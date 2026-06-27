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Jadran postaja vrtec morskih psov: pri Rogoznici na Hrvaškem ujeli velikega belega

Raziskave kažejo, da se prisotnost teh živali v zadnjih letih povečuje.
Veliki beli velja za najnevarnejšega morskega psa. Foto: Guliver/Getty Images
Veliki beli velja za najnevarnejšega morskega psa. Foto: Guliver/Getty Images
Janez Mužič
 27. 6. 2026 | 05:00
6:54
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Pred letošnjo kopalno sezono so se novice o morskih psih v naših koncih sveta vrstile druga za drugo. Medtem ko morskega psa, ki kroži okoli plena, pred dnevi naj ne bi posneli v Jadranskem morju pri otoku Hvar, temveč v Tirenskem morju na oni strani italijanskega škornja, pa so hrvaški znanstveniki sporočili, da je bil morski pes, ki so ga septembra 2023 ujeli v Jadranskem morju pri Rogoznici v severni Dalmaciji, res veliki beli morski pes (Carcharodon carcharias). Tako je dognala skupina 20 strokovnjakov z vsega sveta, prispevek pa je zdaj objavila revija Journal of Marine Science and ...
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