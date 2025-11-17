Izredne razmere na progi Celje-Velenje: vlaki ne vozijo, na terenu kriminalisti

S Slovenskih železnic so sporočili, da so na progi Celje–Velenje delavci Slovenskih železnic naleteli na predmet, podtaknjen na tirnice. Zaradi tega dejanja, ki ga policija preiskuje kot vandalizem, so vlaki obstali, potniki pa bili premeščeni na avtobuse.

Ker je železniška infrastruktura ohromljena, so Slovenske železnice med Celjem in Velenjem organizirale nadomestne avtobuse, ki ustavljajo na vseh običajnih postajah in postajališčih.

Zaradi dodatnih postopkov opozarjajo na neizogibne zamude. Potnikom tako ne preostane drugega, kot da jutranje načrte prilagodijo razmeram.

Nadomestni avtobusi imajo tudi številne omejitve. Na njih ni mogoče prevažati oseb na invalidskih vozičkih, koles ali živali – izjema so le psi vodniki ter psi pomočniki.

Medtem dežurne ekipe Slovenskih železnic na terenu odpravljajo poškodbe na infrastrukturi, kriminalisti pa iščejo odgovorne za nevarno dejanje, ki bi se lahko končalo bistveno huje.

Kako do informacij?

Potniki lahko preverijo lokacije nadomestnih avtobusnih postajališč prek objavljene povezave potniski.sz/info, na portalu Moj vlak pa se lahko naročijo tudi na brezplačna SMS-obvestila o vseh spremembah na progi.