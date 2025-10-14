Janez Janša, kot ga še ne poznate: poglejte, kaj je počel v Prekmurju (FOTO in VIDEO)

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je zadnjih nekaj prijetnih in lepih jesenskih dni izkoristil za obiske idiličnih slovenskih krajev ter druženje z lokalnimi prebivalci. Odpravil pa se je v enega najlepših koncev naše deželice – na njen skrajni severovzhod. Prekmurje je znano po svojih naravnih lepotah, odlični kulinariki in prijaznih ljudeh, predvsem o slednjem se je lahko na lastne oči prepričal tudi Janša, ko je v Kuzmi obiskal Dom starejših občanov.

Varovanci so ga toplo sprejeli in z njim z veseljem poklepetali, mu zaupali kakšno tegobo, denimo, da je težko priti do prostega mesta v tovrstnih domovih, z njim pa so se tudi pošalili in mu pokazali, kako preživljajo prosti čas. Janez Janša, ki je zadnji teden izgubil mesto najbolj priljubljenega politika na desnem polu, je nato obiskal še turistično kmetijo v bližnjih Rogašovcih ter z največjim veseljem poskusil domači med ter se podružil z domačimi živalmi, ki jih na kmetiji ne manjka. Čeprav je za obisk turistične kmetije izbral elegantno obleko, predsednika stranke SDS to ni ustavilo, da ne bi potrepljal ljubke mlade kravice, ki je radovedno prišla pogledat, kdo je novi obiskovalec.

Janez Janša in njegovi kolegi iz SDS pa niso edini, ki te dni obiskujejo potencialne volivce na prihajajočih državnozborskih volitvah. Del ekipe NSi se je tako mudil v Domu starejših občanov Logatec in DEOS Center starejših Cerknica, v okolici Cerknice so obiskali ekološko kmetijo, ki jih je povsem navdušila, obisk pa so opisali kot »idiličen, srčen in poln ljubezni«. Anže Logar, ustanovitelj stranke Demokrati., se je medtem družil nekje vmes, v Ponikvah pri Žalcu se je udeležil praznovanja 100. obletnice cerkve sv. Pankracija.