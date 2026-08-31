Janković ponoči tekal po križišču Vilharjeve in Dunajske: »Promet bo grozen« (VIDEO)

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes ponoči osebno preveril stanje na območju Vilharjeve ceste in križišča z Dunajsko cesto, ki se po več kot dveh mesecih zapore znova odpira za promet. Cesta je bila zaprta od 24. junija zaradi del, povezanih z gradnjo Potniškega centra Ljubljana. Ob tem je župan objavil nekoliko bolj sproščen videoposnetek, v katerem je pokazal, kako je pozno ponoči preverjal, ali dela potekajo po načrtih. »Nedelja. Ura je bila 23.30. Vse je potekalo gladko in kmalu lahko začnemo risati črte,« je zapisal ob posnetku.

Obenem pa je voznike opozoril, naj bodo prvi dan po odprtju previdni. Prvi september bo namreč prinesel novo prometno ureditev, zato je župan nekoliko v šali pozval, naj se vozniki, če je mogoče, temu križišču raje izognejo oziroma računajo na zastoje, ko se bo po njem znova začel odvijati promet. »Od jutri pa vsem želimo varno in prijetno vožnjo,« je dodal.

Dela so se podaljšala za en mesec

Vilharjeva je bila sprva predvidena za odprtje že v začetku julija, vendar se je zapora zaradi nadaljevanja del precej podaljšala. V času zapore je bil promet preusmerjen predvsem na Linhartovo in Železno cesto, kar je povzročalo dodatne obremenitve okoliških prometnic. Janković je sicer že pred dnevi napovedal, da se bo po Vilharjevi med prvimi zapeljal tudi sam. Območje naj bi bilo po njegovih napovedih za promet odprto v noči na 1. september, v naslednjih dneh pa naj bi uredili še preostale površine za pešce in kolesarje.

Posebno zanimiv bo zato prvi šolski dan, ko se bo po ljubljanskih cestah po počitnicah znova povečalo število avtomobilov. Prav zato je pričakovati, da bo območje križišča Vilharjeve in Dunajske med bolj obremenjenimi deli mesta. Jankovićev pozni nočni ogled je tako mogoče razumeti tudi kot pripravo na jutranji prometni preizkus.