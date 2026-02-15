  • Delo d.o.o.
SEDEM UR ZAKOPAN

Izpoved Slovenca Patrika, ki je preživel nemogoče: Občutek, kot bi te živega zabetonirali (VIDEO)

Po desetih mesecih je spregovoril o najtežji preizkušnji svojega življenja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Fon Boštjan
Fotografija je simbolična. FOTO: Fon Boštjan
P. K.
 15. 2. 2026 | 12:15
2:41
A+A-

Lanskega marca se je Patrik Jagunič s skupino prijateljev odpravil na Norveško, kjer so iskali snežne linije za smučanje v Lingenških Alpah. Zaradi visoke plazovne nevarnosti so se tisti dan odločili za plezanje po ledenih slapovih. Med plezanjem se je utrgal prvi plaz, nato še drugi, tretji plaz pa jih je zasul med vračanjem do avta. Patrik je pod snegom preživel kar sedem ur in pol. Ključno za njegovo preživetje je bila prisotnost pogumnih prijateljev in reševalnega psa, ki ga je našel kljub napredni tehnologiji. Patrikova fizična pripravljenost je bila bistvena za njegovo preživetje. Kot sam pravi, je sneg, ki ga plaz prinese, vse prej kot romantičen; primerja ga celo s prometno nesrečo. Ko ga je zasul plaz, je bil najprej zakopan do pasu, nato pa ga je sila plazu potisnila nazaj in povsem prekrila. K sreči je uspel z levo roko ustvariti majhen žep pred usti, kar mu je omogočilo dihanje. Kljub temu je bil sneg tako kompakten, da se ni mogel premikati, kot da bi bil zakopan v betonu.

V podkastu Onaplus sta gostovala alpinist in turni smučar Patrik Jagunić, ki je na Norveškem preživel dobrih sedem ur pod snežnim plazom, in Janez Toni, priznani alpinist in gorski reševalec. FOTO: Marko Feist, Delo
V podkastu Onaplus sta gostovala alpinist in turni smučar Patrik Jagunić, ki je na Norveškem preživel dobrih sedem ur pod snežnim plazom, in Janez Toni, priznani alpinist in gorski reševalec. FOTO: Marko Feist, Delo

Med nesrečo so ga prevevale različne misli. Najprej je doživel nekakšno čudno radovednost, saj je to zanj bila nova izkušnja. Hitro pa je spoznal resnost situacije in se osredotočil na preživetje. Poskušal je premikati prste in roke, a kmalu ugotovil, da brez zunanje pomoči ne bo šlo. Približno tri ure se je trudil sam, nato pa se je odločil, da bo poskušal povečati svoje možnosti za preživetje s tem, da bo dal reševalcem čim več informacij. Po dveh urah truda mu je uspelo doseči svoj telefon in poklical prijatelje, ki so bili z njim na Norveškem. »Ko sem prišel do telefona, koga boš poklica? Prva misel je bila, pokliči domov,« je povedal. Njihova hitra reakcija je bila ključna, saj so reševalci že skoraj zaključili iskalno akcijo. Reševalni pes je s svojim vohom našel Patrika, kar je omogočilo reševalcem, da so ga pravočasno izkopali izpod snega. »V času, ko tehnologija v gorah zelo pomaga, me je rešil pes Whiskey,« je še dodal. Patrikova izkušnja je izjemna zgodba o preživetju, ki poudarja pomembnost fizične pripravljenosti, znanja o plazovih in moči človeškega duha. Njegova zgodba je tudi opomnik, kako pomembno je imeti ob sebi ljudi, ki verjamejo v tvoje preživetje in so pripravljeni tvegati vse, da te rešijo.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.

