Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec prihajajo nič kaj obetavne novice: »Skrbi nas«

Kadrovska stiska na internem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec postaja vse hujša. Po informacijah Koroškega radia oddelek v kratkem zapuščata še dva zdravnika – internistka in anesteziologinja. Eden od zdravnikov, nekdanji direktor, pa se je odločil za delo s skrajšanim, polovičnim delovnim časom.

Kot poroča Koroški radio, gre za resno kadrovsko krizo, ki bi lahko že decembra ogrozila delovanje urgentnega centra. Strokovna direktorica bolnišnice in začasna vodja internega oddelka Natalija Krajnc je potrdila, da v bolnišnici že dlje primanjkuje specialistov internistov, zdaj pa se stanje dodatno zaostruje.

»Letos smo izgubili že štiri zdravnike, zdaj pa še dva in pol. To je za nas izjemno hud udarec. Interni oddelek je velik in kompleksen – pokriva približno tretjino vseh posteljnih zmogljivosti,« je dejala Krajnčeva.

Dolge čakalne vrste, manj ambulant

Zaradi pomanjkanja zdravnikov so bili na oddelku že doslej prisiljeni omejevati delo. Po besedah začasne vodje internega oddelka so morali zmanjšati obseg ambulant, kar je povzročilo dolge čakalne vrste in slabšo dostopnost do zdravljenja.

»Manj pacientov sprejemamo v diabetološko in antikoagulantno ambulanto, pa tudi v številne kardiološke in druge redne ambulante. To se bo z novimi odhodi še poslabšalo,« opozarja vodja oddelka.

Trenutno ekipa še uspeva zagotoviti nujno zdravstveno oskrbo, vendar že prihodnji meseci prinašajo resne težave.

»V oktobru in novembru bomo še nekako zmogli, a december nas zelo skrbi. Takrat bomo morali pokriti tudi nujne odsotnosti in dopuste zaposlenih,« dodajajo v bolnišnici za Koroški radio.

Po neuradnih informacijah radia naj bi odpoved podal tudi predstojnik oddelka za diagnostično in intervencijsko radiologijo Miran Jaromel.