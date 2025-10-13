  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEDNO BOLJ PRILJUBLJENI

Iznajdljivi taborniki raziskovali ljubljanske ulice

Več kot 110 ekip svoje znanje pokazalo na fotoorientaciji. Dober način, kako otroke spraviti stran od zaslonov.
Taborništvo je v zadnjih časih zelo priljubljeno.

Taborništvo je v zadnjih časih zelo priljubljeno.

Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.

Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.

Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.

Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.

Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.

Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.

Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.

Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.

Taborništvo je v zadnjih časih zelo priljubljeno.
Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.
Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.
Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.
Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.
Jure Predanič
 13. 10. 2025 | 05:40
5:04
A+A-

Piše se leto 1408. V Belo krajino prvič vdrejo Turki ter na svojem prvem roparskem pohodu – nadaljevali se bodo še skoraj 200 let – plenijo v okolici Metlike. V obrambi ene od vasi so ranjeni pogumni domačini. Na pomoč jim prihitijo mladi nadobudni ljubljanski taborniki ter s svojim znanjem, ki so ga osvojili v taborniških vrstah, oskrbujejo rane. To je eden od scenarijev, s katerim so se morali soočiti taborniki, ki so v soboto zavzeli ljubljanske ulice. Ob letošnjem geslu Ljubljana skozi zgodovino – kar priča že omenjena scena iz Parka slovenske reformacije, kjer je bila ena od delavnic – je namreč po ulicah prestolnice potekala fotoorientacija.

Fotoorientacija poteka tako, da se udeleženci s pomočjo fotografij orientirajo po Ljubljani in jo spoznavajo na zabaven in aktiven način.

Zveza tabornikov Slovenije je danes z okoli 8000 člani največja vzgojna mladinska organizacija v Sloveniji, obenem pa so slovenski taborniki že 25 let polnopravni člani Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Tokratni dogodek pa ni bil namenjen le tabornikom vseh starosti, temveč tudi drugim občanom. Organizirala ga je Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT), ki je bila ustanovljena 1996. in je članica Zveze tabornikov Slovenije.

Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Po besedah Ite Osredkar je namen dogodka, da otroci spoznajo Ljubljano. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Ljubljana drugače

Fotoorientacija poteka tako, da se udeleženci s pomočjo fotografij orientirajo po Ljubljani in jo spoznavajo na zabaven in aktiven način. Letošnja rdeča nit je bila torej zgodovina. »Ker si želimo, da bi naši udeleženci ob raziskovanju mesta spoznali tudi pomembne zgodovinske točke in ustanove, ki oblikujejo našo prestolnico, smo k sodelovanju povabili Center Rog, botanični vrt, Mestni muzej Ljubljana, Ljubljanski grad, Etnografski muzej, Železniški muzej Slovenskih železnic in Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenija,« nam na info točki na Prešernovem trgu, kjer so ekipe pred začetkom naloge dobile vse potrebne informacije, pove Ita Osredkar.

Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.
Na info točki so taborniki dobili vsa potrebna navodila in informacije.

Kot nam še zaupa, je bilo ekip, ki so štele 6 tabornikov, tokrat med 110 in 120, mlajši so imeli s seboj vodnika. Čeprav smo tabornikov načeloma vajeni v naravi, je bila tokratna fotoorientacija po besedah Ite namenjena temu, da otroci spoznajo Ljubljano in skozi orientacijo doživijo glavno mesto skozi drugačne oči. Ekipe so z iskanjem lokacij nabirale točke, še več so jih dobile, če so tam uspešno opravile naloge. Če so v iskanju naslednje lokacije potrebovale namig ali pa naloge niso opravile v določenem času, so jih nekaj izgubile.

8000 ČLANOV

ima Taborniška zveza Slovenije.

»Najlažje na svetu!« nam je o tem, kako zahtevne so bile doslej naloge, pri Vodnikovem spomeniku, kjer je bila ena od točk za mlajše tabornike, povedal najglasnejši pripadnik ekipe Zmajevega roda. Tu so morali otroci po slikah prepoznati like slovenskih pravljic, kar večini ni delalo posebnih težav. Le Levstikov junak z Vrha pri Sveti Trojici, ki je z mesarico kolovratil po Slovenskem, je bil občasno »un ta močan« …

Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.
Ekipa Zmajevega rodu je zlahka opravila z liki iz pravljic.

