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Izgubili vid, a ne sposobnosti videti

Kljub hudim preizkušnjam ohranjajo ustvarjalnost in veselje. Beseda je postala svetloba, pesem pa most med ljudmi.
Povezali so poezijo, glasbo in življenjske zgodbe. FOTOGRAFIJI: Arhiv društva
Povezali so poezijo, glasbo in življenjske zgodbe. FOTOGRAFIJI: Arhiv društva
Zdenka Golub
 26. 10. 2026 | 11:10
3:14
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V prostorih Stare steklarske delavnice Ptuj je nedavno zaživelo posebno kulturno srečanje z naslovom Videti s srcem. Dogodek, ki ga je pripravilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj (MDSS)​, je povezal poezijo, glasbo in življenjske zgodbe ter obiskovalce popeljal v svet, kjer človek ne zaznava le z očmi, temveč predvsem z občutki, spomini in odprtim srcem.

Že uvodni nastop pevske skupine MDSS Ptuj pod vodstvom Silve Kajtezovič je s toplimi ljudskimi napevi ustvaril prijetno vzdušje domačnosti in medsebojne bližine. Pesem je kakor nevidna nit povezala vse prisotne in odprla vrata bogatemu kulturnemu doživetju. Osrednja gosta srečanja sta bila pesnik in aforist Valter Čučkovič iz Maribora ter ljubiteljska pesnica Marjana Šibila s Ptuja. Vsak s svojo življenjsko zgodbo, vsak s svojo ustvarjalno potjo, vendar oba povezana z nečim izjemno dragocenim: z voljo do življenja in iskanjem lepote tudi tam, kjer bi jo marsikdo spregledal.

Človek največkrat vidi najlepše stvari takrat, ko zapre oči in odpre srce.

Začutili lepoto

Življenjska zgodba Valterja Čučkoviča je ganljiv dokaz, da resnični pogled prihaja iz človekove notranjosti. Čeprav je zaradi bolezni že v mladosti izgubil vid, ni nikoli izgubil sposobnosti videti sveta okoli sebe. Njegova poezija ni poezija teme, temveč svetlobe, vonjev, zvokov, spominov in življenjskega hrepenenja. Ob prebiranju njegovih pesmi, ki jih je interpretirala njegova življenjska sopotnica Darinka Lozinšek, so poslušalci začutili morje, veter, ljubezen in tisto nežno lepoto vsakdanjih trenutkov, ki tako pogosto ostane skrita pogledom. Prav tako iskreno in srčno je obiskovalce nagovorila poezija Marjane Šibila. Njeni verzi, ki jih je prebirala Marica Repinc, izhajajo iz bogatega življenjskega mozaika žene, matere, babice in ustvarjalke, ki svoje misli že vrsto let zapisuje v pesniške zvezke. Njene pesmi govorijo o družini, ljubezni, hvaležnosti, naravi in drobnih radostih, ki človeku dajejo moč. V njih odmeva modrost življenja, preizkušenj in neomajne vere v dobro. Med posameznimi sklopi branja je nastopila pevska skupina MDSS Ptuj, ki je povezovala trenutke zbranega poslušanja in ustvarjala občutek skupnosti.

Dogodek Videti s srcem je udeležencem podaril veliko več kot le kulturni program.
Dogodek Videti s srcem je udeležencem podaril veliko več kot le kulturni program.

Dogodek Videti s srcem je udeležencem podaril veliko več kot le kulturni program. Podaril jim je srečanje z ljudmi, ki kljub življenjskim preizkušnjam ohranjajo ustvarjalnost, veselje do življenja in zaupanje v moč besede. Spomnil nas je, da človek največkrat vidi najlepše stvari takrat, ko zapre oči in odpre srce. Ob koncu so se zahvalili vsem sodelujočim, poslušalcem, gostom in predvsem Cvetki Leva, organizatorki, in celotnemu timu ter društvu. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno, je v delu Mali princ zapisal Antoine de Saint-Exupéry.

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