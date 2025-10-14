  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBISK

Janez Janša, kot ga še ne poznate: poglejte, kaj je počel v Prekmurju (FOTO in VIDEO)

Člani več strank so sončne jesenske dni izkoristili za obiske različnih koncev Slovenije.
Janez Janša je med obiskom užival. FOTO: Dokumentacija Dela
Janez Janša je med obiskom užival. FOTO: Dokumentacija Dela
S. N.
 14. 10. 2025 | 16:15
 14. 10. 2025 | 16:58
1:57
A+A-

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je zadnjih nekaj prijetnih in lepih jesenskih dni izkoristil za obiske idiličnih slovenskih krajev ter druženje z lokalnimi prebivalci. Odpravil pa se je v enega najlepših koncev naše deželice – na njen skrajni severovzhod. Prekmurje je znano po svojih naravnih lepotah, odlični kulinariki in prijaznih ljudeh, predvsem o slednjem se je lahko na lastne oči prepričal tudi Janša, ko je v Kuzmi obiskal Dom starejših občanov.

Varovanci so ga toplo sprejeli in z njim z veseljem poklepetali, mu zaupali kakšno tegobo, denimo, da je težko priti do prostega mesta v tovrstnih domovih, z njim pa so se tudi pošalili in mu pokazali, kako preživljajo prosti čas. Janez Janša, ki je zadnji teden izgubil mesto najbolj priljubljenega politika na desnem polu, je nato obiskal še turistično kmetijo v bližnjih Rogašovcih ter z največjim veseljem poskusil domači med ter se podružil z domačimi živalmi, ki jih na kmetiji ne manjka. Čeprav je za obisk turistične kmetije izbral elegantno obleko, predsednika stranke SDS to ni ustavilo, da ne bi potrepljal ljubke mlade kravice, ki je radovedno prišla pogledat, kdo je novi obiskovalec.

Janez Janša in njegovi kolegi iz SDS pa niso edini, ki te dni obiskujejo potencialne volivce na prihajajočih državnozborskih volitvah. Del ekipe NSi se je tako mudil v Domu starejših občanov Logatec in DEOS Center starejših Cerknica, v okolici Cerknice so obiskali ekološko kmetijo, ki jih je povsem navdušila, obisk pa so opisali kot »idiličen, srčen in poln ljubezni«. Anže Logar, ustanovitelj stranke Demokrati., se je medtem družil nekje vmes, v Ponikvah pri Žalcu se je udeležil praznovanja 100. obletnice cerkve sv. Pankracija.

Več iz teme

Janez JanšaSlovenijaPrekmurjeSDS
ZADNJE NOVICE
17:15
Bulvar  |  Zanimivosti
VEČ VRST TVEGANJA

To bizarno vadbo mnogi kujejo v zvezde, a škoduje zdravju

Kvadrobika je najnovejša telovadna smernica.
14. 10. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Ni slabega vremena, le neprimerna oprema je

Dobra združuje udobje, zaščito pred vremenskimi vplivi in varnost.
14. 10. 2025 | 17:00
16:59
Novice  |  Svet
NACIONALNA GARDA TEKSASA

Odpoklicali predebele vojake: »Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi«

Obrambni minister Pete Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil.
14. 10. 2025 | 16:59
16:41
Novice  |  Svet
POKOL VSEM NA OČEH

Zdaj še nad svoje: Hamas pozval ljudi, naj gledajo javne usmrtitve domnevnih kolaborantov (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi teroristična organizacija demonstrirala moč in širila strah.
14. 10. 2025 | 16:41
16:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE V PROMETU

Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.
14. 10. 2025 | 16:31
16:20
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025 | 16:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki