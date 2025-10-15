  • Delo d.o.o.
ZAHVALA ZA PREŽIVETJE

Iz ukrajinskega zapora do domače kapelice: Milanova zgodba ganila domačine

Milan Gornik po strašni izkušnji v Ukrajini izpolnil zaobljubo. Trideset dni so ga mučili z živčnimi strupi, ga omamljali, pretepali.
Kapelica je večja od običajnih in ima dva oltarja. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Kapelica je večja od običajnih in ima dva oltarja. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Ljuba je zbrane presenetila z ukrajinskimi rogljički.

Ljuba je zbrane presenetila z ukrajinskimi rogljički.

Milan Gornik v svoji kapelici

Milan Gornik v svoji kapelici

Mašo je daroval Anton Trpin.

Mašo je daroval Anton Trpin.

Že deseto leto zapored je bila na god sv. Frančiška Asiškega maša v Dolenji Stari vasi.

Že deseto leto zapored je bila na god sv. Frančiška Asiškega maša v Dolenji Stari vasi.

Milan in Ljuba vedno poskrbita za pogostitev.

Milan in Ljuba vedno poskrbita za pogostitev.

Prišel je tudi 95-letni Ivan Frančič, najstarejši krajan Dolenje Stare vasi.

Prišel je tudi 95-letni Ivan Frančič, najstarejši krajan Dolenje Stare vasi.

Kapelica je večja od običajnih in ima dva oltarja. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Ljuba je zbrane presenetila z ukrajinskimi rogljički.
Milan Gornik v svoji kapelici
Mašo je daroval Anton Trpin.
Že deseto leto zapored je bila na god sv. Frančiška Asiškega maša v Dolenji Stari vasi.
Milan in Ljuba vedno poskrbita za pogostitev.
Prišel je tudi 95-letni Ivan Frančič, najstarejši krajan Dolenje Stare vasi.
Tanja Jakše Gazvoda
 15. 10. 2025 | 08:52
Vsako leto se na god sv. Frančiška Asiškega pri kapelici v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju zberejo domačini pri maši, letos je bilo srečanje jubilejno, deseto po vrsti. Pred desetimi leti je namreč to kapelico blagoslovil takratni generalni vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko v imenu škofa msgr. Andreja Glavana, ki je bil zadržan, slovesnosti so se med drugimi udeležili župnik Anton Trpin s takratnim kaplanom Mitjo Buličem in pleterski prior Frančišek Fodor.

V zaporu je molil in zaupal v rešitev.

Ljuba je zbrane presenetila z ukrajinskimi rogljički.
Ljuba je zbrane presenetila z ukrajinskimi rogljički.
Milan Gornik v svoji kapelici
Milan Gornik v svoji kapelici

Omenjena kapelica, ki je v primerjavi z drugimi velika in dvodelna, ima posebno zgodbo, saj jo je Starovaščan Milan Gornik zgradil v zahvalo. Ko je bil zaprt v Rusiji in Ukrajini, se je namreč zaobljubil, da jo bo postavil, če preživi. Danes mnogi mimoidoči radi postojijo pri kapelici, v kateri sta kar dva oltarja. En je posvečen sv. Frančišku Asiškemu, drugi pa Mariji Božji Materi, kip Marije, ki je zadaj v zastekljenem prostoru, pa so Milanu in sovaščanom poklonili pleterski menihi, gre za kip iz francoske Velike kartuzije (La Grande Chartreuse). Kapelica ima tudi majhen zvon, poklonil ga je Anton Trpin, ki je bil župnik v šentjernejski fari kar 37 let, danes pa kot duhovni pomočnik z veseljem in srčno pomaga novem duhovniku Janezu Rihteršiču. Mimoidoči radi pozvonijo na ta zvon, zagotovo je bilo tu izrečenih že veliko želja.

Mnogi mimoidoči radi postojijo pri kapelici, v kateri sta kar dva oltarja.

Mašo je daroval Anton Trpin.
Mašo je daroval Anton Trpin.
Že deseto leto zapored je bila na god sv. Frančiška Asiškega maša v Dolenji Stari vasi.
Že deseto leto zapored je bila na god sv. Frančiška Asiškega maša v Dolenji Stari vasi.

Gornikovo zgodbo smo v Slovenskih novicah predstavili pred desetletjem. Po njegovi pripovedi ga je službena pot popeljala v Ukrajino, kjer se je znašel v »hudi mafijski združbi«, zato je hotel prekiniti stike z njo, a to ni šlo zlahka. Obrnil se je na ukrajinsko notranjeobveščevalno službo (SBU) in tam spoznal podpolkovnico Antonijo Kohan Aleksejevo, ki mu je prisluhnila. Po spletu okoliščin se je z njo in z Raiso Palejevno, tamkajšnjo načelnico, spoprijateljil, kar mu je pozneje še kako prav prišlo.

»Ljudje iz mafijske združbe so poskrbeli, da me je policija večkrat ustavila in ustrahovala s pištolami, nazadnje pa so mi pod obtožbo, da sem vohun, zaplenili avto in pobrali dokumente,« se je spominjal Gornik. Nazadnje se je komaj rešil in ves razcapan prišel do bližnjega letališča. Tam je povzročil incident, zato so ga aretirali in odpeljali v zapor. Niti tam se nevarnosti ni mogel izogniti, saj je, kot pravi, za rešetkami skoraj umrl. Trideset dni so ga mučili z različnimi živčnimi strupi, ga omamljali, pretepali, brcali v glavo. On pa je molil in zaupal v rešitev. Takrat se je zaobljubil, da bo, če preživi in se vrne domov, postavil kapelico. Po 60 dneh so ga izpustili in ga izgnali iz države. A tja se je še vrnil in si tam tudi našel ženo Ljubo, ki je njegova življenjska sopotnica že 12 let, v Šentjerneju jo imajo zelo radi, tam ima tudi službo. Z Milanom enkrat na leto obiščeta v Ukrajino, kjer ima Ljuba tri hčerke z družinami. Na nedavnem srečanju je goste med drugim postregla s posebnimi rogljički, narejenimi po ukrajinskem receptu. 

Milan in Ljuba vedno poskrbita za pogostitev.
Milan in Ljuba vedno poskrbita za pogostitev.
Prišel je tudi 95-letni Ivan Frančič, najstarejši krajan Dolenje Stare vasi.
Prišel je tudi 95-letni Ivan Frančič, najstarejši krajan Dolenje Stare vasi.

Milan Gornik Ukrajina zapor mučenje zapornik kapelica Dolenja vas Šentjernej
