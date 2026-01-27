  • Delo d.o.o.
BURNO

Izvršbe nad socialno pomočjo delijo Slovenijo: »Prenehajte z izsiljevanjem« Tahiroviću sporoča Mesojedec

Predsednik Romske zveze Slovenije Umbrella o odvzemu socialne varnosti, Ljudska iniciativa Dolenjske vrača z odprtim pismom.
Silvo Mesojedec in Haris Tahirović FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Osebni Arhiv

Haris Tahirović FOTO: Osebni Arhiv

Silvo Mesojedec. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda 

Romsko naselje Brezje-Žabjak pri Novem mestu. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 27. 1. 2026 | 11:49
 27. 1. 2026 | 11:53
5:48
Predsednik Romske zveze Slovenije Umbrella – Dežnik Haris Tahirović je javno zapisal, da je bilov Sloveniji  1270 romskih družin z eno samo politično odločitvijo potisnjenih v absolutno revščino. Odvzem socialne varnosti, ki je bila njihov edini vir preživetja, pomeni zavestno in sistemsko nasilje države nad najranljivejšo skupino v državi.

»Predsednik Vlade RS, Robert Golob, je izbral romsko skupnost kot žrtveno jagnje za zbiranje političnih točk. Dogodki zadnjih mesecev so bili izrabljeni kot izgovor za kolektivno kaznovanje skupnosti, ki je že desetletja tarča segregacije, institucionalne diskriminacije in izključevanja iz osnovnih družbenih tokov,« je tako navedel.  Tako imenovana Šutarjeva zakonodaja in politika vlade sta romsko skupnost potisnili stoletja nazaj. Starejši, bolni in otroci so ostali brez hrane, brez vode in brez elektrike. Otroci so danes lačni zaradi odločitev države, ki se navzven predstavlja kot socialna in demokratična,« je bil oster. 

Romi protestirajo zaradi izvršb na socialno pomoč: »Mi smo žrtveno jagnje za Golobovo zbiranje političnih točk!«

Mesojedec: »Prenehajte z izsiljevanjem«

Na njegovo izjavo se je prav tako ostro odzvala Ljudska iniciativa Dolenjske. Njen koordinator Silvo Mesojedec je tako poslal javnosti odprto pismo. 

Iz odprtega pisma Ljudske iniciative Dolenjske

1. Ne gre za kolektivno kaznovanje, ampak za individualno odgovornost.
Tako imenovana "Šutarjeva zakonodaja" ni naperjena proti Romom kot etnični skupini. Naperjena je proti vsem državljanom, ki sistematično kršijo zakone in se izogibajo plačilu kazni za svoje prekrške. Če se je med 1.270 družinami, ki so se soočile z izvršbo, znašlo nesorazmerno veliko romskih družin, to ni dokaz "institucionalnega rasizma" države. To je dokaz o katastrofalni neučinkovitosti dosedanjih politik znotraj romske skupnosti in o alarmantnem obsegu kršitev, ki so ga dolga leta tolerirale tako državne institucije kot, očitno, tudi vi kot vodstvo romske skupnosti.

2. Socialna varnost ni brezpogojna pravica do kršenja zakonov.
Vaša trditev, da je država družinam odvzela "edini vir preživetja," je cinična manipulacija. Država ni odvzela socialne pomoči; z izvršbo je posegla na prejemke, da bi poravnala dolgoletne, neplačane dolgove iz naslova kazni. Ali želite sporočiti, da mora imeti pripadnik romske skupnosti pravico do socialne pomoči, hkrati pa tudi imuniteto pred posledicami svojih dejanj, kot so divja vožnja, nasilništvo ali uničevanje tuje lastnine? V kakšni državi bi radi živeli, gospod Tahirović? V državi, kjer zakon velja za ne-Rome, za Rome pa ne?

3. Kdo je resnično potisnil otroke v stisko?
Pravite, da so otroci danes lačni zaradi odločitev države. To je laž. Otroci so v stiski zaradi neodgovornih odločitev svojih staršev, ki so s ponavljajočimi se prekrški ustvarili dolgove, ki so zdaj prišli na vrsto za plačilo. Resnična sramota je, da vodstvo romske skupnosti namesto poziva k odgovornosti staršem raje kaže s prstom na državo, ki je končno začela delati red.

Namesto da bi se vprašali, zakaj ti starši niso poravnali kazni, zakaj ne pošiljajo otrok v šolo ali zakaj niso vključeni v delovno aktivacijo, raje ustvarjate mednarodni škandal. S tem branite status quo, ki najbolj škodi prav otrokom. Otrok ne bo rešila socialna pomoč, ampak obvezna izobrazba in življenje v okolju, kjer sta delo in spoštovanje zakonov vrednoti.

4. Vaša odgovornost kot vodje.
Namesto da bi romsko skupnost vodili po poti integracije, izobraževanja in prevzemanja odgovornosti, jo s takšnimi izjavami potiskate v vlogo večne žrtve. To je lažja pot, a je pot v nadaljnjo izolacijo in revščino.

Kje ste bili, ko so prebivalci Dolenjske in Bele krajine opozarjali na nasilje in strah? Kje je bil vaš glas, ko so romski otroci nehali hoditi v šolo? Kje so vaši programi za delovno aktivacijo? Lažje je obtožiti Roberta Goloba in državo rasizma, kot pa pogledati v ogledalo in priznati lasten neuspeh pri vodenju skupnosti v boljšo prihodnost.

»Vašo javno izjavo sem prebral z veliko mero zaskrbljenosti. Ne zaradi vaše grožnje z mednarodnimi inštitucijami, temveč zaradi zavestnega in nevarnega zavajanja, s katerim skušate osebno odgovornost posameznikov preleviti v zgodbo o kolektivni krivici in rasizmu. Uporabljate težke besede: "absolutna revščina", "sistemsko nasilje", "žrtveno jagnje", "kolektivno kaznovanje na etnični osnovi", "anticiganizem". To je retorika izsiljevanja, ki namenoma ignorira bistvo problema,« je navedel.

image_alt
Romi o izvršbah na denarno socialno pomoč: »Varnosti ne bo, lačni ljudje bodo kradli«

Poziva Tahirovića, da naj preneha »s politiko izsiljevanja in ustvarjanja konflikta. Zahtevajte srečanje z vlado, a ne zato, da bi dosegli ponovno nekaznovanost za kršitelje. Zahtevajte takojšnjo pomoč v naravi (hrana, plačilo položnic) za vse družine, ki so se znašle v stiski, da otroci ne bodo trpeli. Uvedbo obveznih programov delovne aktivacije in javnih del za vse delovno sposobne prejemnike socialne pomoči. Strogo pogojevanje socialnih transferjev z rednim pošiljanjem otrok v šolo. To je pot naprej. Vaša trenutna pot pa vodi le nazaj v preteklost, ki jo tako radi omenjate. In za to preteklost ne bo odgovorna vlada RS, ampak vi, ki se oklepate vloge žrtve, namesto da bi prijeli za delo in odgovornost.«

