Izredni ukrep vlade: Začasno omilili to pravilo

Vlada je za največ 30 dni omilila pravila glede časa vožnje in počitka ter uporabe tahografov v cestnem prometu za voznike, vključene v prevoz goriva za oskrbo slovenskega trga. Varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu kljub temu ne sme biti ogrožena, za kar ostajajo odgovorni delodajalci, so za STA navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

Kot so pojasnili, je vlada začasno izjemo s sklepi, sprejetimi v soboto, uvedla kot odziv na motnje v dobavi goriva po državi. Ukrep velja izključno za prevoz goriva. Skladno z evropsko zakonodajo so o tem že obvestili Evropsko komisijo, ki tovrstne ureditve objavi na svoji spletni strani in jih posreduje vsem ostalim državam EU.

Ukrep bo veljal do preklica oziroma najdlje 30 dni. Tudi v tem obdobju pa morajo vozniki brez izjeme izpolnjevati zahteve, ki se nanašajo na kategorijo vozniškega dovoljenja in predpisano usposobljenost za prevoz nevarnega blaga.

»V navodilu nadzornim organom in obema zbornicama smo poudarili, da varnost voznikov in cestnega prometa ne sme biti ogrožena. Od voznikov se prav tako ne sme pričakovati, da vozijo utrujeni. Delodajalci ostajajo odgovorni za zdravje in varnost svojih zaposlenih in drugih udeležencev v prometu,« so poudarili na ministrstvu.

Napovedali so, da bo vlada ukrep preklicala takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Takšni ukrepi so po navedbah ministrstva dovoljeni na podlagi evropske zakonodaje in so jih uveljavljale tudi druge članice EU. Slovenija je podoben ukrep sprejela ob katastrofalnih poplavah leta 2023.

Zaradi močno povečanega povpraševanja po gorivih, ki je sledilo podražitvi nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, je oskrba številnih bencinskih servisov po državi motena. Glavni razlog so po navedbah trgovcev logistične težave, zaradi katerih goriva ne morejo dovažati pravočasno.

Vlada je v odziv med drugim tudi začasno omejila točenje goriva na črpalkah. Na posamezni črpalki je dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.