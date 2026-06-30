Izraelska veleposlanica v Ljubljani: poglejte, s kom se je najprej srečala

V Ljubljano je prišla izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar. Najprej jo je ob 11. uri sprejel predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, uro in pol pozneje pa sta se z njo srečala še predsednik odbora za obrambo Srečko Ocvirk in predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik.

Cohen-Dar je nerezidenčna veleposlanica Izraela, Slovenijo pa pokriva iz tujine. Pristojna je tudi za Malto. Mandat je nastopila lani julija, ko je predsednici republike Nataši Pirc Musar predala poverilna pisma. Njen prihod v državni zbor ni minil brez odziva. Pred parlamentom se je zbrala peščica protestnikov, ki je opozarjala na ravnanje Izraela do Palestincev.

Izraelska veleposlanica v RS Ruth Cohen Dar in predsednik DZ Zoran Stevanovič 30.6.2026 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Po menjavi oblasti so se odnosi med Slovenijo in Izraelom občutno spremenili. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je kmalu po nastopu Janševe vlade napovedal odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, nova vlada pa je odpravila ukrepe, ki jih je proti Izraelu sprejela prejšnja oblast. Med njimi so bili prepoved vstopa izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju ter ministroma Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben-Gviru, pa tudi vojaški in trgovinski embargo. Ponovno nemoteno deluje tudi letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom. Janša je pred dnevi napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine.

Protest pred DZ ob obisku Izraelske veleposlanice v RS Ruth Cohen Dar pri predsednik DZ Zoran Stevanovič 30.6.2026 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Mladina je včeraj poročala, da obisk izraelske veleposlanice sprva ni bil objavljen v programu na spletni strani državnega zbora. Šele po njihovem poizvedovanju so srečanje javno napovedali in razpisali tudi foto termin.

Obisk izraelske veleposlanice se odvija v DZ ravno v času, ko je v državnem zboru padel tudi dnevni red izredne seje o parlamentarnih preiskavah glede Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja strank. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev Svobode, SD, Levice in Vesne, proti jih je bilo 38 iz SDS, NSi, SLS, Fokusa in Resnice, štirje Demokrati pa so bili vzdržani. Ker dnevni red ni bil sprejet, je Stevanović sejo zaključil.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako bi ugotavljali, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Da bi se današnja seja lahko končala na način, da dnevni red ne bi bil potrjen, je kazalo že dogajanje na ponedeljkovem kolegiju predsednika DZ, ko ta ni sprejel časovnice seje. Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij DZ preprečila tako, da danes ne bo potrdila dnevnega reda. Koaliciji pa je očitala nedemokratične manevre.