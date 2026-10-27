Izdelujeta najboljši sir v državi: Manca Kos in Izidor Grabrijan sta za starani ovčji sir prejela vseh 20 točk (FOTO)

BRDO PRI KRANJU

Z znanjem, trudom in kakovostnim mlekom razvijata butično sirarstvo.

»Naj povem, da naju je nagrada zelo presenetila. Niti ne dvomiva o tem, da izdelujeva dober sir, ampak čisto vse dosežene točke so bile res veliko in prijetno presenečenje. Ta nagrada nama je dala tudi vedeti, da sva na pravi poti, in pomeni veter v jadra za naprej,« sta nam povedala Izidor Grabrijan in Manca Kos. Pred dnevi sta se namreč uspešno predstavila na Brdu pri Kranju, na že petem Festivalu slovenskih sirov. Kar 31 sirarjev je predstavilo 72 sirov, dogodek pa je obiskalo okoli 1200 ljudi. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije (ZKSS) je prvič podelilo priznanja za kakovost: 22 sirov je ...