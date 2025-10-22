Izvirna dela Mikija Mustra: v animirani film ga je zapeljala Sneguljčica

Naj dvigne roko, kdor ni odraščal ob lisjaku, ki z volkom Lakotnikom in želvakom Trdonjo ves čas uganja vragolije, in kdor se trojice ne spominja z veliko topline in naklonjenosti.

Miki Muster, pionir slovenskega stripa, je za svoje delo, ki še danes vedri generacije Slovencev, leta 2015 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, deset let zatem pa se mu ob 100. obletnici rojstva v prestolnici poklanjata tudi pregledni razstavi.

Bil je zastrupljen

Zvitorepec, ki je prvo objavo doživel v tedniku Poletove podobe in povesti na začetku 50. let, Muster pa ga je nato nepretrgano risal in pisal kar 25 let, resda velja za enega najznamenitejših slovenskih stripovskih junakov, a je le eden v širokem naboru likov in del Mikija Mustra, ki je po študiju kiparstva služboval pri Slovenskem poročevalcu, nato pa kot svobodni umetnik ustvarjal stripe, animirane filme (leta 1960 je režiral in animiral prvi slovenski risani film Puščica), slikanice, televizijske oglase in karikature.

V risanje ga je že pri 12 letih zapeljala ljubezen do animiranega filma; kot se je spominjal, so v Ljubljani tedaj vrteli celovečerni film Sneguljčica in sedem škratov: »Bil sem zastrupljen. Sanjaril sem samo še o tem, da bi tudi jaz ustvarjal risane filme. Vsak košček papirja, vsi robovi šolskih zvezkov so bili porisani s škrati.«

Po študiju kiparstva je služboval pri Slovenskem poročevalcu, nato pa kot svobodni umetnik ustvarjal stripe, animirane filme, slikanice, televizijske oglase in karikature. FOTO: Miloš Švabič/Hrani muzej novejše in sodobne zgodovine

Kot poudarja Barbara Savenc, avtorica razstave Miki Muster, ob 100. obletnici rojstva, ki se danes odpira v Mestnem muzeju Ljubljana, na ogled pa bo do konca februarja, »je bil tedaj zanj in za mnoge druge Disney najpomembnejši zgled. Srečno naključje je hkrati pripomoglo, da je bil v pravem trenutku na pravem mestu: pri Slovenskem poročevalcu kot novinar in ilustrator. Ne smemo pa niti spregledati, da so bila pozna 50. in 60. leta čas televizije: od snemanja prispevkov v živo je Muster s svojo naklonjenostjo risanemu mediju omogočil, da so na slovenski televiziji zaživele ne le risanke, temveč tudi risane reklame.«

Oral je ledino

Ob razstavi v Mestnem muzeju, ki je nastala na pobudo Aleksandra Buha, lastnika Strip.art.nice Buch, v sklopu katere so izšli številni Mustrovi stripi, tudi Zvitorepci v barvah, se 2. decembra v Narodni in univerzitetni knjižnici odpira tudi razstava z naslovom A vi rišete Mikija Mustra?, nastala na pobudo antikvarja in ljubitelja stripov Roka Glavana. Ta poudarja, da je moral Miki Muster »orati ledino, saj pred njim ni bilo podobnega. Seveda imamo pred njim Hinka Smrekarja in Milka Bambiča, a strip je zame le tisti, ki ima oblačke, in to Mustrovi stripi zagotovo imajo. Prav tako se je prvi začel ukvarjati z animacijo, brez šolanja, z neštetimi poskusi, padci in vztrajanjem, da mu je uspelo. Vsem naslednjim ustvarjalcem stripovskih izdaj je bilo potlej lažje. S tem ko je Muster dobil Prešernovo nagrado, pa se je odprla pot slovenskim ustvarjalkam in ustvarjalcem stripa v šolski sistem in znanstvene ustanove. Verjetno si ne moremo predstavljati, kakšen korak je bil, da je SAZU postal založnik stripov.«

2015. je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Dogodivščine Zvitorepca in Trdonje v Afriki, 1955; prva knjižna izdaja s priljubljenima junakoma FOTO: Arhiv Antikvariata Glavan

Razstava Miki Muster, ob 100. obletnici rojstva, postavljena v sodelovanju z umetnikovim sinom Miklavžem Mustrom, bo obiskovalce Mestnega muzeja popeljala skozi Mustrovo življenjsko in ustvarjalno pot, ob tem pa z izbranimi deli in dokumentarnimi predmeti oživila čas, ko je Slovenija zaživela s stripom, risankami in reklamami.

