Janez Janša spregovoril odkrito: Slovencem razkril, kdaj odhaja v pokoj

V primeru zmage na volitvah si želi oblikovati vlado s stabilno večino, je poudaril v pogovoru za Dnevnik. Po njegovih besedah bi takšno večino predstavljalo najmanj 46 poslancev SDS skupaj s političnim blokom okoli NSi in sorodnih strank. Takšni koaliciji bi se lahko pridružila tudi katera druga stranka, vendar Janša ne podpira modela vlade, v kateri bi majhna stranka s štirimi ali petimi poslanci odločala o ravnotežju oblasti.

Janša je ob tem dodal, da so takšne politične situacije v preteklosti že doživeli, zato po njegovem mnenju v prihodnje ne bi bilo smiselno oblikovati vlade, ki bi bila odvisna od ene majhne parlamentarne skupine. V intervjuju se je dotaknil tudi političnega tekmeca Anžeta Logarja, za katerega meni, da bi lahko s svojo politično pozicijo posredno pomagal ohraniti sedanjo vlado pod vodstvom Roberta Goloba. Po njegovih besedah so aktualne ankete pokazale, da bi prav takšen scenarij lahko omogočil ponovno oblikovanje leve vlade.

Ko bo svoje politično delo opravil, se bo umaknil iz politike

Spregovoril je tudi o svoji prihodnosti in morebitni upokojitvi. Poudaril je, da se bo, ko bo svoje politično delo opravil, umaknil iz politike.