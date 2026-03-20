Skok cene goriv: na avtocestnih postajališčih je 100-oktanski bencin že čez 2 evra, dizel blizu

Država je kot obljubljeno včeraj danes sprostila cene goriv na avtocestah in hitrih cestah, kot razloženo tudi z namenom, da bi z manjšo obiskanostjo avtocestnih servisov omejene logistične zmogljivosti lahko učinkoviteje preusmerila v zanesljivo oskrbo lokalnih, ki jih prebivalci uporabljajo vsakodnevno. Medtem ko regulacija cen zunaj avtocest ostaja nespremenjena z namenom blaženja življenjskih stroškov, so cene na avtocestnih servisih danes poskočile.

95-oktanski bencin na avtocestnem križu trenutno stane 1,749 evra na liter, 100-oktanski 2,119 evra, medtem ko stane liter dizelskega goriva 1,889 evra. Aktualne cene goriv po Sloveniji je možno učinkovito spremljati s pomočjo tega spletnega orodja.

Primerjava cen goriv znotraj in izven avtocestnega križa. FOTO: zajem zaslona, Spletnaorodja.si

Razlika v cenah naj bi tako bolj jasno pokazala učinek državnih ukrepov, čeprav se že napovedujejo nove podražitve goriv.V Petrolu odločitev vidijo kot kratkoročen ukrep in opozarjajo na močne tržne pritiske zaradi cenovnih razlik s tujino ter obstoječega sistema oblikovanja cen. Po njihovem mnenju bi bile za dolgoročno stabilnost potrebne korenitejše spremembe, sicer obstaja tveganje za dodatne obremenitve prodajne mreže in celo občasno pomanjkanje goriva.

Povprečne cene na današnji dan. FOTO: zajem zaslona, Spletnaorodja.si

Cene na lokalnih bencinskih servisih do nadaljnjega ostajajo 1,446 evra na liter za 95-oktanski bencin, 1,698 evra za 100-oktanski ter 1,528 evra za liter dizelskega goriva.