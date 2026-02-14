  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZ HRIBOV V MOKRIŠČA

Izpoved slovenske pohodnice: po sinovi klinični smrti in lastnem infarktu jo je rešilo to

Vanya Sever je po dveh hudih preizkušnjah visoke gore zamenjala za gozdove in jezera.
V gorah je bila neustavljiva. FOTO: osebni arhiv

V gorah je bila neustavljiva. FOTO: osebni arhiv

Z bobrom je postala prijateljica. FOTO: osebni arhiv

Z bobrom je postala prijateljica. FOTO: osebni arhiv

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove

V Lenartu pripravlja razstavo fotografij o jezeru Komarnik. FOTO: osebni arhiv

V Lenartu pripravlja razstavo fotografij o jezeru Komarnik. FOTO: osebni arhiv

Fotografira in ozavešča. FOTO: osebni arhiv

Fotografira in ozavešča. FOTO: osebni arhiv

Med pticami jo zdaj najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. FOTO: Vanya Sever

Med pticami jo zdaj najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. FOTO: Vanya Sever

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, sova, sove, mala uharica

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, sova, sove, mala uharica

S fotoaparatom odkriva izjemne naravne lepote. FOTO: Vanya Sever

S fotoaparatom odkriva izjemne naravne lepote. FOTO: Vanya Sever

S ceste je rešila čapljo. FOTO: Vanya Sever

S ceste je rešila čapljo. FOTO: Vanya Sever

Poškodovano kanjo je vzela v naročje. FOTO: Vanya Sever

Poškodovano kanjo je vzela v naročje. FOTO: Vanya Sever

Na gorskih turah je srečevala tudi kozoroge. FOTO: Vanya Sever

Na gorskih turah je srečevala tudi kozoroge. FOTO: Vanya Sever

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, bober, bobri

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, bober, bobri

V gorah je bila neustavljiva. FOTO: osebni arhiv
Z bobrom je postala prijateljica. FOTO: osebni arhiv
Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove
V Lenartu pripravlja razstavo fotografij o jezeru Komarnik. FOTO: osebni arhiv
Fotografira in ozavešča. FOTO: osebni arhiv
Med pticami jo zdaj najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. FOTO: Vanya Sever
Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove
Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, sova, sove, mala uharica
S fotoaparatom odkriva izjemne naravne lepote. FOTO: Vanya Sever
S ceste je rešila čapljo. FOTO: Vanya Sever
Poškodovano kanjo je vzela v naročje. FOTO: Vanya Sever
Na gorskih turah je srečevala tudi kozoroge. FOTO: Vanya Sever
Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, bober, bobri
Tina Horvat
 14. 2. 2026 | 08:40
6:42
A+A-

Ljutomerčanki Vanyi Sever so gore dolga leta predstavljale središče in smisel njenega življenja. Ljubiteljska fotografinja in navdušena gornica je veliko prostega časa preživela v hribih, saj je tam lahko zadihala s polnimi pljuči in našla svoj mir. Njeni posnetki gorskega cvetja, divjih živali in samotnih vrhov so bili dobro znani sledilcem na družbenih omrežjih ter bralcem spletnega portala Zapisi z gora.

Nato se je zgodilo nepredstavljivo. Njen sin Timi je pri komaj 19 letih doživel srčni zastoj in klinično smrt, lani pa jo je izdalo še njeno srce. Zaradi obeh preizkušenj se je morala goram odpovedati, ni pa obupala. Novo pot je našla drugje, v dolini. Njena zgodba dokazuje, da je tudi po najtežjih preizkušnjah mogoče ohraniti upanje, moč in začeti znova.

Dve razstavi

Vanya je svoje poslanstvo strnila v dveh razstavah. Prva, z naslovom Dotik divjine, je do konca februarja na ogled v planinski koči na Žavcarjevem vrhu na Kozjaku pri Mariboru, 18. februarja pa bo odprtje razstave v avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart, kjer bo predstavila biodiverziteto jezera Komarnik in njegove širše okolice. Načrtuje tudi razstavo o biotski raznovrstnosti Logarske doline.

