V SAVLJAH

Iztirjenje vlaka zaradi namernega incidenta?!

Delavci še vedno sanirajo posledice železniške nesreče v ljubljanskih Savljah. Na relaciji Ljubljana–Kamnik in obratno organiziran avtobusni prevoz.
Delavci se trudijo, da bi vlak čim prej spet zapeljal po tirih. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Delavci se trudijo, da bi vlak čim prej spet zapeljal po tirih. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
G. S.
 2. 3. 2026 | 05:05
2:32
A+A-

V soboto so delavci na območju ljubljanskih Savelj še vedno odstranjevali posledice iztirjenja potniške vlakovne kompozicije, za potnike pa je bil organiziran nadomestni prevoz z avtobusom. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je do iztirjenja prišlo v petek okoli 16. ure. »Nobena izmed oseb na vlaku ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi. Vzrok za iztirjenje, do katerega je prišlo izven naseljenega območja, še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav. Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč,« so zapisali na PU Ljubljana. Na kraju so bili gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so pregledali vlak in nudili pomoč pri izkrcanju potnikov. Odzvali so se tudi v Slovenskih železnicah; te so na svoji spletni strani sporočile, da je zaradi izrednega dogodka za vse vlake, ki vozijo na relaciji Ljubljana–​Kamnik in obratno, organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Nastala je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.

Vzrok iztirjenja je torej stvar preiskave, sprašujemo pa se, ali gre tudi v tem primeru morda za načrtni incident. Spomnimo, da se je novembra lani samo v enem tednu zvrstilo več incidentov. Neznani storilec je na križišču ceste in železniške proge v Prvačini na Goriškem poškodoval oziroma odlomil zapornico za fizično zapiranje železniškega prehoda. V Celju je neznanec na tire nastavil več različnih predmetov, denimo kolo in vrtno garnituro, na železniški postaji Grahovo na bohinjski progi pa je nekdo namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice. Tovrstnega vandalizma je bilo v zadnjih mesecih še več.

Vzrok iztirjenja še ni znan.
Vzrok iztirjenja še ni znan.

V Slovenskih železnicah so takšna »zavržna dejanja« takrat ostro obsodili in pozvali k odgovornemu ravnanju. »To ni neka navadna nevestnost, to je načrtna možnost poškodovanja drugih ljudi,« je bil v izjavi za medije jasen direktor družbe Slovenske železnice Potniški promet Miha Butara. Na porast števila incidentov so se med drugim odzvali z okrepljenim nadzorom prog, javnost pa pozivajo, naj ob zaznavi sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.

Slovenske železnicevlaknesrečaželeznicaželezniška nesrečapotniški prometpolicijaiztirjenje vlaka
05:35
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Domen izboljšal rekord brata Petra, že konec tedna si lahko zagotovi veliki kristalni globus

Prevc poletel do dveh zmag na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu. Že v Lahtiju si lahko konec tedna zagotovi veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec2. 3. 2026 | 05:35
Bulvar  |  Tuji trači
TRAVMATIČNA IZKUŠNJA

Hčerka Davida Bowieja razkrila šokantna dejstva o odraščanju

Lexi Jones, hčerka glasbenika David Bowie in supermodela Iman, je na družbenih omrežjih delila iskreno izpoved.
2. 3. 2026 | 05:25
Novice  |  Slovenija
V SAVLJAH

Iztirjenje vlaka zaradi namernega incidenta?!

Delavci še vedno sanirajo posledice železniške nesreče v ljubljanskih Savljah. Na relaciji Ljubljana–Kamnik in obratno organiziran avtobusni prevoz.
2. 3. 2026 | 05:05
Novice  |  Svet
150 NAŠIH ROJAKOV ISKALO KONZULARNO POMOČ

Slovenci ujeti v vojni! Andreja na Instagramu: Če je to moj zadnji dan, naj bo vsaj lep

Na Bližnjem vzhodu ter v Aziji zaradi spopadov obtičalo ogromno rojakov. Iranski vrhovni verski voditelj Ali Hamenej umrl v napadih.
2. 3. 2026 | 05:00
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Premalo pomoči

Niti za avtomobil ...
Marko Kočevar1. 3. 2026 | 22:45
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Preusmerjanje pozornosti

Imamo rekordno javno porabo, skoraj triodstoten primanjkljaj v proračunu, in to ob dejstvu, da z davki in prispevki država od delovnih ljudi pobere milijardo in pol več.
Matej Lahovnik1. 3. 2026 | 22:25

