Izraelski premier Netanjahu nagovoril Janšo: »Globoko cenim tvoje trdno prijateljstvo«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je javno zahvalil slovenskemu premierju Janezu Janši, ki mu je čestital za volilni uspeh njegove stranke Likud. V sporočilu na družbenem omrežju X je poudaril pomen prijateljstva med državama in izrazil željo, da bi Janšo kmalu gostil v Jeruzalemu. »Hvala, dragi prijatelj Janez Janša! Globoko cenim tvoje tople čestitke in tvoje trdno prijateljstvo. Skupaj smo odprli novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in odločenosti, da prijateljstvo pretvorimo v konkretne dosežke,« je zapisal Netanjahu.

Ob tem je dodal, da se veseli nadaljnjega tesnega sodelovanja in skorajšnjega srečanja s slovenskim premierjem v Jeruzalemu. Janša je Netanjahuju in njegovi stranki Likud čestital že v sredo. V objavi na omrežju X je izpostavil dolgoletne odnose med državama in izraelskemu prebivalstvu zaželel mir ter varnost. »Cenimo dialog in dolgoletno prijateljstvo med našima državama. Iz srca želimo mir in varnost prebivalcem Izraela ter boljšo prihodnost za celotno regijo,« je zapisal slovenski premier.

Slovenski premier Janez Janša in njegov izraelski kolega Benjamin Netanjahu FOTO: Reuters/yves Herman Reuters/ronen Zvulun

Zmagali, a brez parlamentarne večine

V Izraelu so v torek potekale parlamentarne volitve, na katerih je največ poslanskih sedežev osvojila Netanjahujeva stranka Likud. Po preštetih glasovih je njegov desni blok dobil 53 sedežev, opozicijski blok pod vodstvom Gadija Ajzenkota pa 48. Preostalih 19 sedežev so osvojile arabske stranke. Ker je za večino v 120-članskem knesetu potrebnih najmanj 61 poslancev, si nobeden od glavnih blokov ni zagotovil samostojne večine. Izrael tako čakajo pogajanja o oblikovanju nove vlade, uradna potrditev volilnih rezultatov pa je predvidena v začetku novembra.