Izžrebana je bila rekordna šestica v igri Loto, znano, kje je bila vplačana dobitna kombinacija

Za nekoga je danes srečen dan. V današnjem žrebanju igre Loto je bila namreč izžrebana šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra, kar je po besedah Loterije Slovenija rekord. Dobitna kombinacija je bila 1-6-11-16-22-38. Kot so zapisali na Loteriji Slovenije, je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si. Omenjeni znesek sicer ne bo v celoti pripadel osebi, ki je vplačala dobitno kombinacijo, saj se bo od njega odbil davek. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,9 evra (tega prejme občina stalnega prebivališča dobitnika) bo tej osebi ostalo 1.980.386,20 evra. Dobitek mora prevzeti do 5. marca 2026.

Dosedanja rekordna šestica je bila po besedah Loterije Slovenija izžrebana 4. aprila 2024, vredna je bila 1,9 milijona evrov. Tako kot današnjo je tudi tisto dobitnik vplačal na spletni strani loterija.si. Kot so še sporočili z Loterije Slovenija, je bila današnja rekordna šestica že deveta vplačana šestica od prenove igre Loto ter tretja vplačana šestica letos.