Jadran postaja vrtec morskih psov: pri Rogoznici na Hrvaškem ujeli velikega belega

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Raziskave kažejo, da se prisotnost teh živali v zadnjih letih povečuje.

Pred letošnjo kopalno sezono so se novice o morskih psih v naših koncih sveta vrstile druga za drugo. Medtem ko morskega psa, ki kroži okoli plena, pred dnevi naj ne bi posneli v Jadranskem morju pri otoku Hvar, temveč v Tirenskem morju na oni strani italijanskega škornja, pa so hrvaški znanstveniki sporočili, da je bil morski pes, ki so ga septembra 2023 ujeli v Jadranskem morju pri Rogoznici v severni Dalmaciji, res veliki beli morski pes (Carcharodon carcharias). Tako je dognala skupina 20 strokovnjakov z vsega sveta, prispevek pa je zdaj objavila revija Journal of Marine Science and ...