Izraelska ambasada v razvpiti stavbi, ki je odnesla Katarino Kresal

IZRAELCI NA PALESTINSKO ULICO?

V Gibanju za pravice Palestincev za preimenovanje znamenite ulice.

V poslovni zgrabi na Dimičevi ulici v Ljubljani, kjer je pred 15 leti le za kratek čas domoval Nacionalni preiskovalni urad (NPU), zaradi afere, ki se je razvila okoli najema prostorov za namene NPU pa je leta 2011 s položaja odstopila tedanja notranja ministrica Katarina Kresal, so od včeraj tudi prostori izraelskega veleposlaništva. Skupaj sta ga odprla slovenski zunanji minister Tone Kajzer in njegov izraelski kolega Gideon Sar, ki se od včeraj mudi na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji. »Po daljšem obdobju manj intenzivnih političnih stikov je čas, da sodelovanje med Slovenijo in ...