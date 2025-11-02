Janez Janša opisal, kaj naj bi se zgodilo usodne noči v Novem mestu, ko je umrl Aleš Šutar (VIDEO)

Prvak stranke SDS Janez Janša je bil danes gost na Planet TV-ju, kjer je pokomentiral dogodke pri nas. Med drugim je govoril tudi o nedavni tragediji v Novem mestu, v kateri je življenje izgubil Aleš Šutar.

Po omenjeni tragediji se je v Novem mestu odvil večji protest. »Vstal je narod. Ljudem je bilo dovolj,« je vstajo pokomentiral Janša. Reakcija premierja Roberta Goloba, ki je po tragediji napovedal drastične ukrepe, mu ni bila všeč: »Njegova reakcija je bila takšna kot ob poplavah. Saj bomo naredili sto hiš na mesec, potem pa še ene hiše niso naredili. Približno tako je tudi s temi ukrepi, ki so zdaj napovedani.«

Janši se ne zdi v redu, da bi bila vojska skupaj s policijo v Romskih naseljih. »To je neumnost,« je dejal. Na vprašanje novinarja »zakaj«, pa je nadaljeval: »Zaradi tega, ker vojska nima pooblastil, kot jih ima policija. Lahko se jih deloma podeli v izrednih razmerah, ampak nismo v izrednih razmerah. Tisto, kar je potrebno, je to, da policija opravlja svoje delo in da je levičarji ne zaustavljajo pri tem in da jih nevladniki ob tem ne zmerjajo za fašiste.«

Slišal, kaj naj bi se zgodilo usodno noč

Janša je govoril o tem, kaj je slišal, da se je dogajalo tiste tragične noči v Novem mestu. »Tam je bilo veliko ljudi. To je bila zabava in je polno prič. Očitno je tudi, glede na to, da se je nasilje že prej dogajalo, da tukaj ni šlo samo za enega posameznika. Aretiran je bil pa samo en sam. (...) Po pogrebu, kjer je bilo zelo žalostno, je tam do nas prišla skupina mladeničev in dva sta dejala, da to kar mi vidimo, da to ni tisto, kar se je v lokalu dogajalo,« je dejal Janša in nadaljeval: »Dva sta zelo natančno opisovala, kaj se je vse tam dogajalo, praktično cel večer. Sta tudi dejala, da je skupina Romov obstopila gospoda Šutarja, torej je bila skupina, in da ga je eden izmed njih udaril in da to zagotovo ni bil ta, ki je aretiran in v priporu, ampak nekdo drug.«