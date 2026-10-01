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Izvedeli smo, v kateri gorski koči je prišlo do razvrata! Objavljamo tudi pismo oškodovanega planinca: »Česa podobnega v vseh letih ...«

Poudaril je tudi, da so divjo skupino večkrat neposredno in resno opozorili na nočni mir ter dejstvo, da so v sobi otroci.
Planinski dom Planika, Triglav. FOTO: Tina Horvat 
Planinski dom Planika, Triglav. FOTO: Tina Horvat 
N. P.
 1. 10. 2026 | 13:34
 1. 10. 2026 | 13:34
4:39
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Po odmevni zgodbi o nedopustnem vedenju, opijanju in celo spolnem odnosu v skupni sobi planinske koče, medtem ko so na sosednjih posteljah spali tudi otroci, smo pri Slovenskih novicah izvedeli nove podrobnosti. Kot nam je razkril avtor objave (ime hranimo v uredništvu), se je nezaslišani incident zgodil konec septembra v Domu Planika pod Triglavom.

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Škandal v slovenski planinski koči: v skupni spalnici pijančevali in celo seksali, na sosednjih posteljah otroci

Razočarani planinec se je po vrnitvi v dolino obrnil neposredno na upravljavce doma in jim poslal uradno pritožbo, vendar odgovora ali opravičila do danes ni prejel. V svojem sporočilu vodstvu doma je med drugim zapisal: »V slovenskih planinskih kočah prenočujem že vrsto let in razumem posebnosti skupnih ležišč ter dejstvo, da takšno prenočevanje zahteva precej prilagajanja in strpnosti. Vendar česa podobnega v vseh teh letih še nisem doživel. Menim, da opisani dogodek bistveno presega običajno nevšečnost ali občasno motenje drugih gostov.«

Poudaril je tudi, da so divjo skupino večkrat neposredno in resno opozorili na nočni mir ter dejstvo, da so v sobi otroci, stari 8, 12 in 14 let, a brez uspeha. Pred nadaljnjimi koraki je želel Domu Planika dati priložnost, da se do dogodka opredeli in pojasni, kakšni so njihovi protokoli ob tako hudih kršitvah, pri tem jih je vprašal tudi, kako ravnajo »v tako izrazitih primerih kršenja nočnega miru in pravil skupnega bivanja,« a je ostal brez odgovora.

Dom Planika pod Triglavom. FOTO: PD Gorje
Dom Planika pod Triglavom. FOTO: PD Gorje

Kljub neodzivnosti in dejstvu, da oskrbniki niso poskrbeli za red v objektu, za katerega naj bi skrbeli, pa avtor objave, ki za zdaj želi ostati anonimen, do njih ostaja presenetljivo strpen. Kot nam je zaupal, se mu zdi, da gre za širši družbeni problem kulture v gorah: »To je širši problem, ki ni odvisen samo od njih ... zato ne bi bil zelo strog do njih.«

Ali bodo v Domu Planika in pri Planinski zvezi Slovenije po razkritju lokacije le pojasnili, kako nameravajo v prihodnje zaščititi družine in kulturo bivanja v visokogorju, pa bomo videli.

Pismo, ki ga je razočarani planinec naslovil na Dom Planika, objavljamo v celoti.

Spoštovani,

 

s tem sporočilom želim podati uradno pritožbo in pisni zapis dogodka, ki se je zgodil med našo nočitvijo v Domu Planika pod Triglavom.

V sobi smo bili nastanjeni kot skupina sedmih oseb, med nami tudi trije otroci, stari 8, 12 in 14 let. Sobo smo si delili z drugo, številčnejšo skupino gostov.

Ponoči je prišlo do po mojem mnenju zelo hudega kršenja osnovnih pravil bivanja v planinski koči. Druga skupina je bila močno opita, izredno glasna, vulgarna in neobzirna do drugih gostov. Kljub nočnemu miru so nadaljevali s hrupom ter prihajanjem v sobo in odhajanjem iz nje približno do ene ure zjutraj.

Večkrat smo jih neposredno in resno opozorili, da je čas za nočni mir, da želimo spati in predvsem, da so v sobi otroci, stari 8, 12 in 14 let. Na naša opozorila se niso ustrezno odzvali in s svojim vedenjem niso prenehali.

Situacija je šla tako daleč, da je v skupnem spalnem prostoru prišlo celo do spolnega odnosa, medtem ko smo bili v isti sobi prisotni drugi gostje, vključno z otroki.

V slovenskih planinskih kočah prenočujem že vrsto let in razumem posebnosti skupnih ležišč ter dejstvo, da takšno prenočevanje zahteva precej prilagajanja in strpnosti. Vendar česa podobnega v vseh teh letih še nisem doživel. Menim, da opisani dogodek bistveno presega običajno nevšečnost ali občasno motenje drugih gostov in ga zato želim tudi uradno zabeležiti.

Preden se odločim za kakršnekoli nadaljnje korake, želim dati Domu Planika oziroma njegovemu upravljavcu možnost, da se do dogodka opredeli in pojasni, kako ravnate v tako izrazitih primerih kršenja nočnega miru in pravil skupnega bivanja ter kakšen je predviden postopek za goste, ki se znajdejo v takšni situaciji.

Zato prosim, da me oskrbnik Doma Planika oziroma oseba, odgovorna za delovanje koče, pokliče na [številka umaknjena], da se o dogodku in vašem načinu obravnavanja takšnih primerov pogovorimo.

Zaenkrat ne želim prejudicirati nadaljnjih korakov. Želim pa, da je dogodek uradno evidentiran in da pred nadaljnjim ukrepanjem dobim vaš odziv ter pojasnilo.

Hvala za vaš odziv in pričakujem vaš klic.

Lep pozdrav.

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