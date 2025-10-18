Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

Potem ko so občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje 10. septembra podpisale koncesijsko pogodbo o izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe z Zavodom za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu Prlekija, je pogodba zdaj pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Komisija jo po besedah Maše Jesenšek iz službe za odnose z javnostmi obravnava v tako imenovanem predhodnem preizkusu. »V preizkusu preverimo relevantna dejstva in okoliščine, na podlagi česar bomo lahko ugotovili, ali je v konkretnem primeru šlo za okoliščine nasprotja interesov. Več informacij v tej fazi postopka zato ne moremo posredovati,« je pojasnila Maša Jesenšek.

Zaposlena pri ustanoviteljici zavoda

Zavod za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu Prlekija je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen aprila letos. Njegov zastopnik je Nace Kovač, med ustanovitelji zavoda pa je Darinka Štuhec. Ta vodi tudi Zavod Skupaj, kjer se v lastniški in vodstveni strukturi pojavljajo ista imena kot pri novem koncesionarju za dolgotrajno oskrbo v teh štirih občinah.

Zavod Skupaj je prav tako zasebni zavod, v katerem je imela do marca letos dve leti delovno razmerje kot vodja zaposlitvenega centra sklenjeno ljutomerska županja Olga Karba, preden je začela župansko funkcijo – županja je že četrti mandat – spet opravljati poklicno. Mimogrede: Štuhčeva je bila na županjini listi kandidatka za svetnico v občinski svet na lokalnih volitvah leta 2022.

Ljutomerska županja Olga Karba pravi, da je bil razpis povsem transparenten in da se je lahko vsak prijavil nanj. Foto osebni arhiv

Občina Ljutomer je za prijavo protikorupcijski komisiji izvedela od nas. »O izbiri koncesionarja za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe je odločala komisija, katere članica pa ni bila županja. Vsi postopki so potekali transparentno in so javno dostopni na portalu javnih naročil. Pogodbo so podpisale vse občine na območju Upravne enote Ljutomer,« so nam odgovorili.

Svetnik izvedel iz medijev

Bolj zgovorna glede te teme pa je bila županja Olga Karba na nedavni občinski seji, ko jo je izzval Dejan Vnuk. Svetnik SDS je problematiziral, da je za podpis koncesijske pogodbe o izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe izvedel iz medijev. In še: ali je bila županja pozorna na morebitne okoliščine nasprotja interesov zaradi vloge Darinke Štuhec pri sklenitvi pogodbe z Zavodom za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu Prlekija.

»Lahko mi spet očitate netransparentnost in ne vem, kaj še. Vsak se je lahko prijavil na ta razpis, ta je bil povsem transparenten. V fokusu raje imejte to, kako se bo ta oskrba izvajala in kako kakovostna bo za naše občane. Izbrani izvajalec pomoči in oskrbe na domu ima 40 let izkušenj na tem področju. Mi smo se borili, da smo izbrali izvajalca. Naš prvotni cilj je bil, da bi se storitve začele že 1. julija, a se zaradi revizijskega postopka in dejstva, da ministrstvo še vedno ni izdalo odločb, to ni zgodilo. Veliko občin medtem še vedno nima koncesionarja,« je na seji pojasnjevala Olga Karba.

Po podatkih Mateje Fišinger iz Razvojne agencije Pora Gornja Radgona ima 23 občin od 27 v Pomurju že izbrane izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu. Fišingerjeva je na preteklem svetu pomurske razvojne regije sicer potarnala, da se pomurske občine, kot tudi druge, spopadajo s sistemskimi izzivi. Še vedno namreč nimajo vseh nujnih odgovorov na vprašanje, kako in kdaj se bo storitev dolgotrajne oskrbe v praksi sploh začela izvajati oziroma opravljati.