  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
FOTO: Pivovarna Laško Union
FOTO: Pivovarna Laško Union
Promo Slovenske novice
 30. 10. 2025 | 14:54
4:01
A+A-

Po dveh letih predanega sodelovanja s partnerji je ekipi projekta Laško bivaki za bele vrhove uspelo uresničiti izjemno vizijo – iz več kot 117.000 odpadnih pločevink je nastal prvi gorski bivak iz recikliranega aluminija.

Novi bivak, postavljen pod Akom kot naslednik nekdanjega bivaka III, je pomemben mejnik v trajnostnih prizadevanjih in simbolizira moč skupnosti, sodelovanja in odgovornega ravnanja z naravo.

Projekt, ki se je uradno začel na dan Zemlje, 22. aprila 2024, z zavezo ohranjanju gorskih habitatov, je na pobudo blagovne znamke Laško rezultat partnerstva med Planinsko zvezo Slovenije, podjetji Slopak, Talum, Impol, Kolektor KOV in drugimi sodelujočimi, ki so združili moči z jasnim ciljem – ohraniti lepoto slovenskih gora in iz odpadnih pločevink ustvariti nekaj trajnega in uporabnega.

Dve leti sodelovanja, ena skupna vizija

Med majem in septembrom 2024 so planinci in obiskovalci gora na 14 najbolj obiskanih gorskih izhodiščih po Sloveniji v posebej označenih zbiralnikih zbirali odpadne pločevinke. Akcija je presegla pričakovanja – zbralo se je dve toni aluminija, kar ustreza približno 117.000 pločevinkam.

Sledil je proces, ki je dokazal, kako močno vlogo ima sodelovanje pri ustvarjanju krožnih rešitev:

  • Slopak je oktobra 2024 zbrane pločevinke pripravil za reciklažo.
  • Talum je v novembru in decembru aluminij stalil ter pretopil v kakovostno surovino.
  • Impol je v začetku leta 2025 surovino zvaljal v aluminijaste plošče, namenjene izdelavi bivaka.
  • KOV Kolektor je med marcem in junijem 2025 iz teh plošč zasnoval in sestavil konstrukcijo.
  • Planinska zveza Slovenije (PZS) je v juniju in juliju 2025 poskrbela za pridobitev vseh dovoljenj in postavitev prvega bivaka.

 

Rezultat je izjemen primer krožnega gospodarstva v praksi – dokaz, da lahko z odgovornim ravnanjem z materiali in skupnimi prizadevanji ustvarimo nove, trajnostne rešitve za prihodnost. Kako so pločevinke postale bivak?

Več kot objekt – simbol odgovornosti

Novi bivak iz recikliranega aluminija je mnogo več kot le zatočišče za gorske popotnike. Je simbol sodelovanja, skrbi za okolje in spoštovanja do Zlatorogovega kraljestva. Vsaka pločevinka, ki je postala del bivaka, nosi sporočilo o moči majhnih dejanj in o tem, kaj lahko dosežemo, ko združimo moči za skupni cilj.

Ambasador projekta, legendarni alpinist Viki Grošelj, je ob predstavitvi poudaril, da projekt »dokazuje, kako lahko iz preprostih, vsakdanjih stvari – kot je pločevinka – nastane nekaj veličastnega, če nas pri tem vodi odgovornost do narave in skupnosti.«

Poglejte, kaj je o projektu povedal Viki Grošelj:

 

Pogled v prihodnost: še dva bivaka do leta 2027

Prvi bivak iz recikliranega aluminija je šele začetek. Projektna ekipa in partnerji načrtujejo, da bodo do leta 2027 postavili še dva nova bivaka, prav tako izdelana iz pločevink, zbranih po slovenskih gorah.

S tem se nadaljuje skupna zaveza – povezovati ljudi, ozaveščati o pomenu trajnosti in varovanja naravnega okolja ter hkrati spodbujati krožno gospodarstvo v praksi.

Zahvala gre vsem prostovoljcem, planincem, partnerjem in obiskovalcem gora, ki so prispevali k uspehu projekta. Njihova zavzetost, odgovornost in sodelovanje so omogočili, da je danes v slovenskih gorah mogoče najti bivak, ki ni le arhitekturni dosežek, temveč tudi simbol skupne skrbi za čiste, varne in lepe gore.

Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško Union

Več iz teme

bivakpohodništvoLaško bivakiTrajnostZlatorogovo kraljestvo
ZADNJE NOVICE
15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
15:15
Novice  |  Svet
PROMET

Na Slovaškem pešcem omejili hitrost. Tudi slovenski strokovnjak meni, da je ukrep nekoliko nenavaden

Hitreje od 6 km/h ne bodo smeli iti. Bodo zato zdaj res bolj varni?
Aleksander Brudar30. 10. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kje ne bi smeli hraniti toaletnega papirja

Čeprav toaletni papir nima določenega roka uporabnosti, ni vseeno, kje ga shranjujete.
30. 10. 2025 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
PRENAJEDANJE

Enostaven trik, ki prepreči prenajedanje – uživajte v sladkarijah brez krivde

Preprečite prenajedanje: enostavna strategija za boljše prehranjevalne navade.
Miroslav Cvjetičanin30. 10. 2025 | 15:00
14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
POJASNILA

Kralj Juan Carlos iskreno o aferi s princeso Diano

Nekdanja valižanska princesa in tedaj še princ Charles sta v poznih osemdesetih letih poletja preživljala s špansko kraljevo družino.
30. 10. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki