  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZREDNA SEJA

Župan Mecodoni po minuti molka za pokojnim Acom: »Ohranili ga bomo v trajnem spominu«

V Novem mestu poteka izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki se je udeležujejo tudi predstavniki vlade.
Množice na Glavnem trgu v Novem mestu spremljajo izredno sejo. FOTO: S. B.
Množice na Glavnem trgu v Novem mestu spremljajo izredno sejo. FOTO: S. B.
B. K. P.
 28. 10. 2025 | 17:09
 28. 10. 2025 | 20:12
6:41
A+A-

Po tragediji, ki je pretresla Slovenijo in o kateri poročajo mediji ne le v regiji, ampak po vsem svetu, so se danes na ulicah Novega mesta zbrali užaloščeni prijatelji in znanci pokojnega Aleša Šutarja ter ogorčeni in jezni Dolenjci ter občani drugih slovenskih krajev, ki imajo dovolj ustrahovanja s strani Romov in neukrepanja države.  

Protesti so spremljali izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so se je poleg novomeškega župana Gregorja Macedonija udeležili še župani drugih občin, svetniki, svetnice, predstavniki vlade, pravosodja, državnega sveta, ...

Med njimi seveda niso manjkali predsednik vlade Robert Golob, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije Barbara Kolenko Helbl in v.d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden.

Seja se je začela z minuto molka za pokojnim Alešem. »Ohranili ga bomo v trajnem spominu,« je s cmokom v grlu dejal Macedoni.

Izredna seja je močno varovana. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Izredna seja je močno varovana. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Župan Macedoni je uvodoma nagovoril prisotne in ponovno poudaril, da je ljudem, ki živijo na jugovzhodu Slovenije dovolj. »Dovolj je, da imamo storilce ponavljajočih se in vse bolj drznih kaznivih dejanj. Dovolj je, da se žrtve bojijo biti žrtve bolj, kot se storilci bojijo kazni. Zakaj država bolj ščiti storilce kot žrtve? V soboto pred tragičnim dogodkom se je zgodil pretep, v katerem sta bila dva oškodovanca. Posnetki so prikazovali brutalno nasilje. Zakaj se dva pretepena mladostnika oz. njuni starši niso odločili za pregon? Enako je bilo pred dvema mesecema. Dva pretepa 17-letnikov. V enem primeru se starši najstnikov niso odločili za pregon. Zakaj? Ker se nas vse več boji. Bojimo se morebitnega maščevanja in bojimo se biti del postopkov, v kateri je žrtev na slabšem kot storilec. To je danes slovenski pravosodni sistem,« je bil jasen Macedoni.

Z Glavnega trga pred mestno občino je bilo sicer mogoče ves čas slišati žvižge in glasne vzklike množice, ki se je zbrala na protestu. Ti lahko na velikem platnu spremljali izredno sejo.

Nismo nestrpni do Romov, nestrpni smo do sistema

»Ne pristajamo več na to, da tožilci in preiskovalni sodniki razumejo pripadnost posebnim socialnim okoljem v JV Sloveniji in Posavju kot posebno olajševalno okoliščino in tudi razlog za drugačno obravnavo. Zakaj je ob brutalnem pretepu mladoletnih fantov s fizičnimi dolgotrajnimi posledicami avgusta letos v Novem mestu preiskovalni sodnik odredil pripor samo za polnoletnega storilca, za preostalo šesterico mladoletnih storilcev pa ni predlagal hišnega pripora, ki je ustrezen enakovreden ukrep odvzemu prostosti za polnoletne. Zakaj preiskovalni sodnik v Krškem v takem primeru odredi hišni pripor, v Novem mestu pa ne,« je pristavil župan Macedoni.

