Župan Mecodoni po minuti molka za pokojnim Acom: »Ohranili ga bomo v trajnem spominu«

Po tragediji, ki je pretresla Slovenijo in o kateri poročajo mediji ne le v regiji, ampak po vsem svetu, so se danes na ulicah Novega mesta zbrali užaloščeni prijatelji in znanci pokojnega Aleša Šutarja ter ogorčeni in jezni Dolenjci ter občani drugih slovenskih krajev, ki imajo dovolj ustrahovanja s strani Romov in neukrepanja države.

Protesti so spremljali izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so se je poleg novomeškega župana Gregorja Macedonija udeležili še župani drugih občin, svetniki, svetnice, predstavniki vlade, pravosodja, državnega sveta, ...

Med njimi seveda niso manjkali predsednik vlade Robert Golob, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije Barbara Kolenko Helbl in v.d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden.

Seja se je začela z minuto molka za pokojnim Alešem. »Ohranili ga bomo v trajnem spominu,« je s cmokom v grlu dejal Macedoni.

Izredna seja je močno varovana. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Župan Macedoni je uvodoma nagovoril prisotne in ponovno poudaril, da je ljudem, ki živijo na jugovzhodu Slovenije dovolj. »Dovolj je, da imamo storilce ponavljajočih se in vse bolj drznih kaznivih dejanj. Dovolj je, da se žrtve bojijo biti žrtve bolj, kot se storilci bojijo kazni. Zakaj država bolj ščiti storilce kot žrtve? V soboto pred tragičnim dogodkom se je zgodil pretep, v katerem sta bila dva oškodovanca. Posnetki so prikazovali brutalno nasilje. Zakaj se dva pretepena mladostnika oz. njuni starši niso odločili za pregon? Enako je bilo pred dvema mesecema. Dva pretepa 17-letnikov. V enem primeru se starši najstnikov niso odločili za pregon. Zakaj? Ker se nas vse več boji. Bojimo se morebitnega maščevanja in bojimo se biti del postopkov, v kateri je žrtev na slabšem kot storilec. To je danes slovenski pravosodni sistem,« je bil jasen Macedoni.

Z Glavnega trga pred mestno občino je bilo sicer mogoče ves čas slišati žvižge in glasne vzklike množice, ki se je zbrala na protestu. Ti lahko na velikem platnu spremljali izredno sejo.

Nismo nestrpni do Romov, nestrpni smo do sistema

»Ne pristajamo več na to, da tožilci in preiskovalni sodniki razumejo pripadnost posebnim socialnim okoljem v JV Sloveniji in Posavju kot posebno olajševalno okoliščino in tudi razlog za drugačno obravnavo. Zakaj je ob brutalnem pretepu mladoletnih fantov s fizičnimi dolgotrajnimi posledicami avgusta letos v Novem mestu preiskovalni sodnik odredil pripor samo za polnoletnega storilca, za preostalo šesterico mladoletnih storilcev pa ni predlagal hišnega pripora, ki je ustrezen enakovreden ukrep odvzemu prostosti za polnoletne. Zakaj preiskovalni sodnik v Krškem v takem primeru odredi hišni pripor, v Novem mestu pa ne,« je pristavil župan Macedoni.

In dodal: »Prebivalci JV Slovenije nismo nestrpni do Romov. Nestrpni smo do sistema, ki je pripeljal do kritične varnostne situacije v našem delu Slovenije. Naši otroci nimajo težav z zaključevanjem osnovne šole, imamo pa skupnost, v kateri lahko na prste ene do dveh rok preštevamo tiste, ki jim vsako leto uspe zaključiti osnovno šolo. Mi nimamo problema z brezposelnostjo, imamo pa skupnost, ki je praktično v celoti nezaposlena. Za nadzor naših občanov ne potrebujemo dodatnih specialnih enot policije, potrebujemo jih za to, da vsaj malo pomirijo njihov strah, ki že dolgo ni votel. V teh pogojih ni možno presekati negativne spirale, ker vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjene v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal.«

Najprej župani, nato vlada

Župan Macedoni je nato besedo predal najprej predstavnikom mestnih občin, šele ko so ti povedali svoje, so na vrsto prišli predstavniki vlade.

Prvi je na vrsto prišel župan Mestne občine Šentjernej Jože Simončič, ki je predstavil stanje v njihovi občini, ki je zaradi Romov vse prej kot rožnato. Njegove besede so s trga protestniki večkrat pospremili z bučnim aplavzom, ko je Simončič govoril o neukrepanju vlade in sodstva, pa so aplavz zamenjali vzkliki ogorčenja. »Dovolj nam je. Zahtevamo takojšnjo varnost za naše občane. In dolgo ne mislimo živeti v policijskem okolju,« je dejal župan Simončič.

Naslednje je na govorniški oder župan Macedoni povabil župana Občine Kočevje Gregorja Koširja, pa župana Občine Ribnica Sama Pogorevca, ki je bil tudi sam žrtev brutalnega napada Romov in župana Občine Brežice Ivana Molana, vsi so izrekli sožalje svojcem pokojnega Aleša in izrazili nezadovoljstvo z ukrepanjem vlade glede romske problematike v njihovih občinah.

Županja Občine Metlika Martina Legan Jenžekovič je med drugim dejala: »Tragedija, ki smo ji bili priča, je razgalila bolečo resnico: v naši državi enakosti pred zakonom ni. Do nedavnega je veljalo, da se Romov ni treba bati, žal se to prepričanje z novimi generacijami briše. Mlajše generacije Romov so z leti postale predrzne, ohole, obnašajo se nastopaško, veliko je kriminala, alkohola drog. Posledično se je spremenil tudi odnos večinskega prebivalstva.« In delila še izjavo enega od Romov iz njihove občine: »Haha, kaj je z vami, imam pet otrok, dobim skoraj 2000 evrov socialne pomoči. Če se zaposlim, dobim 1000 evrov bruto, kar pomeni, da sem na slabšem.«

Besedo so nato dobili še županja Občine Trebnje Mateja Povhe, župan Občine Straža Dušan Krštinc in župan Občine Dolenjske Toplice Franci Volk. Vsi so med drugim podarili, da imajo dovolj sprenevedanja in neukrepanja vlade, želijo pa si, da bi bili slišani, da bi se v svojih domovih počutili varne.

Premierja Goloba izžvižgali

Predsednik vlade Robert Golob je nastopil odločno, nekoliko jezno, a je bil vidno ganjen. Njegov nagovor so spremljali glasni žvižgi s trga. »Slišim vas,« je ob tem dejal Golob in obljubil strožje ukrepe na področju varnosti, zakon se bo imenoval po Alešu Šutarju, tudi policisti bodo po njegovih besedah na Dolenjskem ostali še kar nekaj časa in zagotavljali varnost prebivalcev.