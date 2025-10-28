Izjava Roma Brajdiča odmeva: »Delajo kar hočejo, kazni nimajo. Samo zahtevajo, daj mi to, daj mi to« (VIDEO)

Po nasilnem napadu na 48-letnega Aleša Šutarja - Aca iz Novega mesta, ki se je končal s smrtjo, bo popoldne potekala izredna seja novomeškega občinskega sveta.

Župan Gregor Macedoni jo je sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji in nanjo povabil predstavnike države.

Ob tem so občane v času seje povabili k protestnemu shodu na Glavnem trgu.

Seveda napad, ki je pretresel Slovenijo odmeva, poročali smo že, da naj bi Romi celo grozili, da bodo oboroženi prekinili protestni shod v Novem mestu.

Ob tem pa na omrežjih odmeva posnetek izjave enega od Romov, ki jo je dal za eno od slovenskih televizij. Tako je Rom Branko Brajdič, ki je bil zaposlen 32 let, kritičen do ravnanj svoje skupnosti: »Sami so krivi, ker ne upoštevajo nobenega pravila. Imajo potuho, delajo kar hočejo, kazni nimajo. Samo zahtevajo daj mi to, daj mi to«.

Zveza romske skupnosti Umbrella - Dežnik zahteva odstop Horvata Muca

Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik po incidentu v Novem mestu poziva predsednika Sveta romske skupnosti RS Jožeka Horvata Muca k odstopu. Po oceni zveze in številnih predstavnikov romske skupnosti sedanji predsednik in sestava sveta ne odražata več interesa, potreb in dostojanstva romske skupnosti, so sporočili iz zveze. V zvezi so prepričani, da Horvat Muc in sestava sveta »utrjujeta stanje stagnacije, netransparentnosti in razkola«. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, »zahteva za njegov takojšen, brezpogojen in nepreklicen odstop temelji na moralni, politični in družbeni odgovornosti, ki jo nosi kot dolgoletni predsednik organa, ki bi moral zastopati vse Rome v Sloveniji, a je to poslanstvo žal popolnoma izneveril«.