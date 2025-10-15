Izsiljevanje otroka za družinski denar: po zaporu Vetrima Gashija čaka še tole

Zatožna klop v sodni dvorani 127 okrožnega mariborskega sodišča, na katero je moral sesti dvajsetletni državljan Kosova Vetrim Gashi, včeraj ni ostala prazna zaradi kadrovskih težav s pravosodnimi policisti v mariborskem zaporu. Obtoženec je od 28. februarja v priporu, zdaj pa ga je na kazensko odgovornost poklicala sodnica Maša Blažeka.

To je nameravala doslej storiti dvakrat, a ga pravosodni policisti zaradi pomanjkanja osebja v dvorano, čeprav sta stavbi zapora in sodišča druga zraven druge, celo stikata se, niso zmogli privesti. Tokrat sta Gashija spremljala dva paznika. Zanimivo – ves čas sodnega procesa je na zatožni klopi imel kovinske lisice na nogah. Z rok pa sta mu jih snela.

Maša Blažeka je včeraj za Kosovca, ki je obtožen, da je v sostorilstvu z mladoletnim rojakom od osnovnošolca z grožnjami izsilil vsaj 68.000 evrov, opravila predobravnavni narok in narok za izrek kazenske sankcije. Gashi je namreč s tožilko Metko Zupanc sklenil sporazum o priznanju krivde. Tožilka mu je očitala eno kaznivo dejanje izsiljevanja, izvršeno v sostorilstvu, in poskus izsiljevanja, ki ga je zakrivil sam. Predlagala je, da se mu za prvo dejanje izreče 19 mesecev zapora, za drugo pa sedem mesecev. Skupaj je nato zanj predlagala dve leti zapora, v sporazumu pa se je Gashi strinjal, da ga po koncu bivanja za rešetkami za tri leta izženejo iz Slovenije.

Na procesu smo izvedeli, da je Kosovec skupaj s sostorilcem svojo žrtev zelo dobro poznal in od nje z grožnjami januarja letos izsilil tolikšno vsoto denarja. Gashi je od osnovnošolca v telefonskih pogovorih terjal denar in mu grozil prek aplikacije Snapchat. Da bo »prišel po njega in da bo videl svoje«. Pomembno vlogo je odigral tudi mladoletnik, ki je le leto dni starejši od žrtve. Govoril mu je namreč, da je Gashi že bil v zaporu, da je zato nevaren. In še: da lahko ugrabi njegovo družino in da lahko menda ubije celo njegovega očeta. Mlajšemu storilcu je devetošolec zaradi tega prinašal denar staršev, ki so ga hranili za gradnjo hiše. To je storil šestkrat, enkrat mu je tako izročil denar v znesku 30 tisoč evrov.

Mladoletnik je na prostosti Ob Gashiju so na kazensko odgovornost že poklicali tudi njegovega 17-letnega rojaka, ki je imel pri kaznivem dejanju vidno vlogo. Zakon določa, da se mladoletnikom sodi v pripravljalnem postopku, ki je tajen. Postopek še ni zaključen, je pojasnil Tilen Ivič, višji tožilec in vodja okrožnega državnega tožilstva v Mariboru: »Podrobnejših informacij vam zaradi vpletenosti mladoletnih oseb ne morem posredovati, tako z vidika interesa preiskave, zaščite žrtev in morebitne ponovne viktimizacije kot tudi pravic mladoletnega osumljenca kaznivega dejanja.« Mladoletnik se sicer brani s prostosti.

Mahal z imitacijo pištole

Gashi je bil obsojen še za poskus izsiljevanja, prav tako mladoletnika z območja Maribora. Tudi od njega je z grožnjami, kot je povzela sodnica, poskušal dobiti denar. Menda je tudi z imitacijo pištole zahteval, da mu žrtev izroči 4800 evrov, a je vse skupaj ostalo le pri poskusu. Sodnica je zato sledila sporazumu o priznanju krivde, po katerem mu je za to kaznivo dejanje izrekla sedem mesecev zapora.

Kosovca je medtem v bran vzel njegov advokat Denis Šprah: »Danes je pred nami mlad človek, ki je naredil napako. Za napako, ki jo je prepoznal in za katero upa, da mu bo spremenila življenje. Zaveda se, da si je zaprl vrata, skozi katera bi moral stopiti v prihodnost. Je pa mladost njegova prednost, da svojo pot še obrne v pravo smer.« Izpostavil je, da bo njegovo življenje zaradi izgona iz Slovenije imelo zanj še posebej hude posledice. Dejstvo, da bo moral biti ločen od družine, družbe in okolja, v katerem je doslej odraščal in živel, bo zanj težko breme. »S sporazumom o priznanju krivde mu bomo dali drugo priložnost, ki si jo nedvomno zasluži,« je v sodni dvorani še govoril Šprah.

Vetrima Gashija je skupaj torej doletelo dve leti zapora – v ta čas se mu že šteje bivanje v priporu. Prosil pa je, da bi predčasno pripor zamenjal za zapor, kar mu je sodnica ugodila. Sodnica je na naroku za izrek kazenske sankcije obsojencu naložila tudi plačilo 68 tisoč evrov vrednega premoženjskopravnega zahtevka, ki so ga vložili starši žrtve. Vetrim je ta zahtevek izza zatožnega pulta brez oklevanja priznal.