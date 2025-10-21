Janez Janša čestita za pokončnost, Asta Vrečko jezna, »ker govor ni povšeči občinskim veljakom«

Občina Vrhnika je bila glavna podpornica Cankarjeve nagrade od samega začeta tj. leta 2019, saj je bila celotna nagrada dobitnikom priznanj financirana izključno iz proračuna Občine Vrhnika. Izključna donatorka Cankarjeve nagrade je bila torej Občina Vrhnika. V letu 2025 je Občina podprla Cankarjevo nagrado v finančni vrednosti 8.000 evrov, kolikor je znašala tudi višina nagrade, ki jo je prejela nagrajenka Barbara Korun. Poleg tega je Občina Vrhnika podprla prireditev tudi z omogočanjem prostora za izvedbo prireditve v Cankarjevem domu na Vrhniki, kjer se za dvorano plača najem. Ter praktično edina po svojih kanalih obveščala o dogodku ter o njem obširno poročala.

Dejstvo je, da je nagrado donirala občina in ne Ministrstvo za kulturo ali katero koli drugo ministrstvo ali katera koli druga ustanova. Kot donatorji nagrade in ne ustanovitelji nagrade, samostojno odločamo komu in koliko ter kam bomo donirali občinski denar.

Vrsto let smo podpirali Cankarjevo nagrado in pričakovali s strani organizatorjev več, na kar smo večkrat opozorili – spremljali smo slabo obiskanost dogodka, scenarij dogodka se ni veliko spreminjal in medijsko poročanje je bilo izjemno slabo pokrito. Želeli smo, da bi bil dogodek prepoznan celi državi, a postaja očitno prepoznaven zdaj, ko smo se umaknili kot donatorji in se želi zadevo spolitizirati.

O smotrnosti sodelovanja smo razmišljali že nekaj časa in na pomanjkljivosti tudi opozarjali. Scenaristi prireditve pa so očitno raje prostor izrabili za politično obračunavanje in ne za to, kar je namen dogodka, kot je zapisano na strani cankarjeva-nagrada.si: poklon velikemu slovenskemu književniku in hkrati priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Občina Vrhnika si je prizadevala zgolj za to, da se poveličuje kultura v najširšem pomenu besede in ne, da se tudi to spolitizira. Kar se sedaj z določenimi zapisi v medijih tudi dogaja.

Občina Vrhnika oziroma Zavod Ivana Cankarja vse leto pripravlja prireditve, ki so posvečene rojaku Ivanu Cankarju. V letu 2026, ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja, bo občina namenila dodatna izdatna sredstva za izvedbo prireditev, čeprav Ministrstvo za kulturo ni potrdilo leta 2026 kot Cankarjevega leta in je naš predlog gladko zavrnilo.

V predlogu proračuna Občine Vrhnika za leto 2026 in 2027 še vedno ostaja identični znesek tj 8.000 €, ki pa ga bo občina podelila pod svojimi pogoji.

Občina Vrhnika ne bo podlegla političnim pritiskom Ministrstva za kulturo oz. njene ministrice, ki za Cankarjevo nagrado do zdaj niso namenili niti centa. Občina Vrhnika tako kulturo kot Cankarjevo leto z vsemi prireditvami in nagradami vred podpira zelo konkretno – s finančnimi sredstvi, podporo kulturnim organizacijam in kulturnim društvom. Zato zavračamo vse očitke, ki se pojavljajo v javnosti na račun Občine Vrhnika. Če pa bodo ustanovitelji s tem načinom spodbudili državne institucije ter druge organizacije, da podprejo Cankarjevo nagrado, jim ob tem čestitamo in želimo še obilo uspeha.