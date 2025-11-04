Izola zavita v črnino, umrl je njihov Matija (FOTO)

Navijaška skupina Ribari Izola te dni žaluje. Kot so sporočili na facebooku, se je poslovil njihov član Matija Rutar. »Ribari Izola sporočamo žalostno vest. Zapustil nas je član Matija Rutar,« so zapisali ob fotografiji, kjer so mu v spomin prižgali bakle.

Sporočili so še, da bo pogreb v petek ob 11. uri, navijači pa da se bodo pred pokopališčem zbrali pol ure prej. Odločili pa so se tudi za ganljivo gesto: v lokalnem baru bodo zbirali prostovoljne prispevke za sina pokojnega.

»Matija, počivaj v miru,« so še zapisali v objavi.