In dodal: »Prebivalci JV Slovenije nismo nestrpni do Romov. Nestrpni smo do sistema, ki je pripeljal do kritične varnostne situacije v našem delu Slovenije. Naši otroci nimajo težav z zaključevanjem osnovne šole, imamo pa skupnost, v kateri lahko na prste ene do dveh rok preštevamo tiste, ki jim vsako leto uspe zaključiti osnovno šolo. Mi nimamo problema z brezposelnostjo, imamo pa skupnost, ki je praktično v celoti nezaposlena. Za nadzor naših občanov ne potrebujemo dodatnih specialnih enot policije, potrebujemo jih za to, da vsaj malo pomirijo njihov strah, ki že dolgo ni votel. V teh pogojih ni možno presekati negativne spirale, ker vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjene v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal.«

Najprej župani, nato vlada

Župan Macedoni je nato besedo predal najprej predstavnikom mestnih občin, šele ko so ti povedali svoje, so na vrsto prišli predstavniki vlade.

Prvi je na vrsto prišel župan Mestne občine Šentjernej Jože Simončič, ki je predstavil stanje v njihovi občini, ki je zaradi Romov vse prej kot rožnato. Njegove besede so s trga protestniki večkrat pospremili z bučnim aplavzom, ko je Simončič govoril o neukrepanju vlade in sodstva, pa so aplavz zamenjali vzkliki ogorčenja. »Dovolj nam je. Zahtevamo takojšnjo varnost za naše občane. In dolgo ne mislimo živeti v policijskem okolju,« je dejal župan Simončič.

Naslednje je na govorniški oder župan Macedoni povabil župana Občine Kočevje Gregorja Koširja, pa župana Občine Ribnica Sama Pogorevca, ki je bil tudi sam žrtev brutalnega napada Romov in župana Občine Brežice Ivana Molana, vsi so izrekli sožalje svojcem pokojnega Aleša in izrazili nezadovoljstvo z ukrepanjem vlade glede romske problematike v njihovih občinah.

Županja Občine Metlika Martina Legan Jenžekovič je med drugim dejala: »Tragedija, ki smo ji bili priča, je razgalila bolečo resnico: v naši državi enakosti pred zakonom ni. Do nedavnega je veljalo, da se Romov ni treba bati, žal se to prepričanje z novimi generacijami briše. Mlajše generacije Romov so z leti postale predrzne, ohole, obnašajo se nastopaško, veliko je kriminala, alkohola drog. Posledično se je spremenil tudi odnos večinskega prebivalstva.« In delila še izjavo enega od Romov iz njihove občine: »Haha, kaj je z vami, imam pet otrok, dobim skoraj 2000 evrov socialne pomoči. Če se zaposlim, dobim 1000 evrov bruto, kar pomeni, da sem na slabšem.«

Besedo so nato dobili še županja Občine Trebnje Mateja Povhe, župan Občine Straža Dušan Krštinc in župan Občine Dolenjske Toplice Franci Volk. Vsi so med drugim podarili, da imajo dovolj sprenevedanja in neukrepanja vlade, želijo pa si, da bi bili slišani, da bi se v svojih domovih počutili varne. 

Premierja Goloba izžvižgali

Predsednik vlade Robert Golob je nastopil odločno, nekoliko jezno, a je bil vidno ganjen. Njegov nagovor so spremljali glasni žvižgi s trga. »Slišim vas,« je ob tem dejal Golob in obljubil strožje ukrepe na področju varnosti, zakon se bo imenoval po Alešu Šutarju, tudi policisti bodo po njegovih besedah na Dolenjskem ostali še kar nekaj časa in zagotavljali varnost prebivalcev. 

Več iz teme

Novo mestoizredna sejavarnostGregor MacedonivladaRominasilje
ZADNJE NOVICE
23:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO PROTESTNEM SHODU

Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov, so sporočili s PU Novo mesto.
28. 10. 2025 | 23:26
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zelo redke bolezni

O njihovem poimenovanju ...
Marko Kočevar28. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

V teh dneh me, tako kot večino Dolenjcev, preveva globoka žalost, pa tudi jeza.
Tanja Jakše Gazvoda28. 10. 2025 | 22:25
21:53
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti astrološki znaki najpogosteje podcenjujejo druge! Ste med njimi?

Ko se naučijo delu odgovornosti tudi prepustiti, postanejo veliko boljši sodelavci in vodje ...
28. 10. 2025 | 21:53
21:52
Novice  |  Slovenija
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
28. 10. 2025 | 21:52
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.
28. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Za koga je primeren investicijski kredit?

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki