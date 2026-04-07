  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GRE ZA ŽIV ORGANIZEM

Iz preteklosti v sedanjost: v Murski Soboti odprli evropski muzej romske kulture (FOTO)

Muzej želi okrepiti prepoznavnost romske skupnosti ter spodbuditi dialog in razumevanje v družbi.
Dokumentarni film Tekmüvanje govori o tem, kako se prvo in edino romsko gasilsko društvo na svetu trudi integrirati v slovensko gasilsko kulturo. FOTO: Sagar Kolektiv

Dokumentarni film Tekmüvanje govori o tem, kako se prvo in edino romsko gasilsko društvo na svetu trudi integrirati v slovensko gasilsko kulturo. FOTO: Sagar Kolektiv

Muzej ni le zbirka predmetov. FOTO: Andrej Bedek

Muzej ni le zbirka predmetov. FOTO: Andrej Bedek

»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« pravi Jožek Horvat Muc. FOTO: Andrej Bedek

»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« pravi Jožek Horvat Muc. FOTO: Andrej Bedek

V prihodnje nameravajo vsebine še razširiti. FOTO: Andrej Bedek

V prihodnje nameravajo vsebine še razširiti. FOTO: Andrej Bedek

Miško Baranja s cimbalami je bil najbolj viden predstavnik romskih muzikantov v Prekmurju. FOTO: D. Žalig

Miško Baranja s cimbalami je bil najbolj viden predstavnik romskih muzikantov v Prekmurju. FOTO: D. Žalig

Nogomet v romski skupnosti je zelo pomemben pri ohranjanju romske identitete in razvoja v skupnosti. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Nogomet v romski skupnosti je zelo pomemben pri ohranjanju romske identitete in razvoja v skupnosti. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Prva generacija otrok v Vrtcu Pušča FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Prva generacija otrok v Vrtcu Pušča FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Ringelšpil na Pušči v 60. letih FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Ringelšpil na Pušči v 60. letih FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Zgrajen je bil leta 1962, na začetku je bil malo večja lesena baraka. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Zgrajen je bil leta 1962, na začetku je bil malo večja lesena baraka. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Dokumentarni film Tekmüvanje govori o tem, kako se prvo in edino romsko gasilsko društvo na svetu trudi integrirati v slovensko gasilsko kulturo. FOTO: Sagar Kolektiv
Muzej ni le zbirka predmetov. FOTO: Andrej Bedek
»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« pravi Jožek Horvat Muc. FOTO: Andrej Bedek
V prihodnje nameravajo vsebine še razširiti. FOTO: Andrej Bedek
Miško Baranja s cimbalami je bil najbolj viden predstavnik romskih muzikantov v Prekmurju. FOTO: D. Žalig
Nogomet v romski skupnosti je zelo pomemben pri ohranjanju romske identitete in razvoja v skupnosti. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Prva generacija otrok v Vrtcu Pušča FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Ringelšpil na Pušči v 60. letih FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Zgrajen je bil leta 1962, na začetku je bil malo večja lesena baraka. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Andrej Bedek
 7. 4. 2026 | 23:15
9:20
A+A-

»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« me nagovori, ko še končuje pogovor po mobilnem telefonu, Jožek Horvat Muc, predsednik Sveta romske skupnosti Slovenije. Eden najbolj dejavnih in prepoznavnih pripadnikov slovenskih Romov je vložil veliko energije v to, da so v Murski Soboti odprli Evropski muzej romske kulture in zgodovine. »Sporočilo muzeja Iz preteklosti v sedanjost nadaljuje naš trud k večji prepoznavnosti romske skupnosti, njenega zgodovinskega spomina ter vloge v slovenskem in evropskem prostoru,« podčrta Muc. Od leta 2012 je bil muzej v Hotelu Zvezda v središču mesta, poslej deluje nedaleč stran, v Ulici Štefana Kovača.

Muzej ni le zbirka predmetov. FOTO: Andrej Bedek
Muzej ni le zbirka predmetov. FOTO: Andrej Bedek

Več kot zgodba Romov

Nova lokacija ni zgolj organizacijski ali inštitucijski dosežek, poudarja: »Govorim o evropski razsežnosti muzeja, ki se bo povezoval s sorodnimi ustanovami v tujini, izmenjeval razstave, znanje in izkušnje ter se vključeval v širšo mrežo medkulturnega dialoga.« Obiskovalcem so med drugimi predstavljeni elementi romske glasbe v Prekmurju, tradicionalna noša ter obrti in dejavnosti. »A se ne bomo ustavili pri tem,« razlaga Muc, »v prihodnje nameravamo vsebine razširiti še na romske poklice, umetniške veščine, bivališča in druge vidike vsakdanjega življenja Romov skozi zgodovino.«

»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« pravi Jožek Horvat Muc. FOTO: Andrej Bedek
»Klici se kar vrstijo, veliko ljudi bi rado prišlo pogledat, kaj smo pripravili,« pravi Jožek Horvat Muc. FOTO: Andrej Bedek

To nikakor ni le zgodba 12, 13 tisoč pripadnikov romske skupnosti – največ jih živi v Prekmurju, na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini –, kolikor jih po oceni mojega gostitelja prebiva v Sloveniji. »Muzej je preprosto več. S slehernim posameznikom, ki smo ga predstavili na razstavah, sporočamo, da smo zelo pomemben dejavnik društvenega, družabnega in sploh življenja v Sloveniji,« pove. Ne moreva mimo tragičnega dogodka oktobra lani v Novem mestu, ki je slovenski državi nastavil ogledalo. »Mir, sožitje in varnost so jamstvo za spoštovanje vseh in vsakogar. In to sporočamo tudi z muzejem,« pravi Muc. Prav s predstavitvijo vidnih pripadnikov slovenskih Romov v muzeju želijo opomniti na dolgo zgodovino sobivanja Neromov z Romi v Sloveniji, čeprav so pri tem še vedno težave: »Vrtimo se v začaranem krogu. Slovenska družba v tem trenutku še ni našla izhoda iz njega. Muzej pa je lahko eden od korakov, ki nas usmerijo k izhodu, seveda še posebej v teh turbulentnih časih.«

V prihodnje nameravajo vsebine še razširiti. FOTO: Andrej Bedek
V prihodnje nameravajo vsebine še razširiti. FOTO: Andrej Bedek

Na olimpijskih igrah

Jožek Horvat Muc se med vodenjem ustavi pri panojih o romskih muzikantih v Prekmurju. Miško Baranja je bil prekmurski cimbalist, ki se je rodil pred 106 leti v številno družino v Vanči vasi pri Murski Soboti. Cimbale je začel igrati pri desetih letih, od leta 1939 je nastopal v očetovi zasedbi Baranja band. Konec šestdesetih je z glasbeno družino Kociper iz Beltincev soustvaril novo glasbeno zasedbo, imenovano Kociper Baranja. Leta 1991 se je zasedbi pridružil Vlado Kreslin, ko so dosegli vrhunec svojega delovanja, in leta 1992 nastopili celo na zimskih olimpijskih igrah v francoskem Albertvillu. »Vse ostalo je zgodovina, če karikiram,« pravi Horvat Muc.

Miško Baranja s cimbalami je bil najbolj viden predstavnik romskih muzikantov v Prekmurju. FOTO: D. Žalig
Miško Baranja s cimbalami je bil najbolj viden predstavnik romskih muzikantov v Prekmurju. FOTO: D. Žalig

Vesel je, da je del muzeja posvečen tudi vrtcu Romano, ki je začel delovati že leta 1962. Vrtec je eden glavnih vzrokov, zakaj so prekmurski Romi zgled integracije romske skupnosti v družbo. Sobesednik spomni, da je ledino pri vzgoji prekmurskih Romov med drugimi začela orati tudi mati prvega predsednika države Milana Kučana. »Marija je s Štefko Brgles in Sido Podlesek ustanovila prvi romski vrtec in skrbela za njegovo delovanje. Verica Lebar pa je bila tam prva vzgojiteljica, ne moremo in ne smemo niti mimo dr. Vaneka Šiftarja, ki je prvi poskrbel za znanstveno in strokovno obdelavo problematike Romov,« našteva Muc.

