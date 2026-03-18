Janez Janša potrdil sestanek z Izraelci na Trstenjakovi

Potem ko je predsednik vlade Robert Golob zaradi poti v Bruselj odpovedal soočenje na Planet TV, je predsednik SDS Janez Janša v oddaji nastopil brez neposrednega soočenja z glavnim političnim tekmecem. Pomemben del pogovora je bil namenjen prav vprašanjem domnevnega tujega vmešavanja in očitkom o povezavah z izraelskim podjetjem Black Cube. Na navedbe, da naj bi se predstavniki podjetja Black Cube zadrževali tudi na Trstenjakovi ulici, kjer ima sedež SDS, je najprej odgovarjal z relativizacijo pomena teh informacij. O enem izmed omenjenih posameznikov je priznal, da ga pozna že dlje časa.

Potrdil sestanek na Trstenjakovi

V pogovoru je potrdil, da se je srečal z enim izmed vodilnih predstavnikov izraelskega podjetja Black Cube, Gioro Eilandom, pri čemer natančnega datuma ni znal navesti: »Ne vem točno, ali na te datume ali ne.« Ob tem je dejal, da naj bi imela Sova na Trstenjakovi ulici tako imenovano »konspirativno stanovanje«, torej skrivno lokacijo, prek katere naj bi po njegovih besedah spremljala dogajanje in obiske na sedežu SDS. Čeprav uradne informacije govorijo o zaznanem delovanju tujih akterjev in potencialnem vplivanju na volitve, Janša očitke o povezavi s svojo stranko zavrača in jih razume kot del političnega obračuna v sklepnem delu kampanje.