni zbor ga bo v primeru zbranih podpisov moral razpisati. Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki jih interventni zakon ureja v pomembnem delu.

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