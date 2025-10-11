Izjemni dijak Aljaž Erman med znanostjo, športom in šahom: »Delaj, kar te zanima, in lahko veliko dosežeš«

PRVI PREJEL KRISTALNO PLAKETO

V študentske klopi je sedel izjemni in nadarjeni Aljaž Erman iz Križ pri Tržiču. Zlati maturant je zmagoval na številnih tekmovanjih, trenira tudi nogomet.

Ta mesec je postal študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Aljaž Erman, izjemen in neizmerno nadarjen fant iz Križ pri Tržiču. Osemnajstletnik je kot dijak Gimnazije Kranj vsa štiri leta blestel v šoli in na številnih tekmovanjih iz znanja, zaradi česar so mu profesorji septembra ob dolgih stoječih ovacijah podelili najvišje priznanje Gimnazije Kranj: kristalno plaketo. Prejel jo je kot prvi dijak do zdaj! »Aljaž je samozavesten ter hkrati skromen in redkobeseden fant. Ne sili se v ospredje, njegovi uspehi govorijo sami zase. Zdi se skoraj neverjetno. V štirih letih na Gimnaziji Kranj je ...