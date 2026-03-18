Janez Janša potrdil sestanek z Izraelci na Trstenjakovi

Potem ko je predsednik vlade Robert Golob zaradi poti v Bruselj odpovedal soočenje na Planet TV, je predsednik SDS Janez Janša v oddaji nastopil brez neposrednega soočenja z glavnim političnim tekmecem. Pomemben del pogovora je bil namenjen prav vprašanjem domnevnega tujega vmešavanja in očitkom o povezavah z izraelskim podjetjem Black Cube. Na navedbe, da naj bi se predstavniki podjetja Black Cube zadrževali tudi na Trstenjakovi ulici, kjer ima sedež SDS, je najprej odgovarjal z relativizacijo pomena teh informacij. O enem izmed omenjenih posameznikov je priznal, da ga pozna že dlje časa.
V pogovoru je potrdil, da se je srečal z enim izmed vodilnih predstavnikov izraelskega podjetja Black Cube, Gioro Eilandom, pri čemer natančnega datuma ni znal navesti: »Ne vem točno, ali na te datume ali ne.« Ob tem je dejal, da naj bi imela Sova na Trstenjakovi ulici tako imenovano »konspirativno stanovanje«, torej skrivno lokacijo, prek katere naj bi po njegovih besedah spremljala dogajanje in obiske na sedežu SDS. Čeprav uradne informacije govorijo o zaznanem delovanju tujih akterjev in potencialnem vplivanju na volitve, Janša očitke o povezavi s svojo stranko zavrača in jih razume kot del političnega obračuna v sklepnem delu kampanje.
Spomnimo, v zadnjih dneh je slovensko politično prizorišče pretresla afera, povezana z izraelskim podjetjem Black Cube, ki je v preteklosti že sodelovalo v spornih operacijah zbiranja informacij in prikritih snemanj v več državah. Po informacijah, s katerimi je bil seznanjen državni vrh, naj bi se njihovi operativci v Sloveniji mudili večkrat v zadnjih mesecih, pri čemer obstajajo tudi indici, da naj bi bile njihove aktivnosti povezane z notranjepolitičnim dogajanjem.
Afero so dodatno zaostrili anonimno objavljeni posnetki, ki so se pojavili na spletu. Pristojni organi za zdaj javno še niso potrdili vseh okoliščin nastanka posnetkov, prav tako ostaja odprto vprašanje, kdo jih je posnel in s kakšnim namenom so bili objavljeni.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je ob tem opozorila na možnost tujega vmešavanja v volilni proces, pri čemer naj bi šlo po nekaterih ocenah za del širše operacije zbiranja informacij. V političnem prostoru so se zato pojavila tudi vprašanja o morebitnih naročnikih teh aktivnosti iz Slovenije, kar pa za zdaj ostaja brez uradne potrditve. Premier Robert Golob je dogajanje označil za resno grožnjo demokratičnim procesom in poudaril, da mora država zaščititi svojo suverenost.