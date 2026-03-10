  • Delo d.o.o.
SEKSIZEM ALI GOLO DEJSTVO?

Izbor najbolj seksistične izjave leta takole razburil slovenski splet: »Pa dobro, kaj se to gremo?«

Na zaključnem dogodku Bodeče neže v okviru mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore je občinstvo za najbolj seksistično izjavo leta 2025/26 izglasovalo izjavo Štefana Pavlinjeka, direktorja in lastnika ROTO Group.
Štefan Pavlinjek (desno), nad katerega so se spravile feministke, je priznan podjetnik, ki daje kruh več kot 500 družinam. FOTO: Arhiv Dela
Štefan Pavlinjek (desno), nad katerega so se spravile feministke, je priznan podjetnik, ki daje kruh več kot 500 družinam. FOTO: Arhiv Dela
E. N.
 10. 3. 2026 | 13:31
 10. 3. 2026 | 13:42
5:01
A+A-

Kot smo poročali, je šef Rota, podjetnik Štefan Pavlinjek bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta dobil za sledečo poved: »Ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si je ne zaslužijo. Tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.«

Kolektiv Rdečih zor je izbor utemeljil takole: »V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti.«

Brutalne kritike na izbor 'nagrajenca'

Izbor prejemnika nečastne nagrade, torej podjetnika, ki je opozoril, da denar za plačilo obvezne božičnice ne raste v bankomatu, ampak ga mora podjetje najprej zaslužiti, je doživel bučen odziv na družbenih omrežjih. Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je opozorila feministke: »Pa dobro, kaj se to gremo? G. Pavlinjek je ugleden in spoštovan gospod. Iz male garaže sta z ženo s trdim delom in odrekanjem zgradila podjetje, ki danes zaposluje več kot 500 ljudi, je mednarodno uspešno, obenem pa investirajo tudi v lokalno okolje. Njegovo sporočilo se nanaša na problem uravnilovke: nagrajevanje vseh ne glede na to, da nekateri k uspehu ne prispevajo nič. Največja perla tega *zimskega regresa* je sicer to, da moraš v sorazmernem delu nagraditi tudi tiste, od katerih si se z razlogom poslovil.«

Pobuda za novo nagrado: sovražniki podjetnikov

Dolgoletna štajerska novinarka in urednica Miša Vugrinec je Juvančičevi pritegnila: »Dotolči tiste, ki delajo …«, nek drug uporabnik omrežja X pa je spomnil na pogrom podjetnikov v Sloveniji s komentarjem: »Teramo v morje«. Gre za opomnik na zapis levičarskega politika Mihe Kordiša, ki je pred leti na Facebooku predlagal, da bi morali slovenske podjetnike »z bajoneti sterati v morje.« Še en podjetnik, Jure Krajnc, pa je javno predlagal: »Napade na podjetnike je treba ustaviti. Kaj, če bi GZS & OZS začeli podeljevati nagrade "sovražnik podjetnikov" za najbolj sovražne izjave proti podjetnikom. Bil bi čas ... Dovolj je!«. Profesor sociologije Borut Rončevič je nagrajenemu podjetniku Pavlinjeku medtem svetoval: »Če priznanje prihaja od “Kolektiva Rdeče zore”, četudi kot negativna oznaka, ga lahko mirno nosiš kot medaljo časti.« 

Uporabnik, ki se je podpisal kot "Sitn foter" pa je opozoril, da je nekaj seksističnega tudi v sami podelitvi te "nagrade", saj na porodniški dopust in bolniško ne odhajajo samo ženske, ampak tudi očetje oziroma moški: »Dvakrat sem moral prebrati, da sem sploh dojel, kaj točno je bilo seksističnega. Kot fotr, ki sem vzel del porodniške, se počutim užaljenega, ker ob izbiri niso predvidevali, da sem jaz tudi lahko užaljen zaradi te izjave.«

Kdo je Štefan Pavlinjek, na katerega so se spravili v kolektivu Rdeče zore?

Kot je zapisano v Enciklopediji osamosvojitve, je Pavlinjek po poklicu diplomirani inženir strojništva. Po končanem študiju je leta 1974 v Murski Soboti začel izvajati obrtno dejavnost s podjetjem Kovinoplastika Štefan Pavlinjek. Leta 1989 je ustanovil podjetje ROTO. To podjetje se je razvilo v skupino, ki danes predstavlja 15 družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah; v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem. Skupina ROTO zaposluje trenutno 550 ljudi in oskrbuje trg v preko 50 državah sveta, na vseh kontinentih z izjemo Antarktike. Izdelki pod blagovno znamko ROTO so razdeljeni v več prodajnih programov: komponente za navtično industrijo, komponente za kmetijske stroje, komponente za avtomobilsko industrijo, komponente za ostalo industrijo, Roto Voda, Roto Sport, Roto Agri in Roto Garden.

Pavlinjek je bil v svoji karieri nosilec številnih funkcij. Tako je bil med leti 1992 in 2001 predsednik obrtne zbornice (OZ) Murska Sobota; med letoma 2002 in 2012 pa predsednik Obrtne zbornice Slovenije. Za svoje delovanje je prejel številne nagrade in priznanja: priznanje GZS za izjemne dosežke; priznanje za vodenje obrtno podjetniške zbornice Slovenije; priznanje Naj menedžer JV Evrope. Leta 2016 ga je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razglasila za podjetnika in obrtnika leta 2016.

Med kandidati za bodečo nežo tudi Andrea Massi

Kot smo poročali, je bil med kandidati za prejemnika nečastne nagrade za najbolj seksistično izjavo leta tudi dolgoletni partner in treten Tine Maze, Andrea Massi. Feministke je zmotila njegova izjava: »Vse Tinine kolajne bi zamenjal za družino«, kar naj bi bil seksizem.

 

bodeča nežaseksizempodjetnikiŠtefan Pavlinjek
DOMA OSTALA DVA DNEVA

Vplivnica z evakuacijskim poletom iz Dubaja na nohte in trepalnice, zdaj gre nazaj. Mimogrede udarila še po Slovencih: »Zelo mi je žal, ampak eni ste ...« (VIDEO)

V videu pojasni, da je v domovino prišla le za kratek čas, da je obiskala kozmetične salone. In ne pozabimo, da je bila evakuacija plačana iz davkoplačevalskega denarja.
10. 3. 2026 | 13:02
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
AJURVEDA

Agni in pomen dobre prebave (Suzy)

V ajurvedi ima prebava veliko večjo vlogo kot v zahodnem svetu, kjer jo običajno povezujemo samo z razgradnjo hrane. Ajurvedsko gledano gre za temeljni proces, skozi katerega telo hrano, občutke in izkušnje pretvarja v energijo, tkiva in vitalnost. Torej se zgodba ne ustavi samo pri prehrani, ki jo vnašamo v telo.
10. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NAVADITE SE

To je 6 ključnih življenjskih sprememb, če imate visok krvni tlak

Visok krvni tlak (hipertenzija): kako ga znižati z vsakodnevnimi navadami.
Miroslav Cvjetičanin10. 3. 2026 | 13:00
12:37
Novice  |  Svet
ZMOGLJIVA KITAJSKA RAKETA

Na srbskem nebu opazili skrivnostno raketo: orožje, ki mu pravijo »ubijalec letalonosilk«

Raketo so opazili v paru, nameščeno pod večnamenskim bojnim letalom.
10. 3. 2026 | 12:37
12:21
Bulvar  |  Domači trači
PROSLAVA OB 8. MARCU

Goloba na prireditvi pod roko držala druga dama, Tine Gaber ni bilo tam (FOTO)

Premier Robert Golob se je udeležil prireditve ob dnevu žena v Cankarjevem domu.
10. 3. 2026 | 12:21

