Izžrebana je bila šestica! Tokratna je bila zelo visoka, poglejte, kje je bila vplačana dobitna kombinacija

Loterija Slovenija je sporočila, da je bila v nocojšnjem žrebanju igre Loto izžrebana šestica. Ker kar nekaj žrebanj ni bila izžrebana (nazadnje je bila 29. julija) je bila tokrat vredna kar 838.340,90 evra. Tokrat dobitno kombinacijo sestavljajo številke 2, 17, 22, 26, 33 in 41. Tako kot že dvakrat letos, je bila tudi v tem žrebanju dobitna kombinacija vplačana v Kranju. Srečnež oziroma srečnica ne bo dobil oziroma dobila celotnega navedenega zneska. Od njega je treba odšteti 15-odstotni davek, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča te osebe.

To je že šesta šestica letos. Dobitni listek za prvo, ki je bila vredna kar 2.050.615,10 evra, je bil vplačan v Slovenski Bistrici. Naslednji dobitni pa so bili vplačani dvakrat v Kranju, v Ljubljani in na Ravnah na Koroškem.