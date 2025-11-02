  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GOST V ODDAJI

Janez Janša opisal, kaj naj bi se zgodilo usodne noči v Novem mestu, ko je umrl Aleš Šutar (VIDEO)

Prvak SDS je bil gost na Planet TV-ju. V studiu je tudi kritiziral Roberta Goloba.
Janez Janša je bil gost na Planet TV-ju. FOTO: Planet TV/zaslonska slika
Janez Janša je bil gost na Planet TV-ju. FOTO: Planet TV/zaslonska slika
M. J.
 2. 11. 2025 | 20:02
 2. 11. 2025 | 20:38
2:24
A+A-

Prvak stranke SDS Janez Janša je bil danes gost na Planet TV-ju, kjer je pokomentiral dogodke pri nas. Med drugim je govoril tudi o nedavni tragediji v Novem mestu, v kateri je življenje izgubil Aleš Šutar.

Po omenjeni tragediji se je v Novem mestu odvil večji protest. »Vstal je narod. Ljudem je bilo dovolj,« je vstajo pokomentiral Janša. Reakcija premierja Roberta Goloba, ki je po tragediji napovedal drastične ukrepe, mu ni bila všeč: »Njegova reakcija je bila takšna kot ob poplavah. Saj bomo naredili sto hiš na mesec, potem pa še ene hiše niso naredili. Približno tako je tudi s temi ukrepi, ki so zdaj napovedani.«

Janši se ne zdi v redu, da bi bila vojska skupaj s policijo v Romskih naseljih. »To je neumnost,« je dejal. Na vprašanje novinarja »zakaj«, pa je nadaljeval: »Zaradi tega, ker vojska nima pooblastil, kot jih ima policija. Lahko se jih deloma podeli v izrednih razmerah, ampak nismo v izrednih razmerah. Tisto, kar je potrebno, je to, da policija opravlja svoje delo in da je levičarji ne zaustavljajo pri tem in da jih nevladniki ob tem ne zmerjajo za fašiste.«

Slišal, kaj naj bi se zgodilo usodno noč

Janša je govoril o tem, kaj je slišal, da se je dogajalo tiste tragične noči v Novem mestu. »Tam je bilo veliko ljudi. To je bila zabava in je polno prič. Očitno je tudi, glede na to, da se je nasilje že prej dogajalo, da tukaj ni šlo samo za enega posameznika. Aretiran je bil pa samo en sam. (...)  Po pogrebu, kjer je bilo zelo žalostno, je tam do nas prišla skupina mladeničev in dva sta dejala, da to kar mi vidimo, da to ni tisto, kar se je v lokalu dogajalo,« je dejal Janša in nadaljeval: »Dva sta zelo natančno opisovala, kaj se je vse tam dogajalo, praktično cel večer. Sta tudi dejala, da je skupina Romov obstopila gospoda Šutarja, torej je bila skupina, in da ga je eden izmed njih udaril in da to zagotovo ni bil ta, ki je aretiran in v priporu, ampak nekdo drug.«

Več iz teme

Janez JanšapolitikaintervjuSDSprotesti
ZADNJE NOVICE
21:27
Novice  |  Slovenija
PO 15 LETIH

Slovenska občina dobila zobozdravnico, ki je bila včasih državna reprezentantka, ima tudi medaljo z EP (FOTO)

Po 15 letih ima občina Cerkvenjak znova zobozdravstvene storitve, ki jih izvaja zobozdravnica Tamara Ribarska.
2. 11. 2025 | 21:27
21:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ TEHNIČNIH NAPAK

Policija na obvoznici ustavila BMW. Poglejte, zakaj so mu zasegli registrske tablice (FOTO)

Voznik je bil zaradi prekrška kaznovan z globo v višini 260 evrov.
2. 11. 2025 | 21:08
21:01
Novice  |  Svet
MEDNARODNI ODNOSI

Ima Xi Jinping strahospoštovanje do Trumpa? Trump pravi, da se zaveda posledic, če bi storil eno stvar

Predsednik ZDA Donald Trump je v danes objavljenem pogovoru za ameriško televizijo CBS News dejal, da se kitajski voditelj Xi Jinping zaveda posledic morebitnega napada Kitajske na Tajvan. Ob tem sicer ni izrecno povedal, ali bi ameriške sile ukrepale, če bi do tega res prišlo.
2. 11. 2025 | 21:01
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NUMEROLOGIJA

November prinaša zdravljenje prek iskrenosti

Enajsti mesec je najbolj duhoven čas leta, saj ga povezujemo z mojstrskimi vibracijami. Pričakujte, da bo vaša intuicija ostrejša, razkrivala se bo resnica in poudarek bo seveda na odnosih.
2. 11. 2025 | 21:00
20:22
Bulvar  |  Tuji trači
LEPOTICA PRIZNALA

Zvezdnica OnlyFansa razburja tribune: »Na hokeju vsi buljijo vame, nihče ne gleda igralcev!«

Hokej jo je navdušil že v otroštvu.
2. 11. 2025 | 20:22
20:02
Novice  |  Slovenija
GOST V ODDAJI

Janez Janša opisal, kaj naj bi se zgodilo usodne noči v Novem mestu, ko je umrl Aleš Šutar (VIDEO)

Prvak SDS je bil gost na Planet TV-ju. V studiu je tudi kritiziral Roberta Goloba.
2. 11. 2025 | 20:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki