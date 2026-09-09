Napeto v Ljubljani: izraelski minister končno odpira veleposlaništvo, na ulicah protesti podpornikov Palestine, v ozadju politični zapleti

»Čas je, da sodelovanje z Izraelom okrepimo in prestavimo v višjo prestavo«, je danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Ljubljani dejal zunanji minister Tone Kajzer. Sar, ki bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, je dejal, da je to zgodovinski dan. Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo, v ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030.

Prav na dan odprtja veleposlaništva je v akcijo šla opozicija, tako Svoboda in Levica predsedniku vlade očitata, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. V SD pa bodo od zunanjega ministra zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike.

»Želimo odprt, reden in politično vsebinski dialog (...) ter krepitev sodelovanja na področjih, kjer imamo skupne interese,« je Kajzer dejal ob obisku izraelskega kolega, s katerim se bosta zvečer v Ljubljani udeležila odprtja izraelskega veleposlaništva. Poudaril je, da gre za prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji po 16 letih, ki ima »pomemben političen in simbolni pomen«. Poudarek obiska je na gospodarskem in tehnološkem sodelovanju, je še dejal Kajzer. Izraelskega ministra v Sloveniji namreč spremlja gospodarska delegacija, v sklopu obiska pa v Ljubljani poteka tudi poslovni forum, ki se ga udeležuje več deset predstavnikov podjetij iz obeh držav.

Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kajzer je izrazil pričakovanje, da bo forum »odprl vrata za nove povezave, naložbe in projekte«. Omenil je tudi turizem in letalsko povezavo med državama.

Sar: To je zgodovinski dan

Sar se je zahvalil Kajzerju, premierju Janezu Janši in vladi za gostoljubje in prijateljstvo, današnje odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani pa je označil za »zgodovinski dan«. Poudaril je, da je Izrael »pomemben in stabilen trgovski partner«, da je »edina demokracija na Bližnjem vzhodu in edini pravi partner za Evropo«. »Branimo Evropo in njeno varnost, tako posredno kot neposredno. (...) Izrael je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije,« je menil Sar.

Podobno kot Kajzer je kot področja s potencialom za sodelovanje med drugim naštel medicino in biomedicino, tehnologijo in umetno inteligenco. »Naši odnosi ne zadevajo le gospodarstva in varnosti, temveč tudi zbliževanje ljudi,« je dodal Sar in svoje sodržavljane pozval, naj pridejo na obisk v Slovenijo.

Obisk spremljajo protesti in kritike opozicije

Obisk izraelskega ministra danes v Ljubljani spremljajo protesti ter kritike dela javnosti zaradi preobrata v zunanji politiki pod Janševo vlado. Opozicija je ob tem napovedala interpelacijo zunanjega ministra Kajzerja in predlog ustavne obtožbe premierja Janše, zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela.