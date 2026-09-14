Pri Črnomlju našli ostanke človeškega okostja in tri čelade

Novomeški policisti so kosti že zavarovali in odredili nadaljnjo analizo. Okostje po prvih ocenah izvira iz obdobja druge svetovne vojne ali časa neposredno po njej, so sporočili s PU Novo mesto.

Jamarji so v soboto dopoldne obvestili črnomaljske policiste o nenavadni najdbi. Člani društva so v jami našli tri manjše človeške lobanje in eno stegnenico. Poleg kosti so odkrili tudi tri vojaške čelade. Policisti so najdene ostanke nemudoma zavarovali in jih bodo v kratkem prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano.

Preiskovalci so brezno začasno zapečatili zaradi nadaljnje preiskave in o dogodku obvestili vse pristojne organe, so pojasnili na novomeški policijski upravi (PU). Kosti po prvih policijskih podatkih izvirajo iz časa druge svetovne vojne ali obdobja tik po njenem zaključku. Jamarji so isto jamo nazadnje čistili in pregledovali leta 1962. Takrat teh kosti niso opazili. Ob tokratni čistilni akciji so namreč člani društva jamo očistili veliko globlje in tako odkrili ostanke, so sporočili s policije.