Barbara Savenc poudarja, da so »vključeni predmeti, ki spomnijo na Mustrova otroška leta, pa na navdihujoča leta v Ljubljani, ko je videl Sneguljčico, ter na študijska leta na Akademiji upodabljajočih umetnosti (danes ALUO) in tudi na čas, ko je postal večkratni veteranski prvak v plavanju. Najpomembnejši vidik tokratne razstave pa je, da so na ogled izvirna Mustrova dela; razstavljena je vrsta originalnih perorisb Zvitorepčevega Čudežnega otoka, ki so se v postopku tiskanja stripa večinoma izgubile in so zato izjemna redkost, pa tudi redki ohranjeni kipi in foliji za snemanje reklame oziroma risanke.«

Sanjaril sem samo še o tem, da bi tudi jaz ustvarjal risane filme.

Redki vrlini

Kot poudarja Glavan, je bilo »Mustrovo zvito dajanje človeških vrlin, slabosti in značajev živalskim likom verjetno formula za uspeh, saj se nihče ni mogel pritožiti, da ga je narisal ali se iz njega ponorčeval. Poleg tega je likom dodajal šegavost in samokritičnost, kar pa sta redki človeški vrlini. Skozi oči junakov se je zrcalil svet težav in tegob odraslih, ki so jih stripovski junaki reševali z veščinami in zvitostjo. V knjigah pred tem ali Zvitorepcu sodobnih knjigah je zaznati veliko trpljenja, žrtvovanja, trpkosti. Mustrov drugačni pogled na reševanje zagat pa je bil lahkoten.«

Mustrovi risani junaki Trdonja, Lakotnik in Zvitorepec FOTO: Miki Muster

Kmalu po izhajanju prvih stripov Mikija Mustra smo, pravi Rok Glavan, Slovenci dobili prvo stripovsko revijo Zvitorepec, ki je izhajala med letoma 1966 in 1973. »V tej reviji so bili objavljeni stripi svetovno znanih avtorjev iz preteklosti in sodobnosti, vsi prevedeni v slovenščino. Marsikateri od teh stripov ni nikoli več izšel v kakšni novejši izdaji. Vse to je pozneje odpiralo stripu vrata, ne nazadnje imamo celo slovensko ustavo v stripu, ki jo je izdal Državni zbor RS. Imamo stripovske sejme, zbiralce, dražbe. Ustvarjalci prejemajo najvišja državna priznanja za svojo ustvarjalnost.«

Redke publikacije

Za vse to je temelje položil prav Miki Muster, ki se mu bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici decembra poklonili z razstavo A vi rišete Mikija Mustra?, pod katero se ob Glavanu kot avtor podpisuje še Samo Kristan. Do konca aprila bo predstavljala izbrano gradivo iz bogatih knjižničnih zbirk NUK in donacijo Cirila Galeta, dolgoletnega založnika in poznavalca Mustrovega opusa; občudovali bomo lahko Mustrove stripovske klasike, pa tudi redke publikacije, knjižne ilustracije in originalne risbe, ki razkrivajo avtorjevo mojstrstvo, ustvarjalno širino in predanost risbi. Kot pravi Rok Glavan, gradivo ponuja »vpogled v vpetost Mikija Mustra v časovni in prostorski okvir takratnega stripovskega dogajanja. Na razstavah se je pojavljal skupaj z velikimi imeni takratnih ustvarjalcev stripa – starejšega Andrije Maurovića in znanih stripovskih avtorjev njegove generacije, na primer Julia Radilovića Julesa.«

Originalna ilustracija plakata za revijo Zvitorepec,1966 FOTO: Arhiv Antikvariata Glavan

Razstava namenja posebno mesto tudi Mustrovemu delu na področju animiranega filma, pri tem pa se vsebinsko dopolnjuje z razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana. Obe se vpenjata v širše praznovanje mojstrovega rojstva in tudi izdajo znamke z motivom junaka Gulikoža, ki jo je na začetku leta izdala Pošta Slovenije, novembra pa bo Banka Slovenije izdala kovanec za dva evra, na katerem bodo upodobljeni Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik.