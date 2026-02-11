  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZJEMNO ODKRITJE NA KRASU

Izjemno odkritje, ujeli so po sto jelenov in se zabavali (FOTO)

Slovenska arheologa sta se podpisala pod izjemno odkritje. Naši predniki so živali zvabili v past in imeli presežke hrane.
3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF

3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF

Delovanje sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi. FOTO: Getty Images

Delovanje sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi. FOTO: Getty Images

Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF

Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik verjame, da je to odkritje samo delček. FOTO: Blaž Samec

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik verjame, da je to odkritje samo delček. FOTO: Blaž Samec

3D rekonstrukcija osrednje pasti z usmerjevalnimi zidovi, ki usmerjajo živali proti naravni skalni stopnji, kjer padejo čez rob. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF
Delovanje sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi. FOTO: Getty Images
Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF
Dimitrij Mlekuž Vrhovnik verjame, da je to odkritje samo delček. FOTO: Blaž Samec
Beti Burger
 11. 2. 2026 | 07:41
5:36
A+A-

Če smo doslej mislili, da so lovci v prazgodovini v Evropi lovili živali le po eno oziroma dve s puščico, kot si predstavljamo sodobne lovce s puško, pa od zadnjega odkritja slovenskih arheologov Dimitrija Mlekuža Vrhovnika z ljubljanske filozofske fakultete ter Tomaža Fabca z Zavoda za kulturno dediščino Slovenije kaže, da to ne drži. Arheologa sta v ugledni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) objavila članek o izjemnem odkritju na Krasu: o več kilometrov dolgih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad. Gre za eno največjih tovrstnih prazgodovinskih arhitektur v Evropi!mOdkritje spreminja razumevanje evropske prazgodovine. Lovske skupnosti so, kot kaže, ustvarjale monumentalne krajinske strukture, ki so zahtevale odlično poznavanje prostora, zapleteno organizacijo, natančno načrtovanje ter upravljanje sezonskih presežkov mesa. To so bili resnično zapleteni suhozidni sistemi v obliki lijaka, dolgi od nekaj sto metrov do več kilometrov, ki se končujejo s pastmi pod skalnimi stopnjami ali stenami, v katere so prazgodovinske skupnosti usmerjale črede divjih živali.

»Te ogromne krajinske strukture, pravzaprav arhitektura, so bile namenjene skupnosti za lovljenje čred živali, ki so se premikale skozi krajino. Četudi še nimamo neposrednih dokazov, menimo, da so bile to črede jelenov, ki so se selile po Krasu. Lovili so jih na posebnih točkah, prelazih, prehodih čez hribe in griče. Strukture so zelo učinkovito umeščene v prostor: živali ženejo v lijak, da se te gibljejo proti končni pasti, kjer padejo čez prepad, v steno, v past,« je pojasnil Dimitrij Mlekuž Vrhovnik.

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik verjame, da je to odkritje samo delček. FOTO: Blaž Samec
Dimitrij Mlekuž Vrhovnik verjame, da je to odkritje samo delček. FOTO: Blaž Samec

Izkopavanje ene od pasti je pokazalo, da je bila struktura pred okoli 3500 leti že dolgo opuščena. »Delovanje teh sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi, njihovih sezonskih poti in dobrem razumevanju prostora,« sta ugotovila slovenska raziskovalca. Takšen princip najdemo tudi drugod po svetu: podobne pasti so doslej poznali na Bližnjem vzhodu, v Izraelu, severni Afriki, arabski puščavi. Tam so razmeroma stare – še iz časov pred začetkom kmetovanja.

Hrana za gostije

Za evropski prostor je doslej veljalo, da so ljudje poznali samo lov na posamezne živali, kar je bilo gotovo tudi praksa, sploh v majhnih skupnostih. Te krajinske strukture pa kažejo, da so lahko sočasno ujeli ogromno jelenov, 50 ali celo 100. »Naenkrat so imeli ogromno mesa oziroma hrane. Ti presežki hrane pa so vplivali tudi na zanimivo družbeno življenje,« je pojasnil arheolog. Poleg tega sta izračunala, koliko dela je zahtevalo grajenje tako zahtevnih konstrukcij. Strukture niso mogle narediti majhne skupnosti, za delo se je organiziralo po 50, 100, 150 ljudi: »To dokazuje, da so v prazgodovini na Krasu živele velike skupnosti, ki so, vsaj sezonsko, najverjetneje jeseni, ko se selijo jeleni, ulovile te živali in jih morale pojesti. Jedli so jih na gostijah, praznovanjih, festivalih. To je popolnoma nova slika zgodovine.«

Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF
Lidarski posnetek površja Krasa razkriva ostanke več kilometrov dolgih usmerjevalnih zidov, ki se zlivajo v lijake in se končajo v pasteh pod stenami na robovih vrtač. FOTO: D. Mlekuž Vrhovnik/UL FF

Kot je razlagal sogovornik, te konstrukcije kažejo, da so bili presežki hrane nekakšno gonilo družbenega in socialnega življenja: »Ne razumemo jih v kapitalističnem smislu, da bi imeli presežke za prodajo, proizvodnjo, kot je to danes. Doslej smo mislili, da so na tem območju živele le manjše skupnosti, okoli 20 ljudi, ki so tu in tam ujele kakšnega jelena. Te strukture pa kažejo, da so bile skupine precej večje in da so se zbrale vsaj enkrat na leto. Doslej takšne dinamike nismo videli ali razumeli. In to je šele začetek raziskovanja in razumevanja teh prazgodovinskih skupnosti.«

150 ljudij e sodelovalo pri takšnem lovu.

Gverilska arheologija

In kako sta s kolegom arheologom to odkrila? »S Tomažem Fabcem proučujeva Kras že dolga leta. Razumeva ga kot nekakšen laboratorij: sprehajava se, raziskujeva, se pogovarjava. Doktoriral sem na temo začetka živinoreje na Krasu, Fabec pa na temo vrtač na njem. Začetek uporabe laserskega skeniranja lidar pa je tudi nama kot arheologoma omogočil povsem nov način raziskovanja ...« Ko sta šla pred dvema letoma na teren pogledat te strukture, sta takoj pomislila, da niso iz bronaste dobe, ampak še starejše. Takoj sta pomislila na pasti za jelene: »In nenadoma sva dobila še tisti manjkajoči košček.«

Delovanje sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi. FOTO: Getty Images
Delovanje sistemov je temeljilo na natančnem poznavanju vedenja živali, najverjetneje jelenjadi. FOTO: Getty Images

Raziskovalec je še povedal, da sta z arheologom Fabcem raziskovala kot popolnoma gverilska arheologa: to pomeni zunaj uradnih institucij, na lastno pest oziroma za svoje zanimanje. »To je bilo nekaj tako novega, da nama verjetno nihče ne bi verjel. Težko je dobiti v institucijah denar za raziskovanje. Zato sva delala mimo njih, v prostem času, za naju je bil to ljubiteljski projekt, pri katerem sva vztrajala iz čiste trme. Nekaj malega, kar sem imel fakultetnega denarja za raziskovanje, sem ga uporabil, sicer pa sva bila pri delu povsem samostojna.«

Živali so jedli na gostijah, praznovanjih, festivalih. To je popolnoma nova slika zgodovine.

Več iz teme

dimitrij mlekuž vrhovnikarheologijarazstavaznanostodkritjepredniki
ZADNJE NOVICE
07:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ LET ZAPORA MU GROZI

58-letnik iz Kopra je z revolverjem med slavjem ustrelil žensko

Praznoval je prihod novega leta. Na njegovem domu so našli več kosov legalnega orožja.
Moni Černe11. 2. 2026 | 07:29
07:20
Premium
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNE ŠTEVILKE

Odrasli pri pediatrih, dojenčki pa so brez: 20.406 otrok brez osebnega zdravnika

Nedostopnost je lahko kršitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Problematična je zlasti neenakomerna regijska razporeditev specialistov.
Barbara Hočevar11. 2. 2026 | 07:20
07:09
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKA NOVOST

S prevozi na klic rešujejo zadnje kilometre, Suzana Tajnik razložila koncept novosti

Država bo mrežo javnega prometa dopolnila z veliko novostjo. A ta ne bo nekakšna oblika taksi službe, kot si marsikdo predstavlja.
Simona Fajfar11. 2. 2026 | 07:09
07:08
Lifestyle  |  Polet
ZIMSKA TEŽA

Koliko kilogramov sme izgubiti športni rekreativec?

To so meje, ki jih ne smete preseči pred tekmovanjem.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 07:08
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVRNITEV STROŠKOV

Bolnici z rakom pomagalo zdravljenje v Nemčiji, stroškov zdravljenja ji ne priznajo

ZZZS ji noče povrniti vseh stroškov.
Iva Ropac11. 2. 2026 | 07:00
06:45
Šport  |  Tekme
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Za razliko od Gregorja je imel skakalni trener Bine tudi obleko za slovesnost

Bine Norčič se kot skakalni trener veseli že druge kolajne na olimpijskih igrah. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
Miha Šimnovec11. 2. 2026 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki