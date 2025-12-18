V Sloveniji ni malo ljudi, ki se pri gradbenih projektih srečujejo s preprekami, zamudami, slabo izvedbo del ali nenavadnimi cenami. Jan Macarol je na družbenih omrežjih razgrnil svojo izkušnjo s sanacijo 70 kvadratnih metrov velike terase. Cena? Skoraj 1.000 evrov na kvadratni meter. Sprva je pričakoval korektno izvedbo del, potem pa se soočil z realnostjo, ki jo opisuje kot sistemsko napako in celo obliko organiziranega izčrpavanja. Njegova objava izraža frustracijo nad tem, kar doživlja kot nerazumno ceno, nestrokovno izvedbo in odsotnost odgovornosti vseh vpletenih. Opozarja, da ni pravega nadzora nad delom, ki bi moralo biti opravljeno po fazah: obrtnik naj bi si obračunaval 1.500 evrov mesečno, ne glede na napredek del. Izvajalec del naj bi po njegovih navedbah uporabljal materiale, ki med seboj niso kompatibilni ali ustrezni, kar naj bi uničevalo konstrukcijo. Sam projekt naj bi bil v celoti izveden brez strokovne odgovornosti ali nadzora.

»Ali pravna država sploh deluje?«

Macarol opozarja še na vlogo upravnika, ki naj bi iz rezervnega sklada plačeval delo in material, ne da bi se poglobil v kakovost izvedbe. O dogajanju je obvestil tudi pravne strokovnjake in se, kot pravi, odpravil na »crash test« pravnega sistema. V svojem zapisu postavi ostro vprašanje: Ali mehanizmi pravne države v Sloveniji sploh še delujejo, ali pa smo že prešli v stanje kaosa in samovolje? Napoveduje, da bo svoje izkušnje prenesel tudi na pravno raven in preveril, ali sistem ponuja varovala proti nepravilnostim, ki jih opisuje. Zgodbo zaključuje z ironičnim povabilom h gledanju nadaljevanja, saj bo dogajanje po njegovem mnenju tragikomedija. Ob tem pa dodaja, da gre za resno preizkušnjo odnosa med državljanom in državo.