Mlada ekipa se je nato odpravila k naslednji točki na Ljubljanski grad, v Park slovenske reformacije, kjer so oskrbovali ranjence, pa je medtem prispela bežigrajska ekipa rodu Bičkova skala. Fantje, ki obiskujejo 8. oziroma 9. razred osnovne šole, so že prej z mladim Napoleonom na čelu opravili naloge, pri katerih so morali povedati kaj o možeh, po katerih se imenujejo ljubljanske ulice. No, vseeno ni bilo tako lahko, izvemo. Miklošičevo poznajo vsi, kaj pa Frana Miklošiča? Kot so povedali, vsi vsako leto z veseljem obiskujejo tabore in aktivnosti, kot je ta. Takšno nabiranje dragocenih življenjskih izkušenj bi priporočili vsem mladostnikom.

Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.
Fantje iz rodu Bičkova skala se radi udeležujejo taborniških aktivnosti.

Čedalje bolj popularni

Taborništvo, ki je zagon dobilo tudi z izredno priljubljenim mladinskim filmom Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje z nadaljevanjem, je v zadnjih časih zelo popularno, še pove Ita. V obdobju, ko so mladi prilepljeni na mobilce, mnogi starši namreč iščejo načine, kako bi zmanjšali odvisnost otrok od bolj in manj pametnih naprav. In ker želijo, da prosti čas preživljajo v naravi in se učijo uporabnih veščin, jih vpišejo med tabornike. V Ljubljani je denimo v taborniških vrstah okoli 1700 otrok, nekateri rodovi imajo celo čakalno vrsto.

Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.
Ena od točk je bila pri spomeniku Valentina Vodnika.

Vodilo, ki ga kaže spodbujati med mladimi in ga taborniki gojijo, je zagotovo tudi solidarnost. Tudi sobotna fotoorientacija je dogodek, ki ga organizirajo mladi za mlade in ga v celoti izvedejo prostovoljci, smo izvedeli. Poleg možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke želijo taborniki namreč spodbujati tudi mladinsko prostovoljsko delo. 

Več iz teme

tabornikiZveza tabornikov Slovenijeotrociprosti častaborjenjetabor
ZADNJE NOVICE
06:10
Premium
Novice  |  Slovenija
POGREŠAN DOLGA LETA

Skrivnostni umor Slovenca v Srbiji: nekdanja policistka na zatožno klop

Kmalu na zatožno klop srbska policistka, obtožena umora Slovenca. Tomaža Kostelnika naj bi umoril njen partner, truplo sta zakopala.
Boštjan Celec13. 10. 2025 | 06:10
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kaj pomeni izbrati sebe? (Suzy)

Najprej moramo postaviti sebe na prvo mesto – iz zdrave ljubezni do sebe.
13. 10. 2025 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DEJSTVA

Bruce Willis: njegovega pravega imena skoraj nihče ne pozna

Le redki vedo, da se je eden najslavnejših igralcev vseh časov rodil v Zahodni Nemčiji, in da je Bruce pravzaprav njegovo srednje ime.
13. 10. 2025 | 06:00
05:40
Novice  |  Slovenija
VEDNO BOLJ PRILJUBLJENI

Iznajdljivi taborniki raziskovali ljubljanske ulice

Več kot 110 ekip svoje znanje pokazalo na fotoorientaciji. Dober način, kako otroke spraviti stran od zaslonov.
Jure Predanič13. 10. 2025 | 05:40
05:20
Razno
EVITA

Muzikal, ki je obnorel svet, zdaj tudi na slovenskem odru: Sabina Cvilak navdušila v legendarni vlogi

Na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premierno zaživela znamenita Evita.
Marko Pigac13. 10. 2025 | 05:20
05:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Teden z Luno: čas čustev, strasti in novih začetkov

Ognjeni dnevi, dramatične noči in miren konec tedna.
Joy Lotos13. 10. 2025 | 05:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki