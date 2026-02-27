  • Delo d.o.o.
USKLADITEV

Izplačane bodo višje pokojnine! Toliko več boste prejeli, če je bila vaša pokojnina prej 1000 evrov

V skladu z novo pokojninsko reformo je bila pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevana rast plač, v 50 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.
Simbolična slika FOTO: Magical_light Getty Images
Simbolična slika FOTO: Magical_light Getty Images
STA, M. U.
 27. 2. 2026 | 06:49
 27. 2. 2026 | 06:50
Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine, ki bodo redno usklajene za 4,2 odstotka. Hkrati bodo dobili razliko za januar, saj redna uskladitev velja od 1. januarja. V skladu z novo pokojninsko reformo je bila pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevana rast plač, v 50 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Povprečna bruto plača se je lani po podatkih državnega statističnega urada zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka. Seštevek obeh delnih rasti, zaokrožen na eno decimalko, po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 4,2 odstotka.

Danes 42 evrov več

Kdor je pred uskladitvijo prejemal pokojnino v višini tisoč evrov, bo danes prejel 42 evrov več, torej 1042 evrov. Usklajeni znesek zagotovljene pokojnine in zagotovljene vdovske pokojnine medtem po novem znaša 817,97 evra. Uskladitev na letni ravni za pokojninsko blagajno pomeni 341 milijonov evrov.

Kaj bo s pokojninami? Na mizi še pobuda za dodatno, izredno uskladitev

Finančni načrt zavoda je sicer glede na jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj predvidel petodstotno uskladitev, a je bila nato rast bruto plač nižja od pričakovanj. Svet zavoda je zato v četrtek sprejel sklep, po katerem bi bila od 1. marca izvedena še izredna uskladitev v višini enega odstotka. Višji zneski bi bili po sklepu nakazani pri izplačilu pokojnin za maj. Vendar pa je za veljavnost sklepa potrebno še soglasje vlade.

Upokojenci, zdaj že znano kako visoka bo redna uskladitev vaših pokojnin

Predlog za izredno uskladitev so svetu zavoda na njegovi seji v četrtek predstavile članice, ki so bile imenovane na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob tem so spomnile, da je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka, ki so jo utemeljile predstavnice upokojencev v svetu. Tako po njihovem pojasnilu meni, da je izredna uskladitev v višini enega odstotka upravičena.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež je predlog ocenil kot razumno odločitev tudi zato, ker so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za njegovo izvedbo.

pokojnineuskladitevZpizuskladitev pokojnin
