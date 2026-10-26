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ZAPIS NA DRUŽBENEM OMREŽJU X

Janez Janša se je oglasil po volitvah v Srbiji, za to državo ima eno posebno zahtevo

Na družbenem omrežju se je danes na volitve odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp
Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp
STA, M. J.
 26. 10. 2026 | 16:57
 26. 10. 2026 | 16:58
2:44
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Morebitno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili, je premier Janez Janša danes zapisal na omrežju X, potem ko je v nedeljo na parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista. Ob tem je podporo napredku Srbije v EU pogojil z izročitvijo arhivov Udbe, povezanih s Slovenijo.

»Eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili,« je danes na družbenem omrežju X zapisal Janša. »Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je še dodal Janša, ki je svojemu zapisu pripel še objavo pisatelja Igorja Omerze.

Slednji je navedel izjavo evropske komisarke za širitev Marte Kos, ki je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so vrata v EU odprta. Omerza je ob tem zapisal, da morajo v Srbiji najprej odpreti arhive zvezne in srbske Udbe ter vojaškega KOS, nad čemer pa da evropska komisarka ne bo navdušena. Omerza je napisal knjigo o Kos z naslovom Komisarka, v kateri med drugim navaja, da je Kos na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sodelovala z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV).

Študentski listi čestital tudi Zoran Janković

Na družbenem omrežju Facebook je študentski listi danes za zmago čestital ljubljanski župan Zoran Janković ter ji zaželel »uspešen razvoj Srbije«. Dodal je, da so volitve v Srbiji z rekordno udeležbo pokazale, da je bil to resnično praznik demokracije. Izrazil je tudi veselje, da so potekale v mirnem vzdušju. Janković je sicer v začetku lanskega leta, ko so se v Srbiji krepili študentski protesti in blokade fakultet zaradi padca nadstreška na novosadski železniški postaji, v pismu izrazil podporo takrat še predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ljubljanski župan je Vučića takrat označil za svojega dobrega prijatelja. Dodal je tudi, da bi prebivalci Srbije šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti »videli, kaj so imeli«.

Po doslej objavljenih podatkih srbske republiške volilne komisije (RIK) je Študentska lista na parlamentarnih volitvah osvojila 52,65 odstotka glasov, lista Aleksandar Vučić - Združena Srbija, zbrana okoli Srbske napredne stranke (SNS), pa 39,22 odstotka, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

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