Nogomet v romski skupnosti je zelo pomemben pri ohranjanju romske identitete in razvoja v skupnosti. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Nogomet v romski skupnosti je zelo pomemben pri ohranjanju romske identitete in razvoja v skupnosti. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Enoto Romano trenutno obiskuje 16 otrok, pretekla leta so bili vanjo vključeni tudi neromski otroci iz bližnjih naselij. Današnja enota Vrtca Murska Sobota je več kot samo vrtec, pravi Muc. »Je kraj spoznavanja in drugačnega videnja, sodelovanja in priložnosti ter neskončnega otroškega veselja in radovednosti.« Vrtec, ki letos praznuje 64 let delovanja, je po besedah sogovornika na neki način prispeval k temu, da je Pušča danes primer dobre praske, kot številni radi pravijo. »V tem vrtcu smo leta 1962 izoblikovali prvo generacijo Romov, ki je začela drugače razmišljati, in seveda je imela drugačna pričakovanja. Tudi zato lahko danes govorimo o modelu sobivanja Romov in Neromov ne le v Sloveniji, ampak po vsej Evropi. Si recimo lahko predstavljate, da Nerom potrebuje pomoč, pa mu pridejo pomagat gasilci iz Pušče?«

Odzovejo se na 112

»Bili smo ena prvih enot v vsej Sloveniji, ki se je odzvala na klic uprave za zaščito in reševanje, ali bi lahko s svojimi člani pomagali pri oskrbi migrantov, ki so jeseni 2015 množično šli čez Slovenijo. Med drugim smo delovali na sprejemnih in namestitvenih točkah v Petišovcih in Gornji Radgoni,« se spominja Dejvid Horvat s Pušče. Je eden od tistih najzaslužnejših, da v naselju že od 2004. deluje prostovoljno gasilsko društvo. Horvat vselej, ko ima priložnost, spomni na dokumentarni film Tekmüvanje, ki govori o tem, da se prvo in edino romsko gasilsko društvo na svetu trudi integrirati v slovensko gasilsko kulturo. Film je bil po večini posnet v romskem jeziku in je opremljen s podnapisi, nastopajoči pa vmes govorijo tudi v prekmurskem narečju.

Prva generacija otrok v Vrtcu Pušča FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Prva generacija otrok v Vrtcu Pušča FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Premiero je doživel prav pred štirimi leti na prvem programu TV Slovenija, za dokumentarec je bil zaslužen producent in režiser Miha Mohorič, član Sagar kolektiva. »Privolili smo v snemanje, saj so se vsi strinjali. Film prikazuje nas, gasilce, in naše naselje. Se pa spomnim, da je snemalno ekipo pritegnilo tudi to, da so naši gasilci pomagali pri odpravljanju posledic žleda v drugih delih naše države,« se spominja Horvat.

Film je bil pravzaprav sredstvo, da se dobra praksa širi naprej, da se ljudje znebijo predsodkov in strahov glede romske skupnosti, doda Horvat Muc. »Če se vrnem k muzeju: to ni le razstava predmetov, temveč živ organizem. Je prostor srečevanja, raziskovanja in učenja. In je preprosto to, kar nam mnogi zavidajo. Spet smo spisali pozitivno zgodbo in dokazali, da je medkulturni dialog mogoč. In to je nujno. Prav dialog je ta, ki ga danes v Sloveniji močno pogrešam,« pravi Muc.

Prekmurski Brazilci

Ko s sogovornikom zapuščava Puščo, kamor sva odšla iz muzeja, se na nogometnem igrišču v naselju vklopi namakalni sistem za zalivanje zelenice. Tudi na tem igrišču se je tlakovala klubska pot v letu 2021, ko si je NK Mura pokorila slovenski nogometni prostor. V muzeju v Ulici Štefana Kovača je zato en del namenjen nogometu in romskim nogometašem. Marinko Šarkezi je bil prvi igralec romskih korenin, ki je zaigral v ligi prvakov. Z Mariborčani je 1999. prišel v najbolj elitno nogometno ligo, na zadnji stopnici so izločili Lyon. »Zaradi romske nacionalnosti v karieri nisem imel nikoli težav. Že v mladih letih smo imeli v Muri trenerja Zorana Crikvenčiča, ki nam je bil kot drugi oče in ni toleriral, da bi se kakor koli delili, niti na nacionalni osnovi. Tako v mlajših letih kot kasneje nisem bil deležen žaljivk ali opazk,« nama razloži upokojeni nogometaš, ki je služboval tudi kot trener nogometašic iz Maribora.

Ringelšpil na Pušči v 60. letih FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Ringelšpil na Pušči v 60. letih FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Pokojni športni novinar Franc Bobovec je Šarkezija in druge romske nogometaše poimenoval prekmurski Brazilci. Muc me spomni, da je zares veliko Romov, ki so pustili pečat v slovenskem nogometu. Kristjan Cener Bisa, Adamo Baranja - Amo, Dean Baranja - Paki in Šarkezi so vsi po vrsti nosili dres Mure. Cener je denimo na vrhuncu kariere veljal za najboljšega veznega igralca v državi. Pred njimi sta bila še Jože Horvat - Didi in Konstantin Cener - Pino. Didi je bil celo prvi romski nogometaš v drugi ligi jugoslovanske nogometne zveze. Bil je eden največjih ambasadorjev romskega športa, aktivist in borec proti diskriminaciji romske skupnosti ter predsednik Romske športne zveze Slovenije. Prejel je številna priznanja in nagrade, med drugimi ga je počastil nekdanji predsednik Uefe Michel Platini. Njegova velika želja je bila, poslovil se je februarja 2024, da bi zaživelo svetovno prvenstvo v nogometu za Rome.

Zgrajen je bil leta 1962, na začetku je bil malo večja lesena baraka. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine
Zgrajen je bil leta 1962, na začetku je bil malo večja lesena baraka. FOTO: Evropski Muzej Romske Kulture In Zgodovine

Jožek Horvat Muc pove, da sta kultura in šport pri romski skupnosti zelo pomembna pri ohranjanju identitete in razvoju. Sta stebra družbenega življenja, pripomoreta h krepitvi samozavesti posameznika, spodbujanju socialne vključenosti in razvoju medkulturnega dialoga: »Prav zato sta dobila poseben prostor v muzeju.« 

Več iz teme

RomiPrekmurjeMurska Sobotarazstavamuzej
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pogoj

O obiskih po veliki noči ...
Branko Babič7. 4. 2026 | 22:45
22:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Alenka Kesar, avtorica in voditeljica: Pripravljena sem na vnuke (Suzy)

Še znam vrteti pedale je odkrit, brezkompromisen in ganljiv obračun z življenjem, ki enako nežno obravnava tako njegove svetle kot temne plati.
7. 4. 2026 | 22:25
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Klofuta Šutarjevemu zakonu

Ustavno sodišče je zdaj do končne odločitve začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči,
Tanja Jakše Gazvoda7. 4. 2026 | 22:25
22:03
Bulvar  |  Glasba in film
MOČAN IGRALSKI DVOJEC

Zvezdniška zasedba: Prihaja serija o finančnih spletkah

V novi seriji Dakota Fanning in Stellan Skarsgård združujeta moči v napeti zgodbi o korporacijah in kriminalu.
7. 4. 2026 | 22:03
21:41
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Žalostna vest: umrl je eden največjih nogometnih trenerjev v zgodovini

Poslovil se je Mircea Lucescu.
7. 4. 2026 | 21:41
21:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MLADI IN ZDRAVJE

Alarmantni podatki o zdravju mladih: to najbolj bremeni mlade med 15 in 30 let

Med zdravstvenimi težavami mladih izstopa digitalna zasvojenost, več kot polovica mladih žensk trpi zaradi kroničnega stresa.
7. 4. 2026 | 21:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki