Iznajdljivi taborniki raziskovali ljubljanske ulice

Piše se leto 1408. V Belo krajino prvič vdrejo Turki ter na svojem prvem roparskem pohodu – nadaljevali se bodo še skoraj 200 let – plenijo v okolici Metlike. V obrambi ene od vasi so ranjeni pogumni domačini. Na pomoč jim prihitijo mladi nadobudni ljubljanski taborniki ter s svojim znanjem, ki so ga osvojili v taborniških vrstah, oskrbujejo rane. To je eden od scenarijev, s katerim so se morali soočiti taborniki, ki so v soboto zavzeli ljubljanske ulice. Ob letošnjem geslu Ljubljana skozi zgodovino – kar priča že omenjena scena iz Parka slovenske reformacije, kjer je bila ena od delavnic – je namreč po ulicah prestolnice potekala fotoorientacija.

Zveza tabornikov Slovenije je danes z okoli 8000 člani največja vzgojna mladinska organizacija v Sloveniji, obenem pa so slovenski taborniki že 25 let polnopravni člani Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Tokratni dogodek pa ni bil namenjen le tabornikom vseh starosti, temveč tudi drugim občanom. Organizirala ga je Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT), ki je bila ustanovljena 1996. in je članica Zveze tabornikov Slovenije.

Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano.

Ljubljana drugače

Fotoorientacija poteka tako, da se udeleženci s pomočjo fotografij orientirajo po Ljubljani in jo spoznavajo na zabaven in aktiven način. Letošnja rdeča nit je bila torej zgodovina. »Ker si želimo, da bi naši udeleženci ob raziskovanju mesta spoznali tudi pomembne zgodovinske točke in ustanove, ki oblikujejo našo prestolnico, smo k sodelovanju povabili Center Rog, botanični vrt, Mestni muzej Ljubljana, Ljubljanski grad, Etnografski muzej, Železniški muzej Slovenskih železnic in Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenija,« nam na info točki na Prešernovem trgu, kjer so ekipe pred začetkom naloge dobile vse potrebne informacije, pove Ita Osredkar.

Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.

Kot nam še zaupa, je bilo ekip, ki so štele 6 tabornikov, tokrat med 110 in 120, mlajši so imeli s seboj vodnika. Čeprav smo tabornikov načeloma vajeni v naravi, je bila tokratna fotoorientacija po besedah Ite namenjena temu, da otroci spoznajo Ljubljano in skozi orientacijo doživijo glavno mesto skozi drugačne oči. Ekipe so z iskanjem lokacij nabirale točke, še več so jih dobile, če so tam uspešno opravile naloge. Če so v iskanju naslednje lokacije potrebovale namig ali pa naloge niso opravile v določenem času, so jih nekaj izgubile.

»Najlažje na svetu!« nam je o tem, kako zahtevne so bile doslej naloge, pri Vodnikovem spomeniku, kjer je bila ena od točk za mlajše tabornike, povedal najglasnejši pripadnik ekipe Zmajevega roda. Tu so morali otroci po slikah prepoznati like slovenskih pravljic, kar večini ni delalo posebnih težav. Le Levstikov junak z Vrha pri Sveti Trojici, ki je z mesarico kolovratil po Slovenskem, je bil občasno »un ta močan« …

Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.

Mlada ekipa se je nato odpravila k naslednji točki na Ljubljanski grad, v Park slovenske reformacije, kjer so oskrbovali ranjence, pa je medtem prispela bežigrajska ekipa rodu Bičkova skala. Fantje, ki obiskujejo 8. oziroma 9. razred osnovne šole, so že prej z mladim Napoleonom na čelu opravili naloge, pri katerih so morali povedati kaj o možeh, po katerih se imenujejo ljubljanske ulice. No, vseeno ni bilo tako lahko, izvemo. Miklošičevo poznajo vsi, kaj pa Frana Miklošiča? Kot so povedali, vsi vsako leto z veseljem obiskujejo tabore in aktivnosti, kot je ta. Takšno nabiranje dragocenih življenjskih izkušenj bi priporočili vsem mladostnikom.

Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.

Čedalje bolj popularni

Taborništvo, ki je zagon dobilo tudi z izredno priljubljenim mladinskim filmom Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje z nadaljevanjem, je v zadnjih časih zelo popularno, še pove Ita. V obdobju, ko so mladi prilepljeni na mobilce, mnogi starši namreč iščejo načine, kako bi zmanjšali odvisnost otrok od bolj in manj pametnih naprav. In ker želijo, da prosti čas preživljajo v naravi in se učijo uporabnih veščin, jih vpišejo med tabornike. V Ljubljani je denimo v taborniških vrstah okoli 1700 otrok, nekateri rodovi imajo celo čakalno vrsto.

Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.

Vodilo, ki ga kaže spodbujati med mladimi in ga taborniki gojijo, je zagotovo tudi solidarnost. Tudi sobotna fotoorientacija je dogodek, ki ga organizirajo mladi za mlade in ga v celoti izvedejo prostovoljci, smo izvedeli. Poleg možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke želijo taborniki namreč spodbujati tudi mladinsko prostovoljsko delo.