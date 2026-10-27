Iz Spara in Eurospina odpoklicali izdelke: vrnite jih ali zavrzite

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti Spar Slovenija obveščena o izvajanju previdnostnega umika toasta blagovne znamke S Budget iz prodaje, zaradi možnega pojava plesni. Proizvajalec živila je podjetje DON DON d.o.o., iz Srbije. Iz prodaje umikajo toast z maslom Blagovne znamke S Budget, v 500 gramski embalaži. Navedeni roki uporabnosti so od 5. novembra 2026 do 6. decembra 2026. Potrošnikom svetujejo, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.

Uprava je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti podjetja EUROSPIN EKO d.o.o tudi obveščena o izvajanju previdnostnega umika toasta Tre Mulini iz prodaje, DON DON d.o.o. iz Srbije, zaradi možnega pojava plesni. Iz prodaje umikajo naslednja pakiranja:

- polnozrnati toast kruh klasik Integral Toast, v 500 gramski embalaži

- masleni toast kruh Butter Toast, v 500 gramski embalaži

Navedeni rok uporabnosti živil je od 5. novembra 2026 do 6. decembra 2026. Potrošnikom svetujejo, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.