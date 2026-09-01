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OBISK

Izraelski zunanji minister prihaja v Slovenijo

Zunanji minister Tone Kajzer potrdil obisk izraelskega zunanjega ministra.
Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters
Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters
STA, N. Č.
 1. 9. 2026 | 11:46
 1. 9. 2026 | 11:46
2:25
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Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za Val 202 potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden.

»Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo. Dogovorjeni smo in takšen je načrt,« je dejal minister Kajzer. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal. Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov, obravnavali še druge teme.

Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.

Na MZEZ datuma obiska vodje izraelske diplomacije doslej niso potrdili, razkril ga ni niti Kajzer v pogovoru za Val 202. Prejšnji teden je sicer minister ob robu posveta diplomacije dejal, da bo Izrael veleposlaništvo odprl v kratkem in da bo to priložnost za pogovor s Sarom.

Portal N1 je v ponedeljek poročal, sklicujoč se na interno gradivo vlade, da bo obisk prihodnji teden, 9. in 10. septembra. Prihodnjo sredo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi slovensko-izraelski poslovni forum. V prvem delu bo razprava o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom, nato bodo sledila individualna srečanja med slovenskimi in izraelskimi podjetji, namenjena neposrednemu povezovanju ter pogovorom o konkretnih možnostih sodelovanja.

Kajzer je v pogovoru za Val 202 izpostavil, da bo ob obisku izraelskega ministra pomemben tudi gospodarski vidik. »Slovensko gospodarstvo približno 80 odstotkov vsega, kar proizvede, izvozi. Zato so pomembne vse države, tudi Izrael in vse druge. Ne smemo pozabiti, da ima Izrael veleposlaništva in diplomatske odnose z vsemi sosednjimi državami, ki se manj ukvarjajo z ideološkimi interpretacijami teh vprašanj,« je dejal.

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IzraelSlovenijaministrstvo za zunanje zadeveTone KajzerGideon SarRuth Cohen-DarGospodarska zbornica Slovenije
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