Z bobrom je postala prijateljica. FOTO: osebni arhiv
Z bobrom je postala prijateljica. FOTO: osebni arhiv

Po sinovem še njeno srce

»Nisem samo hodila v gore, ampak sem z njimi živela. Ture sem izbirala glede na rastlinstvo in živalstvo, vnaprej sem naštudirala, kje in kdaj cveti gorsko cvetje, kje se zadržujejo gorske živali, in vedno sem imela s seboj fotoaparat. Ustavljala sem se, opazovala, hodila od zore do mraka, nikoli mi ni šlo za čas ali za višince. Sem se pa vsakega doseženega vrha neizmerno razveselila, oboževala sem tisti neopisljivi občutek svobode na vrhu, ko sem lahko s srcem objela svet pod seboj in hkrati pogledovala po novih vrhovih. Znana sem bila po tem, da sem v gorah neustavljiva,« pripoveduje 45-letna Prlečka, ki se je kot 11-letna deklica vpisala v planinsko društvo.

»Ko se ustaviš, začneš videti življenje iz drugega zornega kota, z več globine.«

Pred štirimi leti, aprila 2022, jo je udarilo z vso silo: tik pred maturo je bil po zastoju srca njen Timi kar 50 minut klinično mrtev, nato je nastopila koma z napovedjo vegetativnega stanja. Le po čudežu se je prej zdrav fant, navdušen športnik, nogometaš pri NK Maribor, zbudil iz kome in preživel, a zaradi dolgotrajnega oživljanja ima možganske okvare. Poleg tega so pri njem ugotovili še neozdravljivo bolezen srca ARCV, zaradi katere ima vsajen defibrilator, ki ga varuje pred ponovno nenadno srčno smrtjo. Vanya, ki je prej delala v gostinstvu, je pustila službo in odslej skrbi zanj. Ko se je borila za sina, je nenadoma popustilo še njeno srce. Januarja lani jo je začela na poti na Boč opozarjati pekoča bolečina v prsih, nekaj dni kasneje je končala v UKC Maribor v ogrožajočem stanju. Le malo je manjkalo do popolne zapore ene izmed treh ključnih srčnih arterij. Po interventnem posegu je izvedela, da ne more več hoditi v visokogorje, saj bi lahko prevelik napor izzval težave s srcem.

Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove
Vanya Sever, fotografinja, divje živali, gore, razstava, občina Lenart, jezero Komarnik, biodiverziteta, sova, sove

Zelo težko je sprejela novo resničnost, a vendar sta obe težki preizkušnji v njej rodili novo strast: namesto mogočnih vrhov je začela odkrivati spokojnost jezer in globoke skrivnosti gozdov. V njih je našla novo pot, veselje do opazovanja in fotografiranja ptic in drugih živali. Pridružila se je Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), s fotografijami želi prispevati k ohranjanju divjine. Njena nova pot je polna dogodivščin: bobri postanejo njeni prijatelji in ji priplavajo naproti, pred avtomobili rešuje čaplje, v naročje jemlje ujede in v tišini gozda opazuje sove. »Ko se ustaviš, začneš videti življenje z drugega zornega kota, z več globine do tistega, česar prej nisi opazil ali za kar ni bilo časa,« pove.

Med pticami jo zdaj najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. FOTO: Vanya Sever
Med pticami jo zdaj najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. FOTO: Vanya Sever

Živali jo začutijo

Vse leto spremlja jezero Komarnik v Slovenskih goricah. Tam opazuje ptice, fotografira in ozavešča o pomenu mokrišč. Pogosto jo sprašujejo, kako ji sploh uspejo takšne fotografije. Njen odgovor je preprost: z naravo je globoko povezana od ranega otroštva, odraščala je na kmetiji sredi prleških gričev, gozdov, polj in travnikov. Tam je poznala vsa skrivališča živali in se naučila opazovati svet. Večina njenih fotografij nastane spontano, brez posebnih maskirk, tehničnih trikov ali skrivališč. Posebno poglavje so bobri, s katerimi je vzpostavila prav poseben odnos. »Ob opazovanju ptic ob potoku v Slovenskih goricah sem začela opažati sledi bobra, dokler ga nekega dne nisem zagledala, kako me mirno opazuje iz bližine. Kar okamnela sem. Namesto da bi pobegnil, je obstal in me opazoval. Ko sem se naslednje dni vračala, se ni umikal, vedno je bil tam, kot da me je čakal. Ko sem odhajala, je šel vzdolž potoka, kot bi me spremljal. Ko sem ga nekoč v šali poklicala, se je res prikazal iz brloga. Nisem mogla verjeti, mislila sem, da se mi sanja. Ti prizori so se mi zdeli naravnost fascinantni! Sprva si tega nisem upala nikomur povedati, bala sem se, da bi me imeli za noro. Zdaj sem prepričana, da so me bobri začutili, tako kot sem jaz njih. Nekateri fotografi živali lovijo za trofeje, meni pa se kar same nastavijo,« se smeje.

S ceste je rešila čapljo. FOTO: Vanya Sever
S ceste je rešila čapljo. FOTO: Vanya Sever

Tako kot so jo začutili bobri, so jo tudi druge živali. Med pohajanjem po gozdni poti je naletela na poškodovano kanjo, ki se ji je pustila vzeti v naročje, da ji je lahko pomagala. Pred poginom je rešila čapljo, s ceste jo je pobrala, tik preden bi jo zbil avto. Med pticami jo najbolj navdušujejo sove, predvsem kozače in uharice. To so njene tihe spremljevalke poti, pravi. Med enim od sprehodov po gozdu je ob gnezdišču uharice naletela na presenečenje, v njem je namesto mladih sovic zagledala lisičje mladičke. »Narava nam ne daje le tistega, kar vidimo z očmi, temveč predvsem tisto, kar začutimo s srcem. Sama verjamem, da nam narava vrača točno toliko, kot ji damo in kolikor ji znamo prisluhniti,« je prepričana nekdanja gornica, ki je preživela najhujše in postala strastna varuhinja divjine.

Več iz teme

življenjenaravapticeživaligozdovinesrečapreizkušnja
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Voznik izsiljeval na prehodu za pešce, s pešcem je hudo

Zoper voznika bo vložena kazenska ovadba.
14. 2. 2026 | 09:05
08:40
Novice  |  Slovenija
IZ HRIBOV V MOKRIŠČA

Izpoved slovenske pohodnice: po sinovi klinični smrti in lastnem infarktu jo je rešilo to

Vanya Sever je po dveh hudih preizkušnjah visoke gore zamenjala za gozdove in jezera.
Tina Horvat14. 2. 2026 | 08:40
08:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZA TERORISTIČNE NAPADE?

Vikend pri Kranju skrivališče: v prikolici 30 kalašnikovk, granate in tisoče nabojev

Za posredovanje pri izvozu vojaškega orožja iz BiH v Francijo pet let zapora.
14. 2. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Odmevi
TEŽKI DNEVI ZA LEGENDARNO SMUČARKO

Emocionalni posnetek Vonnove iz bolnišnice: Dejstvo je, da me čaka še dolga pot

Legendarna smučarka se počuti bolje, a jo čakata vsaj še dve operaciji.
14. 2. 2026 | 07:55
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najboljše jogurtove miške na lončke: brez tehtnice, manj mastne in rahle (VIDEO)

Ljudski recept za jogurtove miške, ki so ga uporabljale že naše babice: preprosto, hitro, brez tehtanja in vedno uspe.
Jasmina Pirnar Krope14. 2. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Slovenija
USODNI DA

Butični poročni sejem pri Gornji Radgoni stavi na lokalne ponudnike in unikatne storitve

Že drugič so v Podgradu predstavili vse za ta veseli dan. Eksponati, izdelki in storitve so bili nekaj posebnega.
14. 2. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki