Janez Janša spomnil na partnerstvo s SD, poziva k sodelovanju, čaka pa še njihov odgovor

V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v Resnici še odločajo. Vabilo k partnerstvu je premier Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. S košarico so se prvi odzvali v Levici in Vesni ter nato v Gibanju Svoboda. Oboji so med drugim dokument ocenili kot vsebinsko prazen. Ta teden je vstop v partnerstvo zavrnilo tudi predsedstvo SD. Predsednik stranke Matjaž Han je ob tem napovedal, da bodo sodelovali pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, saj da razumejo svojo odgovornost.

Še najboljši izplen pri ponujenem sodelovanju bi si tako Janša lahko obetal v formalno opozicijski Resnici, ki pa je doslej glasovala skladno z vladno koalicijo. A v stranki odločitve o tem še niso sprejeli. Njen predsednik Stevanović je v sredo v izjavi v DZ dejal, da prepušča odločitev organom stranke, na vprašanje, kam se nagibajo, pa je dejal, da zares ne ve in da so »stvari vedno pol-pol«. Ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo »posebne potrebe, da podpisujemo karkoli«. »Če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja, mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali s SDS,« je pojasnil.

Premier Janša tudi v govoru na državni proslavi

Ponujenega partnerstva se je premier Janša dotaknil tudi v govoru na državni proslavi na predvečer dneva državnosti. Kot je dejal, ni nobeno naključje, da je bilo prav obdobje partnerstva za razvoj, ki ga je njegova prva vlada sklenila z opozicijsko SD, »najuspešnejše obdobje Slovenije od časov osamosvojitve«. Ob tem je bil kritičen do dela politike, ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. »Še več. Roko sodelovanja zavrača celo takrat, ko je ponujena njemu in je v opoziciji,« je dodal.